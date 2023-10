Israel ou Hamas? Qual o termo mais pesquisado pelos portugueses desde que começou a guerra

Em apenas dois dias a guerra entre Israel e Hamas fez disparar as pesquisas por estes termos em 5.000% em Portugal, de acordo com os dados da plataforma Google Trends.

Se até ao dia 6 de outubro a relevância destas palavras era apenas de grau 2, numa escala de 0 a 100, no dia 8 de outubro essa métrica atingiu o valor máximo, os tais 100.

Um sinal de que os portugueses se interessaram imediatamente pela guerra no Médio Oriente, que ainda continua a ser um dos tópicos mais pesquisados no dia a dia, apesar de se notar uma clara quebra.

Desde 8 de outubro a relevância do tema no Google foi-se afastando dos 100, ainda que continuasse a ser altamente pesquisado. A 14 de outubro, depois do ataque numa escola francesa e de várias ameaças em França, houve um novo pico de pesquisas em Portugal, sendo que, desde então, a tendência é decrescente.

Comparando os termos Israel e Hamas, foi o primeiro que reuniu mais pesquisas, com 78% dos portugueses a pesquisarem aquele termo. De resto, o nosso país foi o 22.º em todo o mundo que mais pesquisas relacionadas com a guerra fez, num ranking liderado pela Turquia.

A nível nacional foi em Lisboa que mais se pesquisou pelo termo Israel, com uma relevância de 100%, enquanto Leiria e Bragança tiveram o mesmo resultado na pesquisa por Hamas.