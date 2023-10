Foi assim que Israel anunciou que ia invadir Gaza

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram uma intensificação das operações na Faixa de Gaza, numa altura em que se aguarda a anunciada ofensiva naquele território, para tentar "destruir" o Hamas.

O porta-voz do exército israelita referiu, na rede social X, que "nas horas recentes aumentámos os ataques em Gaza", acrescentando que a Força Aérea atingiu vários alvos, incluindo "infraestruturas terroristas", de forma significativa.

"Em continuação da atividade ofensiva que temos levado a cabo nos últimos dias, as forças terrestres estão a expandir a sua atividade no terreno nesta tarde. As IDF trabalham em todas as dimensões para atingir os objetivos da guerra", acrescentou Daniel Hagari.

O responsável das IDF falou também sobre o hospital a-Shifa, um dos maiores da cidade de Gaza, acusando o Hamas de estar a utilizar aquele edifício como sede. "Vamos continuar a atacar Gaza e os seus arredores", acrescentou, incentivando todos os civis a procurarem "condições melhores" a sul do território.

Anteriormente Israel tinha partilhado imagens que garante mostrarem isso mesmo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros mostrou um vídeo em que explica como acredita que funciona a organização do Hamas naquele hospital, acusando o grupo de ter "transformado hospitais em sedes de terror".

They turn hospitals into headquarters for their terror.



The Shifa Hospital, one of Gaza’s biggest medical centers, is being used as a terror operations base by Hamas terrorists.

This is an illustrative video which points out the different locations in and under the hospital… pic.twitter.com/SdyZwgGMU7