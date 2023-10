O “metro de Gaza”: a misteriosa rede de túneis subterrâneos utilizada pelo Hamas

Os inúmeros túneis sob Gaza são mais conhecidos como passagens utilizadas para contrabandear mercadorias do Egipto e lançar ataques contra Israel.

Mas existe uma segunda rede subterrânea a que as Forças de Defesa de Israel (FDI) se referem coloquialmente como o "metro de Gaza". É um vasto labirinto de túneis, segundo alguns relatos, vários quilómetros abaixo do solo, usado para transportar pessoas e mercadorias; para armazenar rockets e esconderijos de munições; e abrigar centros de comando e controle do Hamas, tudo longe dos olhos curiosos das aeronaves e drones de vigilância das FDI.

Em 2021, o Hamas afirmou ter construído 500 quilómetros de túneis sob Gaza, embora não seja claro se esse número é exato ou se se trata de uma encenação. A ser verdade, os túneis subterrâneos do Hamas teriam um pouco menos de metade do comprimento do sistema de metro de Nova Iorque.

"É uma rede de túneis muito complexa, muito grande - enorme - num pedaço de território bastante pequeno", explica Daphne Richemond-Barak, professora da Universidade Reichman de Israel e especialista em guerra subterrânea.

Não se sabe ao certo quanto terá custado a rede de túneis ao Hamas, que governa a empobrecida faixa costeira. O valor é provavelmente significativo, tanto em termos de mão de obra como de capital.

Gaza está sob um bloqueio terrestre, marítimo e aéreo por parte de Israel, bem como um bloqueio terrestre por parte do Egipto, desde 2007 e não se crê que possua o tipo de maquinaria maciça tipicamente utilizada para construir túneis subterrâneos profundos. Os peritos afirmam que os escavadores, utilizando ferramentas básicas, devem ter escavado as profundezas do subsolo para desenvolver a rede, que está ligada à eletricidade e reforçada com betão. Há muito que Israel acusa o Hamas de desviar betão destinado a fins civis e humanitários para a construção de túneis.

Os críticos do Hamas também afirmam que os gastos maciços do grupo em túneis poderão ter sido utilizados para construir abrigos anti-bombas para civis ou redes de alerta precoce, como as que existem do outro lado da fronteira em Israel.

A vantagem assimétrica

Os túneis têm sido um instrumento de guerra desde os tempos medievais. Atualmente, oferecem a grupos militantes como o Hamas uma vantagem na guerra assimétrica, anulando algumas das vantagens tecnológicas de um exército mais avançado como as IDF.

O que torna os túneis do Hamas diferentes dos da Al Qaeda nas montanhas do Afeganistão ou dos vietcongues nas selvas do Sudeste Asiático é o facto de ter construído uma rede subterrânea sob uma das áreas mais densamente povoadas do planeta. Cerca de dois milhões de pessoas vivem nos 365 quilómetros quadrados que constituem a Cidade de Gaza.

"É sempre difícil lidar com túneis, não me interpretem mal, em qualquer contexto, mesmo quando se encontram numa zona montanhosa, mas quando se trata de uma zona urbana, tudo é mais complicado - os aspectos tácticos, os aspectos estratégicos, os aspectos operacionais e, claro, a proteção que se pretende garantir à população civil", afirma Richemond-Barak, que é também membro sénior do Lieber Institute for Law and Land Warfare e do Modern War Institute em West Point.

Soldados israelitas de combate especial realizam um exercício de treino utilizando tecnologia de campo de batalha de realidade virtual para simular túneis do Hamas que vão de Gaza a Israel, numa base do exército israelita em Petach Tikva, em abril de 2017. Rina Castelnuovo/Bloomerg/Getty Images/File

Desde o ataque terrorista de 7 de outubro em Israel, no qual pelo menos 1400 pessoas, na sua maioria civis, foram mortas, as FDI têm alegado repetidamente que o Hamas se esconde nestas passagens "debaixo de casas e dentro de edifícios habitados por civis inocentes de Gaza", transformando-os efetivamente em escudos humanos. Desde então, os ataques aéreos militares israelitas já mataram pelo menos 2.670 palestinianos, informou o Ministério da Saúde de Gaza em comunicado no domingo.

Espera-se que as FDI ataquem a rede na sua próxima incursão terrestre em Gaza, uma vez que, nos últimos anos, tem feito um esforço extremo para eliminar os túneis do Hamas. Israel lançou um ataque terrestre a Gaza em 2014 para tentar eliminar as passagens subterrâneas.

Na sexta-feira, Israel avisou cerca de 1,1 milhões de pessoas que vivem em Gaza para se deslocarem para sul antes da sua provável operação, de acordo com as Nações Unidas. Os críticos afirmam que tal ordem é impossível de executar num curto espaço de tempo, no meio de uma zona de guerra. O principal funcionário da ONU para os direitos humanos disse que o pedido de evacuação "desafia as regras da guerra e a humanidade básica".

As pessoas que vivem no norte de Gaza devem fugir para o sul

O exército israelita ordenou a 1,1 milhões de pessoas que abandonassem o norte de Gaza, densamente povoado, incluindo a cidade de Gaza, e se deslocassem para o sul da faixa. As Nações Unidas afirmaram que a instrução causaria "consequências humanitárias devastadoras".

A retirada de civis da cidade de Gaza ajudaria a tornar mais segura a eliminação dos túneis, mas tais operações serão perigosas, considera Richemond-Barak.

As FDI podem tornar os túneis temporariamente inutilizáveis ou destruí-los. De acordo com Richemond-Barak, bombardear as passagens subterrâneas é normalmente a forma mais eficiente de os eliminar, mas esses ataques podem afetar os civis.

O que é claro é que a tecnologia por si só não será suficiente para acabar com a ameaça subterrânea.

Israel gastou milhares de milhões de dólares a tentar proteger a fronteira com um sistema inteligente que inclui sensores avançados e muros subterrâneos, mas mesmo assim o Hamas conseguiu lançar o seu ataque de 7 de outubro por terra, ar e mar.

Para Richemond-Barak, é necessária uma abordagem holística, que recorra a informações visuais, ao controlo das fronteiras e até a pedir aos civis que estejam atentos a qualquer coisa suspeita.

"Não existe uma solução infalível para lidar com uma ameaça de túnel", disse Richemond-Barak. "Não existe um Domo de Ferro para túneis.