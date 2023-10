Hamas liberta duas reféns americano-israelitas por "razões humanitárias"

Duas reféns americano-israelitas, detidas pelo Hamas desde 7 de outubro, foram entregues à Cruz Vermelha esta sexta-feira, confirmou a CNN Internacional, que cita uma fonte familiarizada com as negociações. Trata-se, segundo o Jerusalem Post, de Judith e Natalie Raanan.

Elas foram libertadas por “razões humanitárias”, porque a saúde da mãe está debilitada. Não é ainda claro que se elas serão libertadas para Israel ou para o Egito.

Esta libertação será resultado das negociações entre o Qatar e o Hamas que começaram depois do Hamas ter raptado cerca de 200 pessoas na manhã de 7 de outubro: “Em resposta aos esforços do Qatar, as Brigadas Al-Qassam libertaram dois cidadãos americanos (uma mãe e a sua filha) por razões humanitárias e para provar ao povo americano e ao mundo que as alegações feitas por Biden e a sua administração fascista são falsas e infundadas”, disse o porta-voz do Hamas, Abu Obaida, em comunicado citado pela CNN

A Casa Branca ainda não comentou. A CNN contactou o gabinete do primeiro-ministro israelita que também não fez comentários.

A libertação dos reféns poderá ter como objetivo atrasar a entrada terrestre das forças israelitas em Gaza.

O governo dos EUA nunca disse quantos americanos acredita estarem mantidos como reféns. Os EUA atualmente não têm conhecimento de nenhum vídeo de “prova de vida” de cidadãos americanos mantidos como reféns, mas os serviços secretos de Israel acreditam que a maioria dos reféns estão vivos. As autoridades americanas sublinharam há dias o quão desafiante e complexo tem sido o processo de recolha de informações sobre os reféns americanos.

“Para aqueles que vivem no limbo, esperando desesperadamente para saber o destino de seus entes queridos, especialmente para as famílias dos reféns: vocês não estão sozinhos. Estamos a trabalhar com parceiros em toda a região, procurando por todos os meios trazer para casa aqueles que são mantidos em cativeiro pelo Hamas”, disse Biden em Telavive esta semana. “Não posso falar publicamente sobre todos os detalhes, mas garanto-vos: para mim, como presidente americano, não há maior prioridade do que a libertação e o regresso seguro de todos estes reféns.”