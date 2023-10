Horror no deserto: militantes de Gaza entraram num festival de música, dispararam, mataram, raptaram. Vídeos mostram o terror

Os foguetes começaram por volta das 6h30 da manhã, disse Tal Gibly à CNN. Trinta minutos depois, ela e centenas de outras pessoas que participavam num festival de música israelita estavam a correr quando os militantes de Gaza dispararam contra eles.

O ataque aterrador foi apenas um dos vários locais atingidos na manhã de sábado pelo ataque mais sustentado e coordenado dentro de Israel alguma vez levado a cabo por militantes do Hamas.

Os atiradores deixaram vários festivaleiros mortos no local, ao passo que vários outros participantes foram feitos reféns e podem ser vistos em vídeos nas redes sociais a serem agarrados pelos seus captores armados.

Era suposto o evento ao ar livre do Festival Nova, numa zona rural perto da fronteira entre Gaza e Israel, ser uma festa de dança que duraria toda a noite, celebrando o feriado judaico de Sukkot. Mas quando amanheceu, relatou Gibly, começaram a ouvir sirenes e foguetes.

"Não tínhamos sequer um sítio para nos escondermos porque estávamos num espaço aberto", disse à CNN. "Toda a gente ficou em pânico e começou a pegar nas suas coisas".

As explosões podem ser ouvidas num vídeo gravado por Gibly, em que ela e os amigos caminham pelo recinto de concertos, que se esvazia rapidamente, a cerca de três quilómetros da fronteira.

"Ima'le", ouve-se alguém a dizer, uma expressão israelita comum para designar o medo ou o susto.

Gibly e os outros não sabiam, mas a menos de três quilómetros de distância, os militantes de Gaza também tinham começado a atacar tanques e soldados israelitas.

Quando os participantes fugiram nos seus carros, Gibly disse que as estradas ficaram entupidas e ninguém se conseguia mexer. Foi nessa altura que começaram os tiros, diz ela.

Nos vídeos gravados por Gibly, vê-se um veículo militar israelita a conduzir contra o fluxo do trânsito, enquanto as pessoas tentam abrir caminho. Alguém do lado de fora do carro pode ser ouvido a gritar: "Vai! Avança! Avança!"

Foi nessa altura que, segundo Gibly, ela e as suas amigas entraram em pânico, abandonaram o carro e começaram a correr.

'Como um campo de tiro'

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra centenas de participantes a fugirem dos seus carros, correndo por um campo vazio com tiros a ecoar ao fundo.

A CNN não está a transmitir o vídeo na íntegra porque, à medida que o tiroteio se aproxima, várias pessoas são vistas a cair no chão. O vídeo não deixa claro se as pessoas que caem estão a proteger-se ou se estão a ser atingidas pelos tiros.

Pessoas correm por um campo vazio para fugir de tiros num festival de música perto da fronteira entre Gaza e Israel em 7 de outubro de 2023. Do Instagram

Gibly disse à CNN que correu para a floresta e acabou por entrar noutro carro que passava. Viu uma série de mortos e feridos nas bermas da estrada, mas uma cena em particular ficou-lhe gravada: um festivaleiro morto a tiro no exterior de uma carrinha e outro morto no banco do passageiro do veículo.

Gibly confirmou que o vídeo obtido pela CNN da cena mostrava as duas vítimas que ela viu.

"Foi tão aterrador e não sabíamos para onde conduzir para não nos encontrarmos com aquelas pessoas malditas", disse. "Tenho muitos amigos que se perderam na floresta durante muitas horas e levaram tiros como se fosse um campo de tiro".

Gibly ainda está a tentar entrar em contacto com os seus amigos que também estavam no concerto. Diz que não sabe se outros sobreviveram, se foram feitos prisioneiros ou se aconteceu algo pior.

Reféns levados para Gaza

Os pormenores sobre os reféns do ataque estão a começar a surgir à medida que os familiares reconhecem parentes em vídeos que circulam a partir de Gaza.

Num vídeo que se tornou viral, uma mulher israelita e o seu namorado - identificados como Noa Argamani e Avinatan Or, que tinham participado no festival - foram raptados.

No vídeo, Argamani é vista na parte de trás de uma mota a ser levada enquanto pede ajuda. Or foi visto nas proximidades, enquanto a mota que transportava Argamani passava, e acabou por ser detido por vários homens - e obrigado a caminhar com as mãos atrás das costas.

Também se vê uma nuvem de fumo escuro ao fundo. A CNN não pode verificar o vídeo de forma independente.

Os familiares e amigos do casal manifestaram o desejo de que o vídeo fosse amplamente partilhado, na esperança de os localizar e garantir a sua libertação em segurança.

"É muito difícil ver alguém que nos é tão próximo e que conhecemos tão bem ser tratado desta forma", disse Amir Moadi, colega de quarto de Noa Argamani, à CNN, acrescentando que sabia de cinco ou seis pessoas que tinham estado no festival e que entretanto desapareceram.

"Mas, mesmo assim, há pessoas desaparecidas. Temos amigos e famílias, jovens e idosos, toda a gente que chegou à Faixa de Gaza, e temos de fazer tudo e agora para os trazer de volta", disse.

Moshe Or, irmão do namorado de Argamani, Avinatan Or, disse ao Channel 12, afiliado da CNN, que não demorou muito a encontrar o vídeo.

"Vi a namorada dele, Noa, no vídeo, assustada e com medo, não consigo imaginar o que lhe está a passar pela cabeça - gritar em pânico numa mota, quando uns sacanas a seguram e não a deixam ir", disse.

"O meu irmão, que é um tipo grande, com dois metros de altura, treina quatro vezes por semana, é um tipo muito forte. Seguraram-lhe talvez quatro ou cinco pessoas e levaram-nas em direção à faixa, acho eu."

Num outro vídeo autenticado pela CNN, uma mulher inconsciente que estava no festival pode ser vista a ser exibida por militantes armados em Gaza.

A CNN confirmou que a identidade da mulher é Shani Louk, de dupla nacionalidade alemã e israelita. A CNN contactou a sua família para obter comentários, mas ainda não obteve resposta.

O seu primo confirmou ao Washington Post que Louk participou no festival de música.

No vídeo, Louk é visto imóvel. Um dos atiradores, que transportava uma granada, tem a perna sobre a cintura de Louk; o outro segura um ramo das suas rastas. "Allahu Akbar", gritam eles - que significa "Deus é grande" em árabe.

Algumas pessoas da multidão reunida à volta do camião juntam-se aos aplausos. Um homem cospe na cabeça de Louk enquanto o carro arranca.

A CNN desconhece o paradeiro ou o estado de saúde de Louk nesta altura. A CNN não está a transmitir o vídeo por ser gráfico e perturbador.

"Reconhecemo-la pelas tatuagens, e ela tem longas rastas", disse o primo de Louk ao Washington Post. "Temos algum tipo de esperança (...) o Hamas é responsável por ela e pelos outros".

Uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão disse à CNN: "O Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros e a embaixada alemã em Telavive estão em estreito contacto com as autoridades israelitas, a fim de esclarecer se e em que medida os cidadãos alemães são afectados".

Num vídeo obtido pela agência noticiosa alemã Bild, a mãe de Louk, Ricarda, disse: "Esta manhã, a minha filha, Shani Nicole Louk, cidadã alemã, foi raptada com um grupo de turistas no sul de Israel pelo Hamas palestiniano".

"Foi-nos enviado um vídeo em que se pode ver claramente a nossa filha inconsciente no carro com os palestinianos e eles a conduzir pela Faixa de Gaza", disse. "Peço-vos que nos enviem qualquer ajuda ou qualquer notícia. Muito obrigado".