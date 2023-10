Israel dá 24 horas para mais de um milhão de pessoas saírem de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (IDF) alertaram esta sexta-feira a população de Gaza e arredores, cerca de 1,1 milhões de pessoas, para começarem a sair da cidade em direção ao sul.

"As IDF apelam à retirada de todos os civis da cidade de Gaza das suas casas para sul, para sua própria segurança e proteção, e à sua deslocação para a zona a sul do Wadi Gaza", pode ler-se na nota publicada no X.

IDF announcement sent to civilians of Gaza City:



The IDF calls for the evacuation of all civilians of Gaza City from their homes southwards for their own safety and protection and move to the area south of the Wadi Gaza, as shown on the map.



The Hamas terrorist organization… — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

Israel alega que há terroristas do Hamas escondidos em túneis debaixo de casas e edifícios "cheios de civis inocentes".

"Só poderá regressar à cidade de Gaza quando for feito outro anúncio que o permita. Não se aproxime da zona da barreira de segurança com o Estado de Israel".

As Nações Unidas foram informadas pelas Forças de Defesa de Israel desta ordem na quinta-feira à noite, e já expressaram a sua preocupação.

"As Nações Unidas consideram impossível que um tal movimento se realize sem consequências humanitárias devastadoras", afirmou o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, numa declaração citada pela Reuters.



"As Nações Unidas apelam fortemente para que tal ordem, se confirmada, seja revogada, evitando o que poderia transformar o que já é uma tragédia numa situação calamitosa", pediu o responsável.

Dujarric afirmou que esta ordem inclui os edifícios e espaços da ONU, como escolas e centros de saúde. Como tal, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) transferiu o seu centro de operações central e o pessoal internacional em Gaza para o sul do enclave sitiado, de acordo com um comunicado esta sexta-feira.

A UNRWA prosseguirá as suas operações humanitárias e prestará apoio ao seu pessoal e aos refugiados palestinianos.

"Instamos as autoridades israelitas a proteger todos os civis nos abrigos da UNRWA, incluindo as escolas", declarou a UNWRA num comunicado publicado no X, antigo Twitter.

CONT: STATEMENT 🛑🛑 These UN schools and all other UN shelters are UN facilities. They must be protected at all times and must never come under attack in accordance with international humanitarian law. ENDs- — UNRWA (@UNRWA) October 13, 2023

"Estas escolas da ONU e todos os outros abrigos da ONU são instalações da ONU. Devem ser protegidas em todos os momentos e nunca devem ser atacadas de acordo com o direito internacional humanitário".

De acordo com o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), mais de dois terços das 423.000 pessoas deslocadas em Gaza estão a abrigar-se em escolas geridas pela UNWRA.

A UNRWA afirmou na quinta-feira que 12 dos seus funcionários foram mortos em Gaza desde 7 de outubro.