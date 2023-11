O que sabemos sobre o ataque de Israel ao principal hospital de Gaza

O maior hospital de Gaza, Al-Shifa, tornou-se um ponto escaldante na guerra de Israel no enclave, que começou quando militantes do Hamas atravessaram a fronteira com Israel a 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas.

Os palestinianos e as agências humanitárias afirmam que os atuais combates em Al-Shifa e nas suas imediações são a prova do desrespeito arbitrário de Israel pela vida dos civis em Gaza, enquanto Israel acusa o Hamas de utilizar o centro médico como escudo para as suas operações.

Israel é cada vez mais pressionado a provar as suas alegações de que existe um centro de controlo de comando do Hamas em grande escala. As Nações Unidas pediram acesso ao local para uma investigação independente sobre as alegações, alertando para o facto de os hospitais não deverem ser utilizados como campos de batalha para nenhum dos lados.

“É precisamente aqui que é necessária uma investigação internacional independente, porque temos narrativas diferentes”, disse Volker Türk, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. “Não se pode utilizar civis, especialmente hospitais, para fins militares. Mas também não se pode atacar um hospital na ausência de provas claras”.

Desde que lançou a sua operação em Al-Shifa esta semana, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram ter encontrado um túnel e equipamento militar, mas ainda não apresentaram provas da existência do centro de comando em grande escala.

Embora a CNN não possa verificar as afirmações de nenhuma das partes, temos estado a reunir o que sabemos sobre o ataque ao hospital.

Eis o que sabemos até agora.

O que diz Israel?

Israel tem acusado repetidamente o Hamas de operar a partir de túneis sob o vasto complexo do hospital Al-Shifa.

Numa apresentação aos meios de comunicação social no mês passado, o porta-voz militar israelita, Daniel Hagari, afirmou que o Hamas estava a dirigir ataques com rockets e a comandar operações a partir de bunkers por baixo do edifício do hospital, que, segundo ele, estavam ligados à rede de túneis que o Hamas tinha escavado por baixo da cidade de Gaza.

As FDI também publicaram um vídeo ilustrado, "baseado em informações secretas", que mostra o aspeto do quartel-general do Hamas sob Al-Shifa. O vídeo mostra um diagrama 3D do hospital, que se move para mostrar uma rede animada de supostos túneis e salas de operações.

A CNN não pode verificar de forma independente as afirmações de Israel de que o Hamas está a operar a partir do hospital.

A Casa Branca apoiou as afirmações de Israel, dizendo que o Hamas estava a armazenar armas e a operar um nó de comando a partir do hospital Al-Shifa em Gaza, citando os serviços secretos dos EUA.

Altos responsáveis norte-americanos recusaram-se várias vezes a explicar de que forma podem apoiar as afirmações de Israel, uma vez que os EUA não estão presentes no terreno em Gaza.

Como reagiu o Hamas?

As alegações de Israel foram veementemente negadas pelo Hamas, pelo Ministério da Saúde de Gaza e por funcionários dos hospitais.

O diretor-geral do Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, Medhat Abbas, disse à CNN que os hospitais do enclave "são utilizados apenas para tratar doentes" e não estão a ser utilizados "para esconder ninguém".

Depois de Israel ter lançado a sua ofensiva, o Hamas acusou os EUA de darem a Israel "luz verde (...) para cometer mais massacres contra civis", amplificando aquilo a que chamou uma "falsa narrativa" de que um centro de comando militante se encontra algures no interior de Al-Shifa.

Que provas forneceu Israel?

Depois de lançar o raid na quarta-feira, Israel disse que os soldados tinham localizado uma sala no hospital onde encontraram "artigos tecnológicos, juntamente com equipamento militar e de combate utilizado pelo Hamas".

"Noutro departamento do hospital, os soldados localizaram um centro de comando operacional e bens tecnológicos pertencentes ao Hamas", afirma o comunicado, alegando "que a organização terrorista utiliza o hospital para fins terroristas".

O Hamas rejeitou ambas as afirmações como sendo "mentiras sem fundamento".

Os corpos de dois reféns israelitas - uma mulher de 65 anos e um soldado israelita - foram também encontrados nas imediações do hospital Al-Shifa esta semana, segundo as forças armadas israelitas.

Para reforçar as suas afirmações de que o Hamas tem um centro de controlo sob o hospital, as forças armadas israelitas divulgaram um vídeo que mostra um túnel nos terrenos de Al-Shifa. Nas imagens, o poço parece estar reforçado com betão. Também se podem ver tubos e cabos expostos perto da superfície. A CNN não pode verificar de forma independente a utilização do túnel, e as IDF ainda não apresentaram provas claras de que o poço tem um objetivo militar.

Israel diz que ainda está a trabalhar para expor a infraestrutura do túnel e acrescentou que fornecerá mais provas dentro de "algumas semanas".

O porta-voz do exército israelita, Jonathan Conricus, afirmou que os objectos móveis, como armas, poderiam ter sido facilmente removidos antes da chegada das forças israelitas. Jonathan Conricus, porta-voz do exército israelita, afirmou que os soldados no complexo hospitalar estavam a "avançar um edifício de cada vez, revistando cada andar, enquanto centenas de pacientes e pessoal médico permaneciam no complexo".

"As crianças estão a morrer à fome"

O ataque israelita a Al-Shifa agravou a crise humanitária no interior do complexo, segundo as autoridades sanitárias palestinianas.

Pelo menos 41 pacientes, incluindo três bebés prematuros, perderam a vida no Hospital Al-Shifa entre 11 e 16 de novembro devido à falta de eletricidade no meio do bloqueio de combustível imposto por Israel, segundo um relatório publicado pelo Ministério da Saúde da Autoridade Palestiniana em Ramallah na sexta-feira, citando fontes médicas do enclave controlado pelo Hamas.

A maior parte dos pacientes da UCI que dependiam de ventiladores morreram devido à falta de oxigénio e de combustível para alimentar o gerador do hospital, disse Ahmad Mofeed Al-Mokhalalati, chefe do departamento de queimados do Hospital Al-Shifa, ao canal de televisão Al-Jazeera do Qatar, por telefone, a partir do interior do hospital, na sexta-feira.

Al-Mokhalalati constatou uma diminuição significativa do número de bebés prematuros sob os seus cuidados, com poucas esperanças de sobrevivência dos restantes bebés nas condições actuais.

"Não há água nem eletricidade nos principais edifícios do complexo", afirmou.

As operações cirúrgicas foram interrompidas devido à falta de eletricidade. Isto levou a um aumento do sofrimento, especialmente entre as crianças que agora enfrentam infecções intestinais graves, uma consequência direta da indisponibilidade de água limpa, acrescentou Al-Mokhalalati.

Al-Mokhalalati referiu que, apesar de as forças israelitas terem prometido fornecer alimentos, os fornecimentos fornecidos foram extremamente insuficientes, sendo apenas suficientes para 40% das pessoas que se encontram no hospital.

Na quinta-feira, Mohammad Abu Salmiya, o diretor do Al-Shifa, falou das condições desesperadas em que se encontram mais de 650 feridos, 36 bebés prematuros, 45 doentes renais e 5.000 pessoas deslocadas.

Numa entrevista telefónica com a Al-Jazeera Arabic a partir do interior do hospital, Abu Salmiya disse que as crianças estavam a morrer à fome, especialmente as que ainda dependem do leite para se sustentarem.

"As crianças estão a morrer à fome, e aqui refiro-me às crianças deslocadas, porque precisam de leite e não há água para lhes fazer leite em pó", disse Abu Salmiya.

Abu Salmiya relatou a morte de um doente renal e de quatro outros que estão à beira da morte devido a condições críticas e à ausência de diálise durante dias. Acusou a "ocupação israelita" de cercar o hospital, de sabotar secções e de andar à solta nas suas instalações.

O hospital enfrenta uma grave escassez de bens essenciais, acrescentou o diretor.

Abu Salmiya apelou apaixonadamente a uma intervenção urgente a nível mundial para evitar a tragédia iminente, sublinhando que cada minuto e cada hora que passam resultam em mais mortes.

Nações Unidas exigem acesso

O chefe das Nações Unidas para os direitos humanos apelou a Israel para que dê à sua equipa acesso ao hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, depois de as forças armadas israelitas terem divulgado um vídeo do que chamaram um "túnel operacional" do Hamas nos terrenos do complexo, uma alegação imediatamente rejeitada pelo grupo militante e pelos administradores médicos do Al-Shifa como "ridícula".

Volker Türk, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, apelou a Israel para que concedesse à sua equipa acesso a Gaza para investigar as alegações concorrentes sobre o Hospital Al-Shifa.

"Precisamos de investigar isto tendo acesso. Não podemos confiar numa ou noutra parte quando se trata disto", disse Volker Türk, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Becky Anderson, da CNN, quando questionado sobre as alegações dos militares israelitas de que o Hamas estaria a esconder armas no hospital.

Türk disse que a situação precisa de uma "investigação internacional independente, porque temos narrativas diferentes".

"Não se pode usar civis, especialmente hospitais, para fins militares. Mas também não se pode atacar um hospital na ausência de provas claras", acrescentou Türk.

A extensa instalação médica de Al-Shifa, situada na parte ocidental da cidade de Gaza, foi construída em 1946, quando Gaza ainda estava sob o domínio britânico. Há muito que é vista como a espinha dorsal dos serviços médicos na Faixa de Gaza sitiada, tendo sido atingida em anteriores conflitos entre o Hamas e Israel.