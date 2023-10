Israel como a Alemanha Nazi, Gaza como Leningrado e armas doadas à Ucrânia no Médio Oriente: a narrativa de Vladimir Putin

Guerra em Israel: tudo sobre a rave criada pelos pais de Alok, no Brasil, que foi alvo de ataque do Hamas

Vladimir Putin disse, esta sexta-feira, que o bloqueio perpetuado por Israel na Faixa de Gaza é comparável ao que a Alemanha Nazi fez em Leningrado (atual São Petersburgo) durante a Segunda Guerra Mundial.

O presidente russo pediu uma resolução imediata do conflito através de mediação externa e deu ainda a entender que a ajuda do Ocidente à Ucrânia pode ter acabado no Médio Oriente.

Armamento ocidental no Médio Oriente

Putin afirmou que não dúvida que tenha havido armamento doado à Ucrânia que acabou por ser desviado e garantiu ainda que o Kremlin tem informações que se verificaram vendas de armas no Médio Oriente.

Perante tudo isto, o líder do Kremlin culmina com a certeza de que a Rússia pode ser um elemento muito útil na resolução do conflito em Israel, uma vez que mantém boas relações com Israel e com a própria Palestina.

Sabotagem ou manobra de distração, o que aconteceu no gasoduto do Báltico?

Vladimir Putin garante que alguém pensar que a Rússia está por trás dos danos provocados no gasoduto do Báltico é “um disparate”, avança a Reuters.

"Nunca ouvi sequer falar nesse gasoduto", culminou Putin.

O líder do Kremlin diz que todo o incidente não passa de uma manobra para desviar as atenções do ataque ao Nord Stream conduzido pelo Ocidente.