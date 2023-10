Número de seguidores do Hamas nas redes sociais disparou desde o ataque a Israel

O Hamas está banido da maioria das plataformas de redes sociais. Mas os seus seguidores aumentaram na popular aplicação de mensagens Telegram desde o seu ataque terrorista de 7 de outubro contra Israel.

Uma conta pertencente às Brigadas al-Qassam, o braço armado do movimento Hamas, viu o seu número de seguidores triplicar e o número de visualizações de vídeos e outros conteúdos publicados por essa conta decuplicou.

O Hamas é designado pelos Estados Unidos como uma organização terrorista estrangeira, e as novas leis da Internet na União Europeia implicam que as grandes plataformas de redes sociais podem ser penalizadas por alojar conteúdos terroristas.

A Meta e o Google proíbem contas do Hamas, mas o Telegram, uma empresa fundada por um empresário russo e atualmente sediada no Dubai, decidiu permitir que o grupo continue a utilizar o seu serviço.

O X, antigo Twitter, diz que também proíbe o Hamas e removeu “centenas” de “contas afiliadas ao Hamas”. No entanto, na semana passada, a União Europeia anunciou que estava a abrir uma investigação à empresa por causa de desinformação e conteúdos ilegais sobre o conflito na sua plataforma.

A crescente audiência do Hamas

O canal Telegram da ala militar do Hamas, as Brigadas al-Qassam, tinha cerca de 200 mil seguidores na altura do ataque. Desde então, o número de seguidores do canal mais do que triplicou, de acordo com uma análise do Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Conselho Atlântico.

Antes do ataque, os posts do canal eram vistos em média cerca de 25 mil vezes - agora são vistos mais de 300 mil vezes, um aumento de mais de 10 vezes.

Outro canal que publica mensagens de vídeo de um porta-voz do Hamas tinha cerca de 166 mil seguidores antes de 7 de outubro e agora tem mais de 414 mil seguidores, de acordo com a Memetica, uma empresa de análise de ameaças.

Devido às suas regras de moderação de conteúdos muito flexíveis, o Telegram tornou-se popular entre os grupos extremistas a nível internacional e entre os grupos de extrema-direita nos Estados Unidos, disse Brian Fishman, que anteriormente dirigia a equipa da Meta que lidava com organizações terroristas e outras organizações perigosas e que agora trabalha na Cinder, uma empresa de confiança e segurança que ele co-fundou.

A popularidade do Telegram nos Estados Unidos começou a crescer após o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos, quando proeminentes vendedores de teorias de conspiração eleitoral começaram a usar a plataforma depois de terem sido expulsos de sites como o Facebook e o Twitter. Segundo o seu fundador, cerca de 800 milhões de pessoas utilizam o Telegram a nível mundial.

Fishman disse que, embora o enorme crescimento do número de pessoas que seguem as contas do Hamas no Telegram seja preocupante, isso não significa que todos os seguidores sejam apoiantes - salientando que muitos jornalistas, investigadores e outros estão provavelmente a seguir as contas.

Mas segundo disse, o Telegram pode ser uma ferramenta de propaganda eficaz: "Eu acho que é realmente preocupante quando um grupo pode fazer chegar a sua mensagem a um maior número de pessoas. E algumas dessas pessoas vão ser multiplicadores de força porque vão pegar nesse material e vão publicá-lo noutras plataformas. Esse é realmente o modelo que vimos com o ISIS”, o autodenominado Estado Islâmico.

O Telegram foi fundado por Pavel Durov, um empresário de origem russa. Durov deixou a Rússia em 2014 depois de se recusar a entregar ao governo russo dados de outra empresa tecnológica que fundou sobre manifestantes pró-ucranianos.

"No início desta semana, o Hamas utilizou o Telegram para avisar os civis de Ashkelon para abandonarem a área antes dos seus ataques com mísseis", escreveu Durov num post público no Telegram, na sexta-feira, explicando por que razão continuaria a permitir que o Hamas utilizasse a sua plataforma. “Fechar o canal deles ajudaria a salvar vidas - ou colocaria mais vidas em perigo?”

Durov argumentou que o Telegram é diferente de outras plataformas porque não usa algoritmos para promover conteúdo e que os canais do Hamas Telegram “servem como uma fonte única de informações em primeira mão para pesquisadores, jornalistas e verificadores de factos”.

O Telegram pode ser responsabilizado?

Durante anos, os críticos das redes sociais tentaram responsabilizar as plataformas, processando-as pelo conteúdo que hospedam, incluindo material produzido por grupos terroristas.

Mas os tribunais norte-americanos têm geralmente olhado com desconfiança para este tipo de litígio, e poucos ou nenhuns potenciais processos de moderação de conteúdos ligados à guerra Israel-Hamas irão muito longe, pelo menos nos Estados Unidos, de acordo com John Bergmayer, advogado especializado em questões de responsabilidade de plataformas na Public Knowledge, um grupo de defesa do consumidor com sede nos EUA.

Nos Estados Unidos, as plataformas da Internet têm uma ampla margem de manobra para moderar o que aparece nas suas plataformas, e esse direito está protegido legalmente tanto pela Primeira Emenda como pela Secção 230 da Lei da Decência nas Comunicações, a lei federal que tem sido amplamente criticada por republicanos e democratas por deixar as empresas tecnológicas à vontade, embora por razões diferentes.

A secção 230 beneficiaria plataformas como o Telegram, permitindo-lhe afirmar que as decisões de alojar ou remover conteúdos terroristas não podem ser questionadas nos tribunais dos EUA. E isso poderia tornar mais difícil para os queixosos usarem ações legais para forçar o Telegram a remover conteúdos do Hamas

O Telegram poderá enfrentar um escrutínio mais rigoroso na União Europeia, onde existem regulamentos que exigem que as plataformas removam conteúdo terrorista dentro de uma hora após uma autoridade da UE notificá-los de sua existência. As plataformas que não cumpram esta obrigação podem ser objeto de multas até 4% das suas receitas anuais.

Na semana passada, a União Europeia avisou as plataformas de grande dimensão de que também poderiam ser multadas em milhares de milhões de euros se o seu tratamento de conteúdos ilegais ou de desinformação violasse a Lei dos Serviços Digitais (DSA), uma lei que entrou em vigor para empresas como a Meta, a X e a TikTok em agosto.

Não é claro se a Comissão Europeia enviou avisos semelhantes ao Telegram ou solicitou informações à plataforma, e um porta-voz de Thierry Breton, o comissário europeu que enviou os avisos da semana passada às empresas de tecnologia, não respondeu imediatamente a perguntas sobre como os funcionários da UE veem o Telegram. Mas o Telegram não está incluído na lista oficial da UE de plataformas muito grandes sujeitas a obrigações reforçadas de DSA.