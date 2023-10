O Irão pode não querer uma guerra total com Israel, mas pode ser arrastado para uma

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos (CNN) - Um dia depois de o grupo militante palestiniano Hamas ter lançado o seu brutal ataque contra Israel, surgiu um vídeo curioso no estádio Azadi, em Teerão. Centenas de adeptos de futebol, reunidos para assistir a um jogo entre o Perspolis FC e o Gol Gohar Sirjan FC, entoaram cânticos em uníssono: "Enfiem a bandeira palestiniana pelo cu acima".

O protesto vulgar surgiu em resposta à tentativa dos dirigentes de hastear uma bandeira palestiniana no estádio para mostrar apoio ao ataque de 7 de outubro. Mas para os adeptos, tratou-se de mais uma mistura indesejável de política e futebol, e de uma lembrança clara do envolvimento do governo iraniano em batalhas por procuração em arenas distantes.

O ataque do Hamas, que matou 1.400 pessoas de acordo com as autoridades israelitas, deu origem a uma feroz campanha aérea em Gaza que já matou mais de 7.000 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza controlada pelo Hamas. E há agora preocupações de que se abram mais frentes na guerra, incluindo uma com o Irão.

Vários especialistas afirmam que, embora o Irão tenha receio de ser arrastado para a guerra entre Israel e o Hamas, poderá não ter o controlo total se as milícias que apoia na região intervierem de forma independente, já que que o Hamas sofre duros golpes e o número de mortos em Gaza continua a aumentar.

"O que liga todos estes grupos ao Irão são as suas políticas anti-israelitas", disse Sima Shine, chefe do programa para o Irão no Instituto de Estudos de Segurança Nacional (INSS) em Telavive, salientando que, embora o Irão tenha diferentes níveis de influência sobre os grupos, não dita todas as suas acções.

Nos primeiros dias após o ataque de 7 de outubro, foram levantadas questões sobre o potencial envolvimento do Irão nos assassinatos. Na altura, Teerão elogiou a operação, mas apressou-se a negar qualquer participação na mesma. As informações iniciais dos EUA sugeriam também que os funcionários iranianos tinham sido surpreendidos pelo ataque do Hamas e que Teerão não estava diretamente envolvido no seu planeamento, financiamento ou aprovação, informou a CNN.

No entanto, apesar da sua negação, o Irão intensificou a sua retórica contra o seu arqui-inimigo.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, avisou que o bombardeamento de Gaza por Israel poderia ter consequências de grande alcance, afirmando que, se Israel não parar os seus ataques aéreos, "é altamente provável que muitas outras frentes sejam abertas".

"Esta opção não está excluída e está a tornar-se cada vez mais provável", disse Abdollahian à Al Jazeera na semana passada.

Na segunda-feira, Abdollahian disse que os EUA enviaram ao Irão duas mensagens sobre a escalada na região.

"A primeira mensagem dizia que os Estados Unidos não estão interessados em expandir a guerra, e a segunda mensagem pedia ao Irão para ter autocontrolo e insistia que o Irão também deveria pedir a outros países e outras partes para terem autocontrolo", disse Abdollahian durante uma conferência de imprensa em Teerão na segunda-feira, sem dizer como e quando as mensagens foram entregues.

Palestinianos inspeccionam os danos dos edifícios destruídos na sequência dos ataques aéreos israelitas na cidade de Gaza, na sexta-feira. Abed Khaled/AP

Representantes têm "os seus próprios cálculos estratégicos"

Trita Parsi, vice-presidente do Quincy Institute, em Washington, afirmou que não existe qualquer vontade ou desejo por parte do Irão, dos EUA ou de Israel de uma guerra mais vasta, mas que o fracasso de Washington em conter Israel pode inadvertidamente conduzir a região a uma escalada.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu na semana passada continuar a apoiar Israel, o que endureceu o sentimento árabe em toda a região e se traduziu em protestos em massa contra as políticas israelitas e americanas.

"O único ator que tem um interesse claro (num conflito mais alargado) é o Hamas, dado que um alargamento da guerra poderia alterar a dinâmica de uma forma favorável para eles", afirmou Parsi. Na ausência de esforços dos EUA para controlar Israel, "muitos actores (regionais) vão sentir-se compelidos a intervir... devido aos seus próprios cálculos estratégicos".

"Quando Israel mobilizar 300.000 (tropas), não é provável que o Hezbollah fique sentado e assuma que isso é feito apenas para ir atrás do Hamas", disse ele, acrescentando que isso levará em conta o risco de Israel ir atrás do grupo libanês também.

O Hezbollah, um grupo armado apoiado pelo Irão e uma poderosa força regional, tem trocado tiros com as forças armadas israelitas desde o ataque de 7 de outubro do Hamas. Os combates foram os piores desde a guerra entre Israel e o Hezbollah em 2006, mas até agora têm-se limitado à fronteira entre o Líbano e Israel.

O ministro da Defesa de Israel disse na semana passada que Israel não estava interessado numa nova guerra com o Hezbollah. No entanto, Israel transformou a área de 4 quilómetros de raio junto à sua fronteira numa zona militar fechada e evacuou os residentes de 28 comunidades num raio de 2 quilómetros da fronteira libanesa.

No entanto, a influência do Hezbollah estende-se para além do Líbano. Também opera ao lado do Corpo de Guardas Revolucionários de elite do Irão na Síria, onde os Montes Golã, ocupados por Israel, separam Israel dos combatentes alinhados com Teerão.

O grupo libanês tem também os seus próprios canais com o Hamas. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, reuniu-se na quarta-feira com altos responsáveis do Hamas e da Jihad Islâmica Palestiniana, segundo um comunicado, sem revelar o local da reunião.

"Foi feita uma avaliação... do que as partes do eixo da resistência devem fazer nesta fase delicada para alcançar uma verdadeira vitória da resistência em Gaza e na Palestina e para parar a agressão traiçoeira e brutal contra o nosso povo", disse.

O conflito entre o Hamas e Israel também levou a escaramuças na Síria e no Iraque, a partir das quais as milícias apoiadas pelo Irão lançaram vários ataques com drones contra as forças norte-americanas. E os Estados Unidos dispõem agora de informações específicas de que esses mesmos grupos poderão intensificar-se ainda mais com a continuação da guerra entre Israel e o Hamas, informou a CNN esta semana.

Os Estados Unidos continuam a avisar Teerão para que não tire partido da situação atual nem encoraje os seus representantes a uma escalada. Na terça-feira, o Secretário de Estado Antony Blinken instou o Conselho de Segurança das Nações Unidas a advertir o Irão contra qualquer novo envolvimento.

"Digam ao Irão, digam aos seus representantes em público, em privado, por todos os meios: não abram outra frente contra Israel neste conflito. Não ataquem os parceiros de Israel", disse Blinken, observando que "um conflito mais alargado seria devastador, não só para palestinianos e israelitas, mas para as pessoas em toda a região e, na verdade, em todo o mundo".

Soldados israelitas reabastecem o seu tanque Merkava perto da cidade de Sderot, no sul de Israel, na segunda-feira. Thomas Coex/AFP/Getty Images

Os Estados Unidos realizaram na quinta-feira ataques aéreos contra duas instalações ligadas a milícias apoiadas pelo Irão no leste da Síria, segundo uma declaração do secretário da Defesa Lloyd Austin. Os ataques foram efectuados na sequência de uma série de ataques com drones e foguetes contra as forças norte-americanas na região. Segundo o comunicado, as instalações visadas foram utilizadas pelo IRGC do Irão e por grupos afiliados.

Shine, do INSS, disse que o Irão não quer uma guerra direta com Israel porque isso significaria uma guerra direta com os EUA. "É muito óbvio que o Irão não quer estar diretamente envolvido e prefere que (apenas) os seus representantes estejam envolvidos".

Mas isso pode não acontecer exatamente como o Irão quer, acrescentou Shine, que trabalhou anteriormente na comunidade dos serviços secretos israelitas durante a maior parte da sua carreira.

"O Irão tem de ter em conta que o mundo não funciona de acordo com o que o Irão decide ou quer", disse à CNN. "Por isso, se decidirem utilizar demasiado os seus representantes, poderão ver-se envolvidos numa guerra que não querem."

Parsi, do Instituto Quincy, afirmou que o governo iraniano está, no entanto, a preparar a sua população para a guerra.

Os meios de comunicação social iranianos têm estado repletos de notícias sobre a guerra de Gaza, com responsáveis de todo o espetro político do Irão a manifestarem solidariedade para com os palestinianos.

"Já estão a preparar a opinião pública para esta eventualidade, tentando essencialmente argumentar que se trata de algo que lhes é trazido à porta devido ao que os israelitas estão a fazer e ao apoio americano", disse Parsi.

Isto mostra que o governo iraniano já está preocupado com a forma como os cidadãos reagirão a uma guerra em que o Irão esteja diretamente envolvido, acrescentou.

Mesmo que haja uma guerra mais alargada, que ainda esteja "abaixo do limiar de um envolvimento direto entre os EUA e o Irão" - em que se restrinja aos representantes iranianos que lutam contra Israel -, a situação continuaria a ser extremamente instável, disse. "Ninguém pode sequer controlar a situação atual e garantir que não haja uma escalada".