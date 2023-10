O que é o Hamas e qual a sua estratégia?

O ataque descarado do grupo militante palestiniano Hamas a Israel, que teve início no sábado, será visto como um ponto de viragem no conflito israelo-palestiniano, com repercussões de grande alcance, segundo os analistas.

O ataque multifacetado levou a que cerca de mil atacantes se infiltrassem em território israelita, matassem centenas de soldados e civis e fizessem dezenas de reféns em Gaza. Não se assemelhava a nada que Israel tivesse visto desde a guerra israelo-árabe de 1948.

Israel prometeu vingança, com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu a prometer "vingança poderosa". O Hamas disse que estava preparado para todos os cenários.

"As coisas vão mudar para sempre", disse Kobi Michael, investigador sénior do Instituto de Estudos de Segurança Nacional (INSS) em Telavive. Não há nada na história de Israel que se compare a este ataque, afirmou.

"O Hamas não será mais o Hamas que conhecíamos anos atrás", disse Michael, que anteriormente foi vice-diretor geral e chefe do escritório palestino no Ministério de Assuntos Estratégicos de Israel, à CNN.

O Hamas disse que o ataque foi uma retribuição pelo que descreveu como ataques a mulheres, a profanação da mesquita de al-Aqsa em Jerusalém e o cerco contínuo a Gaza.

Eis o que sabemos sobre o grupo:

O que é o Hamas?

Organização islamista com uma ala militar, o Hamas surgiu em 1987. Foi uma ramificação da Irmandade Muçulmana, um grupo islâmico sunita fundado no final da década de 1920 no Egipto.

A própria palavra "Hamas" é um acrónimo de "Harakat Al-Muqawama Al-Islamiyya" - Movimento de Resistência Islâmica, em árabe. O grupo, tal como a maioria das facções e partidos políticos palestinianos, insiste que Israel é uma potência ocupante e que está a tentar libertar os territórios palestinianos. Considera Israel um Estado ilegítimo.

Ao contrário de outras facções palestinianas, o Hamas recusa-se a dialogar com Israel. Em 1993, opôs-se aos Acordos de Oslo, um pacto de paz entre Israel e a Organização de Libertação da Palestina (OLP) que previa que a OLP renunciasse à resistência armada contra Israel em troca da promessa de um Estado palestiniano independente ao lado de Israel. Os Acordos também criaram a Autoridade Palestiniana (AP) na Cisjordânia ocupada por Israel.

Militantes das Brigadas Izzedine al-Qassam, uma ala militar do Hamas, marcham pelas ruas do campo de refugiados de Nusseirat, no centro da Faixa de Gaza, a 19 de janeiro de 2017. Foto APAdel Hana

O Hamas apresenta-se como uma alternativa à AP, que reconheceu Israel e se envolveu em múltiplas iniciativas de paz falhadas com este país. A AP, cuja credibilidade entre os palestinianos tem sofrido ao longo dos anos, é liderada pelo Presidente Mahmoud Abbas.

Ao longo dos anos, o grupo tem reivindicado muitos ataques a Israel e foi designado como organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por Israel.

Em 2021, o Departamento de Estado dos EUA declarou que o Hamas recebe financiamento, armas e treino do Irão, bem como alguns fundos angariados nos países árabes do Golfo. O grupo também recebe doações de alguns palestinos, outros expatriados e suas próprias organizações de caridade, disse.

Em abril, o Ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, sugeriu que o Irão fornece ao Hamas cerca de 100 milhões de dólares por ano.

Qual foi a estratégia do Hamas ao efetuar os ataques?

Ao empreender um ataque tão devastador, o principal objetivo do grupo terá sido abalar dramaticamente o status quo, dizem os especialistas: Israel mantém um cerco apertado a Gaza e continua a ocupar a Cisjordânia, e o objetivo de um Estado palestiniano independente não está à vista.

Um dos objectivos seria voltar a colocar a questão palestiniana na agenda regional e internacional, afirma Khaled Elgindy, membro sénior do Middle East Institute e diretor do seu Programa sobre a Palestina e os Assuntos Israelo-Palestinianos.

"As pessoas já tinham passado à frente (da questão palestiniana)", disse Elgindy à CNN. "O novo jogo na cidade é a normalização saudita-israelita e esta nova integração regional."

No mês passado, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman reconheceu publicamente, pela primeira vez, que estavam em curso negociações com Washington para possivelmente estabelecer laços com Israel, dizendo que a normalização estava a ficar "mais próxima" todos os dias. A normalização entre a Arábia Saudita e Israel poderá ser um marco para a legitimidade regional de Israel, uma vez que poderá levar outros países muçulmanos a seguir o exemplo. A Arábia Saudita tinha-se comprometido anteriormente a não reconhecer Israel enquanto este não concedesse a independência aos palestinianos.

Elgindy afirmou que, até certo ponto, o Hamas conseguiu atingir o seu objetivo de chamar a atenção para a causa palestiniana.

Segundo os analistas, o grupo pode também estar a tentar desfazer quaisquer ideias sobre as suas capacidades militares.

O Hamas desferiu "um golpe em Israel que ultrapassa aquilo a que este país está habituado" e também está a mostrar as suas capacidades, disse Omar Rahman, membro do Conselho do Médio Oriente para os Assuntos Globais, que se dedica aos assuntos palestinianos. As suas tácticas de choque são uma declaração de que "deve ser levado mais a sério", disse Rahman.

Os militares israelitas afirmaram na segunda-feira que o Hamas tinha feito "dezenas" de reféns e o Hamas afirmou ter raptado mais de 100 pessoas. O número de reféns capturados, e o facto de muitos deles serem civis, mostra que o Hamas procura muito mais do que uma troca de prisioneiros, afirmam os peritos. Numa situação anterior de sequestro, Israel trocou mais de mil prisioneiros por um refém israelita.

O grande número de reféns garante que "não se trata de uma troca militar de curta duração, que vai desaparecer e ser esquecida", disse Rahman, "mas que tem implicações políticas a longo prazo".

Como parte da sua campanha contra Israel, o Hamas produziu vídeos de propaganda que documentam passo a passo o seu ataque a Israel. Nalguns vídeos, os seus combatentes usavam câmaras corporais para filmar as operações à medida que rompiam as fortificações israelitas e eram vistos vestidos com uniformes de comando.

Segundo os analistas, isso é fundamental para a guerra de propaganda do grupo, que tem vários objectivos.

Por um lado, trata-se de "incutir o medo" entre o público israelita e sugerir que os seus líderes não conseguem mantê-los seguros, disse Elgindy. "Isso vai ser um choque, porque os israelitas têm um enorme orgulho nas suas capacidades militares e de informação".

Por outro lado, é também para consumo interno palestiniano. Há muito que o Hamas está envolvido numa guerra política com a Autoridade Palestiniana, que governa a Cisjordânia e mantém uma coordenação de segurança com Israel.

O objetivo é mostrar aos palestinianos que "enquanto lá, Abu Mazen (Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestiniana) (...) está basicamente a dormir ao volante, nós somos a verdadeira resistência, (e) estamos realmente a fazer alguma coisa", disse Elgindy à CNN sobre o Hamas.

Ismail Haniyeh, chefe do gabinete político do Hamas, fala durante um comício em Doha, capital do Qatar, em maio de 2021. Mahmoud Hefnawy/picture-alliance/dpa/AP

Poderá o Hamas sobreviver à reação de Israel?

A ofensiva em larga escala do Hamas mostra que o grupo sabe que a guerra que se aproxima pode ser uma guerra existencial, dizem os especialistas.

Michael, do INSS, especula que o Hamas poderá estar a tentar provocar uma guerra total com Israel, tendo-lhe sido prometido apoio regional por parte dos seus aliados, caso esta ocorresse.

"O Hamas... tem uma estratégia muito clara que se baseia na lógica organizativa de um conflito em várias frentes", disse Michael à CNN, acrescentando que o Hamas vê Gaza, Jerusalém, a Cisjordânia, os cidadãos árabes de Israel que apoiam o Hamas e o sul do Líbano como potenciais apoiantes da sua campanha.

Um alto funcionário do Hamas, Saleh al-Arouri, disse no fim de semana que o grupo militante estava preparado para o "pior cenário possível, incluindo uma invasão terrestre".

A invasão terrestre seria "a melhor forma de decidirmos o fim desta batalha", afirmou.