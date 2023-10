O que é um kibutz? Uma breve história das comunas visadas no ataque terrorista do Hamas

Aquela dúzia de refugiados reuniu-se num local a sul das profundas águas azuis do Mar da Galileia para construir a sua nova comunidade, a salvo da maré crescente de antissemitismo na Europa.

Era uma experiência ambiciosa. Os dez homens e duas mulheres propuseram-se criar uma utopia agrária judaica no que era então o Império Otomano, mas nenhum deles tinha qualquer experiência na agricultura. Tinham sido criados nos guetos da Europa de Leste, longe de qualquer quinta.

Fundaram formalmente a sua colónia algures em 1909 ou 1910. Chamaram-lhe Deganya.

Esta fotografia de julho de 1938 mostra trabalhadores no laranjal do kibutz de Na'an. Kluger Zoltan/GPO/AFP/Getty Images

Apesar da sua falta de experiência, o grupo rapidamente transformou a terra estéril mas fértil numa próspera coletividade agrícola. O que começou como um aglomerado de cabanas transformou-se, três décadas mais tarde, numa comunidade de 60 casas e uma dúzia de edifícios públicos. A principal exportação de Deganya era o leite, mas a comunidade também enviava 20 mil cachos de bananas, 12 mil caixas de laranjas e toranjas e 15 mil caixas de tomates por ano.

Deganya, que ainda hoje é habitada, é considerado o primeiro kibutz de Israel. O seu sucesso levou a imitadores e, em 1950 - dois anos após a criação de Israel - havia 67.550 pessoas a viver em 214 kibutzim (o plural hebraico de kibutz) em todo o país, de acordo com a Biblioteca Virtual Judaica. Embora cada povoação fosse diferente, todas se baseavam nos ideais económicos e interpessoais do socialismo e no espírito do sionismo. Os kibutzim eram geridos democraticamente, com os seus lucros reunidos e partilhados pelos membros.

Mulheres a trabalhar na agricultura, nesta fotografia sem data, em Deganya. Arquivo Bettmann/Getty Images

Nos primeiros tempos de Israel, os kibutzim eram um importante motor económico para Israel e uma parte integrante da identidade do país. Voluntários de todo o mundo - incluindo o senador americano Bernie Sanders - afluíam aos kibutzim para colher frutas durante o dia e desfrutar do estilo de vida comunitário à noite.

Mas à medida que Israel se transformava de um estado pobre e desértico numa economia moderna e vibrante, a influência e a proeminência dos kibutzim diminuíram.

Atualmente, cerca de 125 mil pessoas - uma fração dos mais de nove milhões de habitantes de Israel - vivem nos cerca de 250 kibutzim espalhados pelo país, de acordo com a Agência Judaica para Israel. Os kibutzim modernos têm populações de 100 a 1.000 pessoas, são seculares e adoptaram o capitalismo. Empregados estrangeiros, especialmente da Tailândia, trabalham atualmente a terra. Atualmente, apenas 30 kibutzim ainda aceitam voluntários, segundo o The Jerusalem Post.

Mas os kibutzniks, como são conhecidos os residentes dos kibutz, continuam a ser vistos, em grande parte, como de esquerda. Muitos desaprovam as políticas do atual governo ultranacionalista israelita em relação a Gaza e à Cisjordânia.

Ilan Troen, professor emérito da Universidade de Brandeis, no Massachusetts, disse que a sua filha, Deborah Matias, escolheu viver num kibutz para desfrutar do caos de uma família numerosa, uma vez que tinha crescido como uma de seis filhos. No kibutz de Holit, ela era responsável pela organização de festivais, festas e celebrações.

O académico israelo-americano Hayim Katsman, que também vivia em Holit, era "muito a favor da paz", segundo os seus irmãos.

E Adrienne Neta, do kibutz Be'eri, "dedicou a sua vida a ajudar outras pessoas de todas as raças e géneros na sua prática como enfermeira", disse o filho aos jornalistas numa conferência de imprensa na terça-feira.

A sua política e modo de vida, no entanto, pouco significaram para os terroristas que atacaram vários kibutzim durante o ataque surpresa do Hamas a Israel na madrugada de sábado.

Forças israelitas extraem cadáveres de residentes israelitas de uma casa destruída em Kfar Aza, na terça-feira. Ilia Yefimovich/picture-alliance/dpa/AP

A filha de Troen e Katsman foram mortos no ataque. Neta está desaparecida do kibutz de Be'eri, uma comunidade de cerca de 1000 habitantes perto de Gaza, conhecida pela sua imprensa e galerias de arte, onde foram encontrados mais de 100 corpos.

O kibutz de Kfar Aza, perto de Gaza, tem cerca de 765 habitantes e é sede de uma bem sucedida empresa de plásticos, com um volume de negócios anual de cerca de 300 milhões de dólares, e de uma empresa de som e iluminação que equipou espectáculos dos Rolling Stones, Radiohead, Britney Spears, Guns N' Roses, Rihanna e Justin Timberlake, segundo o seu sítio Web.

Os militares israelitas afirmaram que Kfar Aza foi o local de um "massacre", com mulheres, crianças, bebés e idosos "brutalmente massacrados numa forma de atuação do ISIS".

"Muitos dos residentes que ali viviam acreditavam na paz, na coexistência e no respeito mútuo e tinham amigos em Gaza", disse o porta-voz das FDI, tenente-coronel Jonathan Conricus, à CNN.