“Lembrem-se do Maine!” A história mostra como as mentiras podem espoletar guerras

Nota do editor: Jeffrey Sonnenfeld é reitor associado sénior para estudos de liderança e professor de prática de liderança Lester Crown na Yale School of Management da Universidade de Yale. Steven Tian é o diretor de investigação do Yale Chief Executive Leadership Institute. As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade.

"Uma mentira pode viajar meio mundo enquanto a verdade ainda está a calçar os sapatos", diz um ditado frequentemente atribuído a Mark Twain, embora Jonathan Swift possa ser a sua inspiração original.

Na semana passada, no meio de receios de que uma guerra mais vasta pudesse eclodir no Médio Oriente, o presidente dos EUA, Joe Biden, aproveitou o momento para reforçar a verdade e travar a perigosa espiral de desinformação, que muitas vezes conduziu a guerras, como já vimos antes na história.

O bombardeamento do Hospital Al-Ahli em Gaza, a 17 de outubro, que matou centenas de civis, foi uma tragédia terrível. Imediatamente a seguir à explosão, muitos meios de comunicação social reciclaram declarações dúbias do grupo militante islâmico Hamas, culpando Israel. "Ataque israelita mata centenas de pessoas no hospital, dizem os palestinianos", dizia um dos primeiros títulos do sítio Web do The New York Times. Os líderes árabes apressaram-se a condenar Israel.

Numa nota dos editores, na segunda-feira, o Times admitiu que "as primeiras versões da cobertura - e o destaque que recebeu num título, alerta de notícias e canais de redes sociais - basearam-se demasiado em afirmações do Hamas e não deixaram claro que essas afirmações não podiam ser imediatamente verificadas. O relatório deixou os leitores com uma impressão incorrecta sobre o que era conhecido e o quão credível era o relato".

Biden, o Conselho de Segurança Nacional dos EUA e a comunidade de inteligência americana expressaram confiança de que o ataque ao hospital foi o resultado de um rocket errante disparado pela Jihad Islâmica Palestina, um grupo militante afiliado ao Hamas que os EUA e Israel consideram uma organização terrorista.

Esta avaliação baseou-se em provas de fonte aberta e proprietárias de áudio, vídeo, satélite, radar e infravermelhos, em comunicações interceptadas do Hamas que admitiam que um míssil perdido estava fora da rota e em vídeos que mostravam militantes palestinianos a disparar uma barragem de rockets perto do hospital, que depois não atingiram e explodiram dentro de Gaza.

As Forças de Defesa de Israel negaram categoricamente qualquer envolvimento no ataque ao hospital, atribuindo-o a um "lançamento falhado de um rocket" pela Jihad Islâmica palestiniana. O grupo negou as acusações de Israel.

Uma análise da CNN sugeriu que um rocket lançado de dentro de Gaza se partiu no ar e que a explosão no hospital resultou da aterragem de parte do rocket no complexo hospitalar. Especialistas em armas e explosivos afirmaram que as provas disponíveis de danos no local não eram consistentes com um ataque aéreo israelita.

Israel não tinha qualquer incentivo para bombardear um hospital civil, muito menos na véspera da chegada de Biden, uma vez que os Estados Unidos tinham reaberto as conversações com o Egipto, a Arábia Saudita, a Jordânia e a Autoridade Palestiniana.

As acusações do Hamas pareciam refletir a sua aparente sabotagem das extensões do Acordo de Abraão, 10 dias antes. Biden especulou, numa declaração da semana passada, que o motivo do Hamas para a invasão de Israel e o massacre de civis era fazer descarrilar um acordo de paz entre a Arábia Saudita, Israel e os EUA. "Penso que uma das razões pelas quais [o Hamas] agiu como agiu... é que sabiam que eu estava prestes a sentar-me com os sauditas", observou. "Os sauditas queriam reconhecer Israel... e estavam prestes a reconhecer Israel. E isso iria, de facto, unir o Médio Oriente".

No entanto, apesar destes factos, o Médio Oriente está agora ainda mais inflamado por protestos maciços e por um virulento sentimento anti-americano e anti-sionista.

Informações falsas têm repetidamente conduzido e inflamado guerras longo da história.

A invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, com o objetivo de eliminar as armas de destruição maciça de Saddam Hussein, baseou-se numa premissa falsa e em informações erróneas.

Lembrem-se do Maine!

O navio de guerra USS Maine explodiu no porto de Havana, Cuba, em 1898, matando mais de 260 marinheiros americanos. O Presidente William McKinley acreditou inicialmente que o naufrágio tinha sido um acidente, mas os média inflamaram a opinião pública.

Jornais rivais, propriedade de William Randolph Hearst e Joseph Pulitzer, atribuíram o naufrágio a espanhóis hostis. "Remember the Maine!" ["Lembrem-se do Maine!"] tornou-se um grito de guerra contra Espanha. Em 1974, a Marinha dos Estados Unidos inverteu este ponto de vista, apresentando provas significativas de que a explosão se deveu a um incêndio a bordo de carvão.

O incidente do Golfo de Tonkin em 1964

Após um primeiro confronto entre as forças navais americanas e submarinos norte-vietnamitas em 2 de agosto de 1964, relatos de um segundo confronto na noite de 4 de agosto de 1964 levaram o Congresso dos EUA a aprovar a Resolução do Golfo de Tonkin três dias depois, autorizando o Presidente Lyndon Johnson a enviar forças americanas para o Vietname e dando início à Guerra do Vietname.

Tanto o antigo secretário da Defesa dos EUA Robert McNamara como os principais líderes vietnamitas confirmaram, retrospetivamente, que os relatos de um ataque eram falsos, baseados em informações erradas e em deturpações de comunicações interceptadas.

A Guerra Mexicano-Americana em 1846

Quando o Congresso dos EUA estava a considerar declarar guerra depois de o México ter supostamente invadido território americano e matado soldados americanos, um então obscuro congressista do Illinois chamado Abraham Lincoln exigiu saber "o local específico do solo em que o sangue dos nossos cidadãos foi assim derramado".

Os soldados norte-americanos estavam a penetrar em território que, segundo os historiadores, era mexicano. Ainda assim, a inflamada opinião pública norte-americana levou o Presidente James Polk a atuar e o Congresso a declarar guerra.

O incêndio do Reichstag e o Terceiro Reich em 1933

Quatro semanas após a tomada de posse de Adolf Hitler como chanceler da Alemanha, o Reichstag, sede do parlamento alemão em Berlim, foi incendiado.

Hitler condenou rapidamente os agitadores comunistas, utilizando o episódio como pretexto para suspender as liberdades civis, os partidos políticos rivais, uma imprensa independente e o assassínio de rivais. Hitler foi catapultado de um fraco chanceler suplente para um ditador com um poder sem precedentes que estabeleceu o Terceiro Reich.

Só depois da Segunda Guerra Mundial é que surgiram provas que sugeriam que os nazis tinham planeado e ordenado o incêndio e, em 2008, a Alemanha perdoou postumamente um bode expiatório falsamente acusado do fogo posto.

Estes exemplos históricos oferecem lições claras que são relevantes para o conflito atual. O discurso de Biden sobre Israel sublinhou o facto de se ter visado deliberadamente civis inocentes que foram violados, mutilados, torturados e massacrados, tendo os seus corpos sido queimados vivos.

E abordou também o sofrimento dos palestinianos em Gaza, exacerbado pelo aparente erro de disparo de um míssil de um grupo militante palestiniano que atingiu por engano um hospital de Gaza, e insistiu no acesso à assistência humanitária aos habitantes de Gaza, incluindo mais 100 milhões de dólares dos EUA para os palestinianos.

As conclusões mais profundas do discurso de Biden são a necessidade de o mundo parar, recuperar o fôlego, atribuir a culpa com exatidão e não vilipendiar ainda mais as vítimas ou permitir que os vilões apareçam como vítimas.

Em suma, Biden recordou-nos que devemos, antes de nos precipitarmos numa escalada precipitada:

1. Verificar os factos - pensar como um detetive, não como um partidário.

2. Verificar as fontes - determinar o que está em falta ou é incerto.

3. Exigir transparência do governo - saber a história completa.

4. Cuidado com os factos manipulados pela demagogia - questione os motivos dos mensageiros.

A erradamente celebrada "sabedoria das multidões" pode levar multidões manipuladas a espalhar o fanatismo, a superstição e a violência catastrófica.