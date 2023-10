Israel lançou tantas bombas em Gaza em seis dias como durante todo o conflito de 2014

Ataques aéreos de Israel desabam sobre uma Gaza com quase o triplo da densidade populacional de Lisboa (com imagens)

As forças israelitas lançaram cerca de seis mil bombas sobre Gaza entre 7 e 12 de outubro, informou a Força Aérea Israelita (IAF) num comunicado na quinta-feira.

Este número é equivalente ao total de ataques aéreos sobre Gaza durante todo o conflito Gaza-Israel de 2014, que durou de 7 de julho a 26 de agosto desse ano, de acordo com dados das Forças de Defesa de Israel (IDF).

2014 foi o ano mais mortífero de que há registo no conflito israelo-palestiniano, com pelo menos 2.251 palestinianos mortos em Gaza durante 50 dias de guerra, de acordo com dados do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA).

Até quinta-feira, seis dias após o início do atual conflito, pelo menos 1.537 pessoas foram mortas em Gaza, segundo o Ministério da Saúde palestiniano.

“Os ataques aéreos mataram centenas de terroristas e atacaram mais de 3.600 alvos”, afirmou a IAF no seu comunicado, enumerando alvos como os de comando e controlo, infraestruturas militares estratégicas, locais de produção de armas, meios de informação, alvos de liderança, alvos de superioridade naval e alvos de sistemas de foguetes.

Os bairros de Beit Hanoun, Shejaiya, Rimal, El-Furkan e Tuffah, em Gaza, sofreram “danos extensos e pesados”, acrescentou.

A CNN localizou geograficamente mais de 30 ataques aéreos, a maioria dos quais na parte norte da Faixa de Gaza, e analisou imagens de satélite que confirmam danos consideráveis nos campos de refugiados de Al-Shati e Jabalia, perto da cidade de Gaza.