Israel: pelo menos 20 mortos em ataque em Gaza

Pelo menos 20 pessoas morreram e várias ficaram feridas num ataque do exército israelita esta quarta-feira contra um edifício perto do hospital de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, indicou o governo local, controlado pelo movimento islamita Hamas.

O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, Ashraf al Qidra, qualificou o ataque como um "horrível massacre" e sublinhou que o exército israelita atacou um local de refúgio de deslocados da ofensiva militar contra o enclave. “Até agora foram confirmados 20 mártires e dezenas de feridos, embora seja provável que o número (de vítimas) aumente”, afirmou a mesma fonte num breve comunicado publicado pelo Ministério da Saúde na rede social Facebook.

Pouco antes, o Crescente Vermelho palestiniano tinha publicado na rede social X (antigo Twitter) a existência de “dezenas de mártires e de feridos” num ataque a um edifício no Hospital Al Amal em Khan Younis, com um vídeo de "cenas horríveis” dos seus serviços a retirarem pessoas do local e vários cadáveres da rua.

🚨 Urgent: Dozens of martyrs and wounded in the shelling of a residential building in front of the PRCS Al-Amal Hospital in #KhanYounis.

#Gaza — PRCS (@PalestineRCS) December 27, 2023

O ataque, sobre o qual o exército israelita não se pronunciou, ocorre na sequência da ofensiva de Israel contra Gaza, na sequência dos ataques sem precedentes lançados a 7 de outubro pelo grupo islamita Hamas, que provocaram cerca de 1.200 mortos e perto de 240 sequestrados.

Essa ofensiva também tinha provocado um novo ‘apagão’ na terça-feira nos serviços de telecomunicações fixas e de internet, e que gradualmente estão a ser repostos no centro e sul do território, informou hoje a empresa Paltel, numa mensagem no X.

As autoridades da Faixa de Gaza, controladas pelo Hamas, atualizaram hoje o número de vítimas mortais dos ataques israelitas para mais de 21.100, aos quais se somam mais de 300 palestinianos mortos pelo exército e em ataques de colonos na Cisjordânia e o leste de Jerusalém.