O que é a passagem de Rafah, a última esperança dos habitantes de Gaza para escapar à guerra?

Centenas de milhares de palestinianos deslocaram-se para o sul da Faixa de Gaza, perante a iminência de uma potencial operação terrestre israelita.

Mas para onde irão a partir dali é uma incógnita. O enclave costeiro está bloqueado por terra, ar e mar por Israel, que declarou guerra aos dirigentes do Hamas por causa do ataque descarado de 7 de outubro que matou 1400 pessoas. Israel cortou igualmente o abastecimento de água, eletricidade, alimentos e combustível, deixando desamparados os dois milhões de habitantes do território empobrecido.

Um posto fronteiriço com o Egipto, no sul, tem sido apontado como a última esperança para os habitantes de Gaza escaparem à chuva de bombas de Israel, e muitos palestinianos começaram a deslocar-se na sua direção, antecipando essa possibilidade.

No entanto, essa passagem em Rafah está fechada. Eis o que sabemos sobre o assunto.

Qual é a situação atual em Rafah?

A passagem está atualmente encerrada, não sendo possível a entrada de ajuda em Gaza. Os Estados Unidos têm pressionado o Egipto a criar um corredor humanitário para os civis em Gaza, bem como para os estrangeiros. O Egipto tem afirmado que não permitirá que os refugiados inundem o seu território e, em vez disso, tem insistido para que Israel lhe permita entregar ajuda aos habitantes de Gaza.

A abertura da fronteira pode ser uma questão complicada, dado o número de partes envolvidas. Seria necessária a aprovação do Egipto e do Hamas, que controlam diretamente o posto de passagem, bem como um acordo de Israel, que tem bombardeado Gaza, incluindo as imediações de Rafah. O Egipto exigiu garantias de que Israel não bombardeará os comboios de ajuda humanitária.

Desde o início da guerra, foram registados vários ataques aéreos nas imediações do cruzamento de Rafah, incluindo um na terça-feira. Questionado sobre o bombardeamento, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), tenente-coronel Richard Hecht, disse na terça-feira: "Quando vemos alvos do Hamas em movimento, tratamos disso".

Dezenas de camiões estão do lado egípcio da passagem à espera de entrar em Gaza. O Egipto tem afirmado que não houve progressos nos esforços para a sua abertura e Israel tem negado a existência de quaisquer acordos para a sua abertura.

Porque é que a passagem é tão importante neste momento?

Situada no norte do Sinai egípcio, a passagem de Rafah é o único posto fronteiriço entre Gaza e o Egipto. Situa-se ao longo de uma vedação de 12,8 quilómetros que separa Gaza do deserto do Sinai.

Gaza mudou de mãos várias vezes ao longo dos últimos 70 anos. Ficou sob o controlo egípcio na guerra israelo-árabe de 1948 e foi capturada por Israel na guerra de 1967, após a qual Israel começou a instalar ali judeus e restringiu significativamente a circulação dos seus residentes palestinianos. Em 2005, Israel retirou as suas tropas e colonos do território e, dois anos mais tarde, a faixa foi tomada pelo Hamas.

Desde então, o Egipto e Israel impuseram controlos rigorosos nas respectivas fronteiras com o território e Israel bloqueia-o ainda mais, restringindo as viagens por via marítima ou aérea. Israel também cercou o território com uma vedação fronteiriça fortemente fortificada.

Antes da guerra que começou este mês, Israel tinha dois pontos de passagem com Gaza: Erez, para a circulação de pessoas, e Kerem Shalom, para mercadorias. Ambos estavam sujeitos a fortes restrições e foram encerrados desde o início da guerra.

A travessia de Rafah, com o Egipto, é o único ponto de entrada do território no mundo exterior.

De acordo com os dados das Nações Unidas, em julho deste ano, uma média de 27 mil pessoas atravessavam a fronteira todos os meses. Até esse mês, a fronteira esteve aberta durante 138 dias e fechada durante 74.

Os encerramentos dependem frequentemente da situação política e de segurança no terreno. Embora Israel não tenha controlo direto sobre a passagem, os encerramentos do Egipto coincidem frequentemente com o endurecimento das restrições impostas por Israel a Gaza.

População que vive no norte de Gaza é aconselhada a fugir para sul

O exército israelita ordenou a 1,1 milhões de pessoas que abandonassem o norte de Gaza, densamente povoado, incluindo a cidade de Gaza, e se deslocassem para o sul da faixa. As Nações Unidas afirmaram que a instrução causaria "consequências humanitárias devastadoras".

Como é que o acesso à travessia de Rafah mudou ao longo do tempo?

Israel e o Egipto assinaram um tratado de paz em 1982, que levou o Estado judeu a retirar-se da Península do Sinai, que tinha capturado ao Egipto em 1967.

Israel abriu então a passagem de Rafa, que controlou até à sua retirada de Gaza, em 2005. Entre essa data e a tomada de Gaza pelo Hamas em 2007, a passagem foi controlada pela União Europeia, que trabalhou em estreita colaboração com os funcionários egípcios.

Entre 2005 e 2007, cerca de 450 mil passageiros utilizaram a passagem, com uma média de cerca de 1.500 pessoas por dia.

Após a tomada do poder pelo Hamas, o Egipto e Israel reforçaram significativamente as restrições à circulação de mercadorias e pessoas que entram e saem do território. Mas em 2008, militantes fizeram explodir fortificações na fronteira com o Egipto, perto de Rafah, o que levou pelo menos 50 mil habitantes de Gaza a entrar no Egipto para comprar alimentos, combustível e outros bens.

Pouco depois da explosão, o Egipto selou a sua barreira com arame farpado e barricadas de metal.

Desde então, a passagem de Rafah tem sido alvo de um controlo rigoroso, com acesso limitado e longos processos burocráticos e de segurança exigidos aos palestinianos que desejam atravessar para o Egipto.

Entrada do posto fronteiriço de Rafah com o Egipto, no sul da Faixa de Gaza, a 27 de agosto. Said Khatib_AFP_Getty Images

Como é normalmente atravessar a fronteira de Rafah?

Em dias normais, a circulação através de Rafah é extremamente limitada; apenas os habitantes de Gaza com autorização e os cidadãos estrangeiros podem utilizá-la para viajar entre Gaza e o Egipto.

Os habitantes de Gaza que desejam atravessar a fronteira têm frequentemente de esperar muito tempo. Jason Shawa, um americano palestiniano de Seattle que vive em Gaza, diz que o processo tem demorado, no mínimo, 30 dias, mas que o tempo de espera pode durar até três meses.

Segundo ele, os viajantes precisam de uma autorização de saída do Hamas e de uma autorização de entrada do Egipto. O processo exige que ele apresente seus documentos a um escritório do governo do Hamas para obter uma autorização de saída do território. Alguns dias mais tarde, recebia uma mensagem de texto a indicar-lhe o dia em que podia partir, o que podia acontecer até três meses mais tarde.

No dia da partida, um autocarro levava os viajantes do lado palestiniano da fronteira para o lado egípcio, onde esperavam horas até que as autoridades egípcias recebessem e processassem os pedidos de visto. Muitos viajantes são recusados nesse local, disse Shawa, acrescentando que os palestinianos são regularmente maltratados.

Pessoas carregam crianças enquanto fogem, na sequência de um ataque israelita a Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 15 de outubro. Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Porque é que o Egipto está relutante em abrir a passagem para os habitantes de Gaza?

O Egipto, que já acolhe milhões de migrantes, não vê com bons olhos a perspetiva de centenas de milhares de refugiados palestinianos atravessarem o seu território. Mais de dois milhões de palestinianos vivem em Gaza.

O Presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, afirmou na semana passada que o seu país está a tentar ajudar - dentro dos limites.

"É claro que somos solidários. Mas atenção, enquanto simpatizamos, temos de usar sempre a nossa mente para alcançar a paz e a segurança de uma forma que não nos custe muito", afirmou.

Muitos também se indignaram com a ideia de transformar a população de Gaza em refugiados mais uma vez, deslocando-os de Gaza. A maioria dos habitantes de Gaza está registada pela ONU como refugiados, cujos antepassados vieram de zonas que hoje fazem parte de Israel.

"Penso que se trata de um plano dos suspeitos do costume para tentar criar questões de facto no terreno. Não há refugiados na Jordânia. Não há refugiados no Egipto", afirmou o Rei Abdullah da Jordânia na terça-feira.

O Egipto apelou a Israel para que permita a entrada de ajuda humanitária através de Rafah, mas ainda não cedeu aos apelos dos EUA para que seja criado um corredor seguro para os civis dentro do território egípcio.

