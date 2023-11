"Lutam pelo pão. Lutam por água. Não há nada". A vida em Gaza contada por uma advogada

Nota do Editor: Fatma Ashour é uma advogada palestiniana e ativista dos direitos humanos que se mudou da Cidade de Gaza para Khan Younis. Este artigo de opinião foi traduzido a partir de uma mensagem de voz em árabe e foi editado por razões de extensão. Os pontos de vista expressos neste comentário são os da própria Ashour.

Khan Younis, Gaza (CNN) - Um mês e 10 dias sem água, sem eletricidade e sem combustível.

Isto torna a vida quase trágica. Se tivermos sorte, tomamos um duche de duas em duas semanas.

Nós, mulheres, tivemos de cortar o cabelo porque não há água suficiente. E não há tempo suficiente. É preciso tomar um duche rápido porque se tem medo dos bombardeamentos, porque há uma fila e porque se teme que a água seja cortada.

Lavamos a roupa com as mãos. E isso é mais do que cansativo.

No início da guerra, a água não era assim tão fria. A roupa secava rapidamente. Mas agora é diferente; estamos no inverno. A roupa demora muito tempo a secar. A roupa não foi bem espremida, porque isso faz-se com as mãos. E a água está muito fria. Não se pode aquecê-la. Isso faz-nos adoecer, a nós e às crianças.

Na casa onde estou a viver, há 28 pessoas. Oito crianças e três idosos. A nossa prioridade são essas 11 pessoas. Damos-lhes o pequeno-almoço. Se não houver pão, podem comer um biscoito ou o que encontrarem. Se encontrarmos tâmaras, podem comer uma cada. Se não houver nada, usamos leite em pó para lhes fazer chá. É assim que as coisas funcionam. Nós, os adultos, temos de aguentar. Só comemos ao almoço.

O almoço é mejaddarah (lentilhas) ou massa. São as únicas opções. Nos melhores momentos, podemos encontrar batata e cozemo-la com molho de tomate e um pouco de arroz. Estamos fartos desta comida seca. Durante um mês inteiro, não bebi leite nem comi um ovo. Não comi uma única maçã, não comi queijo, não comi nada.

Como é que passamos o dia? De uma forma horrível. Com muito, muito pouco. Além do que um ser humano pode suportar. O zumbido do drone de vigilância ao fundo é ininterrupto. Nunca se desliga. Está sempre no céu. É o pano de fundo das nossas vidas.

Cinco famílias que vivem num apartamento com Fatma Ashour recolhem objectos como chávenas de café velhas e cartão para alimentar o fogo para cozinhar em Khan Younis, no sul de Gaza. Fatma Ashour

As casas de todos os meus amigos e familiares ou foram completamente destruídas ou ficaram de tal forma danificadas que eles já não podem viver nelas. Estamos todos espremidos no sul da Faixa de Gaza, que é constituída por Gaza Central, Khan Younis e Rafah. Isso é menos de metade da área total da Faixa, cuja área total é de 365 quilómetros quadrados.

Estamos a falar de mais de 1,5 milhões de pessoas deslocadas numa área não superior a 175 quilómetros quadrados.

Portanto, estamos a falar de um grande número de pessoas sem quaisquer recursos. E isso, infelizmente, obrigou as pessoas a entrarem numa fase de luta pelo pão. Lutam pelo pão. Lutam por água. Não há nada. Por isso, começámos a fase em que as pessoas se magoam umas às outras.

Isto é uma catástrofe.

Há aqui mais cinco famílias deslocadas. Algumas delas vieram a pé do norte de Gaza para o sul. É uma distância muito longa.

Os israelitas disseram-nos que estávamos seguros no sul. O sul não é seguro. A casa do lado, a 20 ou 30 metros de distância, foi bombardeada.

Há uma guerra no sul por causa dos recursos. Não há água, não há combustível, não há eletricidade, não há pão, não há farinha para cozer. Não há comida. Sabiam que agora temos uma crise de sal? Agora não há sal.

As prateleiras dos supermercados em Gaza foram despojadas de todos os produtos, uma vez que Israel continua a limitar a entrega de alimentos ao enclave. Fatma Ashour

Nem sequer conseguimos pensar no que vamos fazer depois da guerra. Se ainda estivermos vivos, o que é que vamos fazer? Onde é que vamos viver? O que é que nos vão fazer? Vão permitir-nos regressar ao norte de Gaza, ou vão expulsar-nos à força? Ou vão deixar-nos onde estamos?

Mesmo essas perguntas sobre o que vai acontecer depois da guerra são extremamente cansativas. Os pormenores da guerra que estamos a viver são muito cansativos. A forma como passamos o dia é muito cansativa.

Há uns dias, saí à procura de roupa de inverno. Claro que não encontrei nenhuma. De qualquer forma, as roupas eram muito caras ou não estavam disponíveis. Estava tudo muito cheio e havia montes de lixo. Como não há combustível, os proprietários de automóveis abasteciam-se com óleo de cozinha. Isto provoca poluição e dores de cabeça insuportáveis. Tudo à nossa volta está poluído.

Tentamos dar consolo uns aos outros, tentamos ajudar-nos mutuamente, em circunstâncias muito difíceis. Tentamos manter-nos saudáveis porque não há hospitais para o caso de ficarmos doentes.

O antigo bloco de apartamentos de Fatma Ashour na Cidade de Gaza foi danificado pelos ataques aéreos israelitas e ela fugiu para sul. Fatma Ashour

Algumas das pessoas que estão connosco ficaram sem dinheiro. Ajudamo-las o mais que podemos. De vez em quando, alguém começa a chorar - um membro da sua família foi morto ou a sua casa foi destruída. É uma situação insuportável.

Não sei quanto tempo mais podemos aguentar isto. Não sei o que nos vai acontecer. Quero mesmo dormir numa cama. Quero dormir com calma. Quero acordar e encontrar algo para comer. Quero tomar um banho decente, lavar bem o meu cabelo, lavar a minha roupa numa máquina de lavar. Conseguem imaginar - os direitos mais simples, ir à casa de banho como se quer e encontrar lá água? Isso não existe.

A situação é desastrosa.

Há uma tentativa deliberada de nos matar à fome. É uma ocupação que não respeita nada. Considera-se acima da lei. E castiga-nos coletivamente, o que se aproxima do genocídio.

Quando matam as pessoas à fome, desligam a água e a eletricidade durante mais de um mês e 10 dias e impedem que o combustível nos chegue, isso é um castigo coletivo.

Não mudarei a minha opinião sobre a importância do Estado de direito, da responsabilização e da igualdade de direitos das pessoas, mesmo durante a guerra. Foi isso que estudei e é isso que ensino.

Não desistiremos disso.

Não vamos aceitar que o que está a acontecer é normal. Não desistiremos de exigir os nossos direitos. Iremos atuar junto dos tribunais internacionais de justiça. Iremos prosseguir por meios pacíficos, a que temos direito ao abrigo do direito internacional.

Este é o nosso direito, viver em paz, encontrar água potável, alimentos e medicamentos. Este é o nosso direito, e o direito de todos os seres humanos à face da Terra.