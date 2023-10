O que é o Hamas? E al-Aqsa? O que está a acontecer em Gaza e Israel? Eis o que é preciso saber

Gaza e Jerusalém - Um ataque surpresa em grande escala de militantes de Gaza contra Israel causou a morte de centenas de israelitas, o que levou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a prometer vingança e a lançar uma salva letal de ataques aéreos em retaliação.

"Cidadãos de Israel, estamos em guerra - não numa operação, não em rondas de combates - em guerra", afirmou Netanyahu numa mensagem vídeo, pouco depois de o grupo militante Hamas, que controla o enclave costeiro de Gaza, ter disparado uma saraivada de rockets e enviado homens armados para Israel, no sábado, num ataque multifacetado e sem precedentes no longo conflito.

Ao cair da noite, os ataques aéreos israelitas em Gaza mataram centenas de palestinianos e feriram mais de 1600, segundo as autoridades sanitárias locais.

Ainda se desconhece o destino de vários reféns, incluindo soldados israelitas, que o Hamas afirma ter capturado.

Eis o que sabemos até agora.

O que aconteceu?

Por volta das 6h30 da manhã, hora local, de sábado, altura em que muitos israelitas estariam provavelmente a dormir, foram ouvidas sirenes a norte de Telavive, a leste de Beer Sheba e em muitos outros locais intermédios, enquanto foguetes sobrevoavam Israel.

Os militantes de Gaza entraram então em território israelita por terra, mar e ar, tendo alguns deles utilizado parapentes, segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF). A IDF avisou os israelitas que vivem perto de Gaza para permanecerem nas suas casas.

Um vídeo das redes sociais obtido pela CNN mostrava também vários homens armados mascarados numa carrinha a descer uma rua na cidade israelita de Sderot, que fica perto da fronteira com Gaza. No vídeo também se ouvem tiros.

As IDF afirmam que foram disparados cerca de 2.200 foguetes contra Israel. O Hamas estima que tenham sido disparados 5.000. Para contextualizar, cerca de 4.000 foguetes foram disparados de Gaza para Israel durante a guerra de 50 dias entre os dois lados em 2014.

O comandante militar do Hamas, Muhammad Al-Deif, chamou à operação "Tempestade Al-Aqsa" e disse que o ataque a Israel era uma resposta aos ataques contra as mulheres, à profanação da mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém e ao cerco em curso em Gaza.

O Hamas afirmou ter capturado soldados israelitas, publicando vídeos de soldados que alegadamente capturou nas suas contas das redes sociais. Vídeos geolocalizados e autenticados pela CNN sugerem que pelo menos um soldado israelita foi feito prisioneiro pelo grupo.

"Há reféns e prisioneiros de guerra que o Hamas levou. Também há mortos entre os soldados das FDI. Ainda não temos um número exato - estamos em guerra", disse o porta-voz das FDI, Contra-Almirante Daniel Hagari.

O grupo também publicou um vídeo que alegadamente mostra um veículo militar israelita capturado. Um jornalista da CNN viu um veículo Humvee militar a desfilar em Gaza. A IDF não quis comentar o assunto. Outro vídeo que circula nas redes sociais mostra um tanque em chamas perto da fronteira de Gaza.

Fumo sai de um edifício residencial após um ataque aéreo israelita na cidade de Gaza, no sábado. Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Como reagiu Israel?

Em resposta ao ataque, Israel lançou a "Operação Espadas de Ferro", atingindo uma série de alvos na Faixa de Gaza. Netanyahu disse que a resposta de Israel à incursão do Hamas vai "cobrar um preço enorme" ao grupo militante.

"As FDI estão a reforçar o sul e as comunidades que rodeiam a Faixa de Gaza com várias forças operacionais", disse Hagari numa declaração.

A IDF descreveu o ataque como "maciço". Por volta do meio-dia, hora local, o país informou que estavam a decorrer combates no terreno em pelo menos sete locais do país.

O porta-voz das FDI, tenente-coronel Richard Hecht, disse à CNN que "dezenas de milhares" de reservistas israelitas também foram chamados a ajudar, acrescentando que espera que "não haja mais terroristas vivos em Israel" até ao final do dia.

Israel está "pronto no norte" para o caso de haver ataques do Líbano ou da Síria.

Na Faixa de Gaza, ouvia-se o rugido dos aviões de guerra israelitas, seguido de fortes explosões e de fumo negro.

Os palestinianos foram impedidos de atravessar os postos de controlo que dão acesso a Jerusalém a partir da Cisjordânia, e Israel afirmou que encerrará todos os estabelecimentos de ensino no domingo.

Um homem carrega uma criança a chorar enquanto caminha em frente a um edifício destruído por um ataque aéreo israelita na cidade de Gaza. Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Como é que as duas partes chegaram a este ponto?

As tensões entre Israel e os palestinianos existem desde antes da fundação da nação, em 1948. Nas últimas décadas, milhares de pessoas de ambos os lados foram mortas e muitas mais ficaram feridas no longo conflito entre as duas partes.

Este ano, a violência foi particularmente intensa. O número de palestinianos - militantes e civis - mortos na Cisjordânia ocupada pelas forças israelitas é o mais elevado em quase duas décadas. O mesmo se passa com os israelitas e os estrangeiros - na sua maioria civis - mortos em ataques palestinianos.

Israel e o Hamas têm estado envolvidos em conflitos armados que remontam à Primeira Intifada Palestiniana, ou revolta, de 1987, contra a ocupação israelita da Faixa de Gaza e da Cisjordânia.

Israel conquistou Gaza ao Egipto na guerra de 1967 e retirou-se em 2005. O território, onde vivem cerca de 2 milhões de palestinianos, ficou sob o controlo do Hamas em 2007, após uma breve guerra civil com a Fatah, uma fação palestiniana rival que é a espinha dorsal da Autoridade Palestiniana.

Depois de o Hamas ter assumido o controlo de Gaza, Israel e o Egipto impuseram um cerco rigoroso ao território, que continua em vigor. Israel mantém igualmente um bloqueio aéreo e naval a Gaza.

Antes da operação de sábado, a última guerra entre o Hamas e Israel foi em 2021, que durou 11 dias e matou pelo menos 250 pessoas em Gaza e 13 em Israel.

O ataque de sábado ocorreu no 50º aniversário da guerra de 1973, quando os vizinhos árabes de Israel lançaram um ataque surpresa contra Israel no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, em 6 de outubro de 1973.

Uma mulher israelita doa sangue num hospital em Telavive. Jack Guez/AFP/Getty Images

O que é o Hamas?

O Hamas é uma organização islamista com uma ala militar que surgiu em 1987, a partir da Irmandade Muçulmana, um grupo islamista sunita fundado no final da década de 1920 no Egipto.

A palavra "Hamas" é um acrónimo de "Harakat Al-Muqawama Al-Islamia" - Movimento de Resistência Islâmica, em árabe. O grupo, tal como a maioria das facções e partidos políticos palestinianos, insiste que Israel é uma potência ocupante e que está a tentar libertar os territórios palestinianos. Considera Israel um Estado ilegítimo.

A sua recusa em reconhecer Israel é uma das razões pelas quais, no passado, rejeitou as conversações de paz. Em 1993, opôs-se aos Acordos de Oslo, um pacto de paz entre Israel e a Organização de Libertação da Palestina (OLP).

O grupo apresenta-se como uma alternativa à Autoridade Palestiniana (AP), que reconheceu Israel e se envolveu em múltiplas iniciativas de paz falhadas com este país. A AP é atualmente dirigida por Mahmoud Abbas e tem a sua sede na Cisjordânia ocupada por Israel.

Ao longo dos anos, o Hamas tem reivindicado muitos ataques contra Israel e foi designado como organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por Israel. Israel acusa o seu arqui-inimigo Irão de apoiar o Hamas.

Um membro das forças de segurança israelitas tenta apagar o fogo em carros após um ataque com rockets da Faixa de Gaza em Ashkelon, no sul de Israel. Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

O que é al-Aqsa?

O complexo de al-Aqsa é um dos locais mais venerados no Islão e no Judaísmo. O recinto sagrado, conhecido pelos muçulmanos como Al Haram Al Sharif (Santuário Nobre) e pelos judeus como Monte do Templo, tem sido um ponto de tensão entre Israel e os palestinianos há décadas.

O Hamas afirma ter lançado o ataque de sábado "Tempestade Al-Aqsa", em parte para defender o local sagrado.

Apenas os muçulmanos estão autorizados a rezar no recinto, de acordo com um status quo estabelecido há mais de um século. Os visitantes não muçulmanos são autorizados a visitar o complexo em determinadas alturas e apenas em determinadas áreas.

Mas muitos no mundo muçulmano receiam que o direito de serem os únicos a rezar no local tenha sofrido uma erosão e que os próprios locais estejam a ser ameaçados por um crescente movimento judeu de extrema-direita e pelo governo de extrema-direita de Israel.

Têm-se registado frequentemente confrontos no local entre os fiéis palestinianos e as forças israelitas. No ano passado, a polícia fez várias rusgas no complexo.

O complexo situa-se em Jerusalém Oriental, que os palestinianos querem como capital do seu futuro Estado e que a maior parte da comunidade internacional considera como território ocupado. Israel conquistou-a à Jordânia na guerra dos seis dias, em 1967, e considera Jerusalém Oriental e Ocidental como a sua "capital eterna" unida.

O que dizem os principais atores regionais?

Os Estados ocidentais condenaram o ataque do Hamas e prometeram apoio a Israel, enquanto os Estados árabes, incluindo os que reconheceram Israel, apelaram à calma.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no sábado e afirmou que Washington "condena inequivocamente este terrível ataque contra Israel por parte dos terroristas do Hamas a partir de Gaza".

"Deixei claro ao primeiro-ministro Netanyahu que estamos prontos a oferecer todos os meios adequados de apoio ao governo e ao povo de Israel", afirmou.

A Arábia Saudita, que está mantendo negociações com os EUA para potencialmente normalizar as relações com Israel, disse que está a acompanhar de perto a situação "sem precedentes" e pediu a "ambos os lados que parem imediatamente a escalada", de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores saudita no X (antigo Twitter).

Os Emirados Árabes Unidos, que reconheceram Israel em 2020, pediram "o exercício da máxima contenção e um cessar-fogo imediato para evitar repercussões perigosas".

Os adversários de Israel saudaram o ataque. O Major-General Rahim Safavi, conselheiro do líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, disse: "Felicitamos os combatentes palestinianos e estaremos ao seu lado até à libertação da Palestina e da sagrada Jerusalém", afirmou a agência estatal ISNA.

O Hezbollah, o grupo militante libanês apoiado pelo Irão, elogiou os ataques e afirmou estar em contacto com grupos militantes palestinianos "no país e no estrangeiro", segundo o seu canal Al Manar.

Mostafa Salem e Hande Atay Alam, da CNN, contribuíram para este artigo.