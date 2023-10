O refém Luke Somers foi morto pela Al Qaeda quando o tentaram resgatar, Linda Norgrove foi morta acidentalmente pela equipa que a foi resgatar: lições e reflexões a propósito dos reféns do Hamas

Opinião. A melhor maneira de resolver a crise dos reféns do Hamas

Peter Bergen é analista de segurança nacional da CNN, vice-presidente da New America, professor na Universidade do Estado do Arizona, nos EUA, e apresentador do podcast “In the Room With Peter Bergen”. Faz parte do conselho consultivo da James W. Foley Legacy Foundation, que defende reféns norte-americanos. As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade

De acordo com as autoridades israelitas, há cerca de 150 reféns detidos em Gaza. Entretanto, 17 americanos estão desaparecidos e o Hamas pode estar a reter um número desconhecido deles, de acordo com a Casa Branca.

O Hamas ameaçou executar os reféns e transmitir vídeos das execuções se Israel atacar alvos em Gaza sem aviso prévio.

A abordagem com o menor risco provável para os reféns é uma libertação negociada. Poucos governos têm muita influência sobre o Hamas, mas o Catar tem, pois forneceu centenas de milhões de dólares a famílias pobres de Gaza nos últimos anos.

Por exemplo, no mês passado, funcionários do Catar ajudaram a garantir a libertação de cinco prisioneiros americanos detidos pelo Irão, o que incluiu o descongelamento de 6 mil milhões de dólares de receitas do petróleo iraniano, que foram enviados para um banco do Catar para serem utilizados para fins humanitários no Irão.

Os funcionários oficiais do Catar já estão a comunicar com o Hamas sobre o acordo que poderá ser feito para libertar os reféns que têm em seu poder.

Se houver uma troca de prisioneiros, o Hamas já fez um acordo difícil no passado, trocando o soldado israelita Gilad Shalit em 2011 por mais de mil prisioneiros palestinianos detidos por Israel.

Existem outras opções além das libertações negociadas. Há operações de salvamento, normalmente efetuadas por forças de operações especiais. Mas estas dependem de se saber exatamente onde se encontram os reféns. As forças de operações especiais dos EUA estão a oferecer a sua experiência e apoio a Israel mas não fazem parte de uma missão terrestre para resgatar reféns.

Até agora, não há qualquer indicação sobre o local onde os reféns estão a ser mantidos e Gaza está repleta de túneis subterrâneos controlados pelo Hamas, o que dificulta a localização dos reféns caso estejam escondidos nesses túneis.

Quando o Daesh raptou jornalistas e trabalhadores humanitários americanos a partir de 2012, os EUA lançaram uma operação de resgate em 2014 com base em indicações de que estavam detidos num determinado local na Síria, mas os reféns já tinham sido transferidos quando a operação foi realizada. Posteriormente, o Daesh assassinou os americanos.

Os resgates também podem ser perigosos para os reféns, mesmo quando são usadas as forças de operações especiais mais competentes. Em 2010, os talibãs raptaram a trabalhadora humanitária britânica Linda Norgrove e a equipa SEAL Team Six da Marinha dos EUA lançou uma operação de resgate. Investigações posteriores revelaram que Norgrove foi morta por uma granada de fragmentação lançada por um membro da equipa SEAL durante a operação.

Os sequestradores também podem matar o prisioneiro durante as operações de resgate. Em 2014, durante uma operação de resgate da equipa SEAL Team Six no Iémen, o jornalista americano Luke Somers foi morto pelos seus captores da Al Qaeda.

Um estudo de 2017, de que fui coautor para a New America - uma instituição de investigação -, concluiu que, na década e meia anterior, em 42 casos de reféns ocidentais capturados por grupos terroristas em que foi efetuada uma operação de tentativa de resgate esta foi fatal para os reféns em 20% das vezes.

Em suma, uma libertação negociada dos reféns, mediada talvez pelo Catar, é a abordagem de menor risco para os libertar. Se o Hamas pudesse libertar as crianças e os idosos reféns que o grupo parece estar a manter, isso seria um bom começo.

A promessa desta abordagem foi demonstrada na sexta-feira quando, em resultado das negociações entre o Hamas e o Qatar, o Hamas libertou dois cidadãos americanos, uma mãe e a sua filha.