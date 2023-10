Israel envia carta a Carlos Moedas a dizer que vai boicotar a Web Summit: "É ultrajante o que Paddy Cosgrave proferiu"

Israel não vai participar na Web Summit em Lisboa depois das “declarações ultrajantes” de Paddy Cosgrave sobre o conflito, anunciou o embaixador do país em Portugal, Dor Shapira, na rede social X. A Câmara de Lisboa não quis comentar. Já a organização “lamenta” a não participação do embaixador na cimeira, condenando os ataques do Hamas a Israel. “Esperamos por uma resolução pacífica (do conflito)”, avança a organização.

“Mesmo nestes tempos difíceis, ele (Paddy Cosgrave) é incapaz de pôr de lado as suas opiniões políticas extremistas e de denunciar as actividades terroristas do #Hamas contra pessoas inocentes. Dezenas de empresas já cancelaram a sua participação nesta conferência, e encorajamos outras a fazê-lo. Devemos ter tolerância zero em relação aos actos terroristas e de #terror!”, diz o embaixador numa publicação na rede social.

Paddy Cosgrave tem vindo a comentar nas redes sociais o conflito. A 13 de outubro, na rede social X, criticou a “retórica e ações de muitos líderes ocidentais e governos”. “Crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados”, disse.

I’m shocked at the rhetoric and actions of so many Western leaders & governments, with the exception in particular of Ireland’s government, who for once are doing the right thing. War crimes are war crimes even when committed by allies, and should be called out for what they are.