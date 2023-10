Guerra entre Israel e o Hamas parece uma prenda de anos para Putin (e muitos russos estão a deliciar-se abertamente com ela)

A inescapável nova realidade de Zelensky

Horas depois de os terroristas do Hamas terem lançado a sua brutal ofensiva contra civis israelitas, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky emitiu uma defesa feroz de Israel e uma condenação inequívoca do Hamas.

Frida Ghitis, antiga produtora e correspondente da CNN, é colunista de assuntos mundiais. É colaboradora semanal de opinião da CNN, colunista do The Washington Post e colunista da World Politics Review. As opiniões expressas neste artigo são da sua inteira responsabilidade.

“O terror é sempre um crime, não apenas contra um país ou vítimas específicas, mas contra a humanidade no seu todo”, escreveu. Zelensky acrescentou que “o direito de defesa de Israel é inquestionável” e exortou o mundo a unir-se contra o terror.

Alguns dias mais tarde, dirigindo-se à Assembleia Parlamentar da NATO, onde a Ucrânia tem estado no centro das atenções desde que a Rússia a invadiu há cerca de 600 dias, Zelensky referiu a nova realidade inescapável que o seu país em apuros enfrenta.

“Hoje em dia, a nossa atenção está centrada no Médio Oriente”, declarou através de uma ligação vídeo. “Ninguém pode esquecer o que os terroristas fizeram em Israel”, disse.

Zelensky continuou a apoiar firmemente Israel, apesar das suas relações frequentemente tensas com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, estabelecendo repetidamente a ligação entre o que o Hamas fez a Israel e o que a Rússia perpetrou contra a Ucrânia, e o seu massacre indiscriminado de civis ucranianos. Chegou mesmo a instar os líderes da NATO a mostrarem o seu apoio viajando para Israel.

Ao tomar uma posição de princípio, Zelensky - e o povo ucraniano - espera fervorosamente que a nova crise de segurança mundial, a eclosão de uma nova guerra no Médio Oriente, não se torne mais um obstáculo aos esforços da Ucrânia para se opor à invasão russa da Ucrânia e ao objetivo do Presidente russo, Vladimir Putin, de negar o direito da Ucrânia a existir como país soberano.

Agora, a guerra entre Israel e o Hamas, que começou a 7 de outubro, dia do aniversário de Putin, parece uma prenda para o autocrata russo, e muitos russos proeminentes estão a deliciar-se abertamente com ela.

Putin, que desenvolveu ativamente laços com o Hamas nos últimos anos, chamou-lhe "um exemplo do fracasso da política dos Estados Unidos no Médio Oriente". Os programas de televisão russos ridicularizaram os EUA e Israel, e um diplomata russo de alto nível gabou-se de como a Rússia iria beneficiar com o conflito.

"Os patrocinadores da Ucrânia vão ser distraídos pelo conflito em Israel", disse o diplomata Konstantin Gavrilov, e "a quantidade de ajuda militar vai diminuir". Como resultado, "o curso da operação pode virar bruscamente a favor [da Rússia]".

Em conversações com os líderes regionais, Putin, cujos ataques na Ucrânia deixaram dezenas de milhares de vítimas civis, disse estar preocupado com "um aumento catastrófico do número de vítimas civis".

As autoridades norte-americanas têm-se esforçado por negar que o apoio à Ucrânia seja afetado enquanto os EUA se mobilizam para apoiar Israel. O Presidente Joe Biden diz que ambas as guerras são fundamentais para a segurança dos EUA, e o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, garantiu aos ministros da defesa da NATO que "podemos e vamos apoiar Israel, tal como apoiamos a Ucrânia".

Esta é claramente a intenção da administração Biden, mas o caos na Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, torna muito mais difícil a atribuição de verbas, e os membros do Partido Republicano, embora apoiem fortemente Israel, estão divididos quanto à ajuda à Ucrânia.

Esta é mais uma fonte de satisfação para Putin e de ansiedade para Zelensky, à medida que as forças ucranianas se preparam para o combate de inverno - e os civis se preparam para mais um inverno de ataques russos.

Os potenciais benefícios para a Rússia dos ataques do Hamas a Israel são tão evidentes que há quem especule que Moscovo esteve envolvida, apontando para os fortes laços da Rússia com o Irão - o principal patrocinador do Hamas -, para a quase meia dúzia de visitas a Moscovo de altos responsáveis do Hamas desde 2020, para o facto de o ataque ter ocorrido no dia de aniversário de Putin, a mesma data em que a jornalista russa Anna Politkovskaya, uma das mais eficazes críticas de Putin, foi assassinada em 2006, naquilo que alguns acreditam ter sido uma "prenda" de aniversário para Putin. (O Kremlin nega o seu envolvimento).

O embaixador de Israel em Moscovo disse a um jornal local: "Não acreditamos que a Rússia esteja envolvida de alguma forma". A sugestão, disse o embaixador Alexander Ben Zvi, era "um completo disparate".

Na segunda-feira, enquanto os israelitas ainda combatiam elementos do Hamas no interior do país, um responsável do Hamas foi à televisão russa e destacou o apoio da Rússia. "Eles simpatizam connosco", disse Ali Baraka, chefe das Relações Nacionais do Hamas no Estrangeiro, apontando para as suas relações mutuamente benéficas. "A Rússia está feliz com o facto de a América estar a envolver-se na guerra da Palestina", disse ele. "Isso alivia a pressão sobre os russos na Ucrânia... por isso não estamos sozinhos no campo de batalha."

Quem quer que tenha participado no treino, planeamento e execução do ataque do Hamas em Israel - um ataque em que também mataram dezenas de cidadãos ucranianos e russos - não há dúvida de que a escalada de tensões no Médio Oriente, pelo menos a curto prazo, é fortemente favorável à campanha de Moscovo contra a Ucrânia e criou novos desafios extremamente sérios para Kiev.

"A Rússia", escreveu Zelensky dois dias após o ataque, "está interessada em desencadear uma guerra no Médio Oriente, para que uma nova fonte de dor e sofrimento possa minar a unidade mundial, aumentar a discórdia e as contradições e, assim, ajudar a Rússia a destruir a liberdade na Europa".

Até agora, a NATO tem apoiado firmemente Israel. Mas, tal como os terroristas contam que a resposta de Israel provoque uma contra-reação, alimentando o sentimento anti-israelita, a Rússia também pode beneficiar se a opinião pública dos países membros da NATO se voltar contra Israel e se as divisões internas se repercutirem na unidade da NATO.

A Ucrânia tem beneficiado de um forte apoio do Ocidente, que tem sido unânime na sua opinião de que a Rússia iniciou uma guerra de conquista, claramente fora dos limites do direito internacional e das normas internacionais modernas.

Para derrotar a Rússia e salvar a Ucrânia, Zelensky precisa de apoio contínuo, especialmente dos EUA, o país com o maior e mais poderoso arsenal do mundo.

A questão é saber se esse arsenal, e o reservatório de boa vontade para com a Ucrânia, podem resistir não só à disfunção que assola o Partido Republicano americano - mas também ao compromisso dos EUA em apoiar Israel, de longe o seu aliado mais importante naquela que continua a ser a região mais volátil do mundo, o Médio Oriente.

Estas duas guerras, entre a Rússia e a Ucrânia e entre Israel e o Hamas, são muito diferentes. As circunstâncias de cada conflito e as suas figuras-chave são muito diferentes. Mas é notável que, em ambos os casos, o lado que lançou o ataque atacou descaradamente civis, violando as leis da guerra, e atacou países democráticos - ainda que com falhas.

E ambos - Hamas e Rússia - têm sido dirigidos por líderes autocráticos que negam aos seus inimigos o direito de viver num país soberano. Ambos são aliados do Irão autocrático e ambos acumularam poder desmantelando qualquer aparência de democracia no seu país e até matando os seus rivais internos. (Eles negam-no, mas as provas são muitas).

Outro paralelo é o facto de estes dois conflitos terem o potencial de se propagarem de forma catastrófica.

E, em ambos os casos, o lado que foi atacado - Israel e Ucrânia - merece apoio contínuo no caminho para derrotar os inimigos que minam a estabilidade global.