Houthis ignoram avisos e atingem navio norte-americano com míssil

Os rebeldes Houthis continuam a atacar navios no Mar Vermelho, mesmo depois dos ataques conduzidos por Estados Unidos e Reino Unido, que avisaram para novas operações caso os disparos do grupo baseado no Iémen não parem.

De acordo com as Operações Marítimas de Comércio do Reino Unido (UKTMO), que faz avaliações constantes à segurança da navegação naquela zona, um míssil atingiu um navio a cerca de 177 quilómetros a sul de Aden.

O navio em causa tem bandeira das Ilhas Marshall, mas pertence aos Estados Unidos e foi atingido a bombordo, de acordo com a Ambrey, empresa de informações de segurança.

Apesar de o ataque não ter causado feridos, foi detetado um foco de incêndio a bordo do navio, que, ainda assim, deve continuar com capacidade para operar.

O comando central dos Estados Unidos já confirmou que um navio foi atingido por um míssil anti-navio. Aquela mesma fonte acrescenta que a embarcação em causa é o cargueiro M/V Gibraltar, que continuou o trajeto apesar de ter sido atingido.

Os rebeldes Houthis não confirmaram o ataque, mas foram sinalizados disparos de localizações rebeldes pouco antes do anúncio da UKTMO.

Ainda antes disso o exército norte-americano anunciou o abate de um míssil anti-navio disparado pelos Houthis no domingo, não tendo sido identificados quaisquer danos ou vítimas.