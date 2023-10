"Não temos para onde ir": palestinianos comuns vivem com medo à medida que Israel retalia contra o Hamas

Gaza - Quando o grupo militante palestiniano Hamas lançou um ataque contra Israel no sábado de manhã, os palestinianos que vivem na faixa sitiada tiveram sentimentos contraditórios.

Alguns festejaram, orgulhosos do que consideraram ser uma vitória contra Israel. Outros, porém, estavam receosos, temendo uma retaliação mortal.

A incursão sem precedentes do grupo militante levou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a fazer votos de retaliação, declarando no sábado que o seu país estava em guerra e prometendo uma "vingança poderosa para este dia negro".

O ministro dos Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, disse a Dana Bash, da CNN, no domingo, que mais de 600 pessoas foram mortas em Israel e que o número de mortos deverá aumentar.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), o Contra-Almirante Daniel Hagari, disse no domingo que Israel destruiu cerca de 800 alvos em Gaza, incluindo o que descreveu como plataformas de lançamento utilizadas pelo Hamas.

Pelo menos 413 palestinianos foram mortos, incluindo 78 crianças, segundo o Ministério da Saúde palestiniano em Gaza.

Não sendo estranhos à guerra com Israel, muitos habitantes de Gaza estão a abrigar-se nas suas casas, sendo que a grande maioria não tem acesso a bunkers. O território é um dos lugares mais densamente povoados do mundo, onde cerca de 2 milhões de pessoas vivem numa área de 365 quilómetros quadrados.

Consequências dos ataques israelitas em Gaza no domingo. Israel afirmou ter atingido 800 alvos em Gaza. Ibrahim Dahman/CNN

Os que se aventuram a sair fazem-no apenas para cumprir tarefas essenciais ou para procurar os seus desaparecidos na carnificina dos ataques israelitas. As ruas estão danificadas e cobertas de escombros, e o ar cheira a pó e pólvora.

Salim Hussein, de 55 anos, perdeu a sua casa quando o seu prédio foi alvo de um ataque aéreo israelita. Ele morava no primeiro andar e disse à CNN que ele e sua família receberam avisos de Israel momentos antes de o prédio ser atingido.

Hussein disse não saber porque é que a torre foi atingida. Tinha-se mudado com a sua família há apenas cinco meses.

"Saímos (da torre) apenas com a roupa que tínhamos vestida", disse à CNN, acrescentando que ele e a sua família já não têm nada e não têm para onde ir.

Na sequência da incursão do Hamas, os palestinianos foram também impedidos de sair de Gaza através da passagem de Erez, que se tornou o local de uma batalha entre o Hamas e as forças israelitas.

No sábado, Netanyahu declarou que Israel iria interromper o fornecimento de "eletricidade, combustível e bens" à Faixa de Gaza, embora o porta-voz das FDI, tenente-coronel Richard Hecht, tenha dito no domingo que apenas a eletricidade tinha sido cortada. Desde então, a eletricidade só está disponível durante uma média de quatro horas por dia, contra as habituais oito horas. Israel fornece a maior parte da eletricidade de Gaza.

A ligação à Internet também tem sido instável.

Pânico e medo

A Faixa de Gaza está quase completamente isolada do resto do mundo há quase 17 anos.

Governado pelo Hamas desde 2007, o enclave está sob o cerco rigoroso do Egipto e de Israel, que também mantém um bloqueio aéreo e naval a Gaza. Foi descrito pela Human Rights Watch como a "maior prisão a céu aberto do mundo".

Os habitantes de Gaza viram os ataques israelitas devastarem a faixa em várias ocasiões desde que as forças israelitas se retiraram do território em 2005. Os combates entre Israel e as facções palestinianas em Gaza, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica, são frequentes.

Consequências dos ataques israelitas em Gaza no domingo. Segundo o Ministério da Saúde palestiniano, foram mortos 370 palestinianos. Ibrahim Dahman/CNN

Durante a noite, Israel abateu pelo menos 10 torres em Gaza que, segundo a organização, eram utilizadas pelo Hamas, disse Hagari no domingo, acrescentando que dezenas de milhares de soldados israelitas estão a operar no terreno em torno da Faixa de Gaza.

No domingo, as Forças de Defesa Israelitas (IDF) afirmaram que estão agora a concentrar-se na tomada de controlo da Faixa de Gaza e exortaram os civis a abandonar imediatamente as áreas residenciais perto da fronteira para sua segurança, uma vez que as operações militares israelitas continuam a visar o Hamas.

Mas a maioria dos habitantes de Gaza não tem forma de fugir do enclave sitiado. Todas as passagens para fora do território estão fechadas, com exceção da passagem de Rafah, com o Egipto, que é fortemente controlada.

Hani El-Bawab, de 75 anos, disse que ele e a sua família de quatro pessoas estiveram acordados toda a noite, temendo os ataques aéreos. A torre adjacente à sua casa foi atingida por Israel durante a noite, caindo sobre a sua própria casa e deixando-o a ele e à sua família sem casa.

"Não sei o que fazer", disse El-Bawab. Atualmente, vive na rua, enquanto a sua mulher fica com um conhecido.

Os palestinianos em Gaza, disse ele, vivem em "pânico e medo", preparando-se a cada momento para que uma bomba se choque contra um edifício. "Eu só quero uma casa para viver com os meus filhos. Só quero um abrigo", disse à CNN.

No entanto, não lamenta o ataque do Hamas a Israel. "Todas as vezes, são eles (Israel) que nos atacam", disse ele. "Desta vez, foram os (combatentes) que entraram".

Nadeen Ebrahim, da CNN, contribuiu para esta reportagem.