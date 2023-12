"Obrigaram-nos a ficar sentados no meio da rua durante quase três horas": as imagens de palestinianos detidos em Gaza estão a chocar o mundo

Imagens publicadas nas redes sociais na quinta-feira mostram dezenas de homens palestinianos detidos por Israel: estão nus, apenas de roupa interior, ajoelhados no chão e guardados por soldados israelitas. As circunstâncias e datas exactas das detenções não são claras, mas algumas das identidades dos detidos foram confirmadas por colegas ou familiares. Os homens terão sido detidos em Beit Lahia, no extremo norte da Faixa de Gaza.

Questionado sobre um dos vídeos, verificado pela BBC, um porta-voz do governo israelita disse que os homens detidos estavam todos em idade militar e foram “encontrados em áreas que os civis deveriam ter evacuado semanas atrás”. De acordo com a CNN, pelo menos alguns dos homens são civis sem qualquer filiação conhecida a grupos militantes. Um dos homens identificados como detidos é um conhecido jornalista palestiniano, o que levou os seus empregadores a acusar Israel de realizar “buscas invasivas e tratamento humilhante” de civis.

Alguns dos homens já foram libertados. A jornalista da BBC Ethar Shalaby falou ao telefone com um palestiniano de 22 anos, que pediu para permanecer anónimo. “Eles (as FDI) obrigaram-nos a ficar sentados no meio da rua durante quase três horas, depois chegaram camiões, algemaram-nos, vendaram-nos e levaram-nos para um lugar desconhecido”, contou. Quando chegaram ao local, foram selecionados aleatoriamente para interrogatório e interrogados sobre a sua relação com o Hamas.

O homem contou que o local para onde ele, seu pai, irmão e cinco primos foram levados era arenoso, e que eles foram deixados quase nus, mas receberam um cobertor à noite. Após interrogatório, ele foi levado para um local desconhecido e simplesmente orientado a voltar para casa, voltando por volta da 01:40 da manhã. “Andámos descalços pela rua no escuro, com as estradas cheias de pedras e vidros.”

“Eles libertaram-nos a todos, exceto o meu pai e o meu primo mais velho. O meu pai trabalha para a UNRWA. Não sei por que o levaram”, disse.

No vídeo, dezenas de homens estão alinhados na rua e parecem ter sido instruídos a tirar os sapatos, que estão espalhados pela estrada. Os palestinianos estão rodeados por soldados israelitas e veículos blindados. Outras imagens mostram-nos transportados em camiões militares. Outra imagem – que ainda não foi verificada – mostra homens vendados, ajoelhados no que parece ser um grande poço de areia escavada. Nos meios de comunicação israelitas, os prisioneiros são descritos como combatentes do Hamas que se renderam.

O porta-voz das FDI, Jonathan Conricus, disse à CNN que os homens retratados eram “membros do Hamas e suspeitos de serem membros do Hamas”. E explicou que eles estavam “sem roupas para ter certeza de que não carregavam explosivos”.

Um outro porta-voz, Daniel Hagari, disse, sem se referir diretamente às imagens, que na quinta-feira “combatentes das IDF e oficiais do Shin Bet detiveram e interrogaram centenas de suspeitos de terrorismo”. "Muitos deles também se entregaram às nossas forças durante as últimas 24 horas. A informação resultante dos seus interrogatórios é usada para continuar os combates."

Na sexta-feira, o porta-voz do governo israelita, Eylon Levy, disse à BBC que os homens foram detidos em Jabalia e Shejaiya, no norte de Gaza, que ele descreveu como “fortalezas e centros de gravidade do Hamas”. “Estamos a falar de homens em idade militar que foram descobertos em áreas que os civis deveriam ter evacuado há semanas”, disse.

Levy acrescentou que eles seriam questionados para “descobrir quem realmente era terrorista do Hamas e quem não é”. E sublinhou que os homens detidos foram encontrados em áreas onde as forças israelitas tinham travado “combates corpo-a-corpo” com o Hamas. Considerou, por isso, que eles estavam "disfarçando-se deliberadamente de civis" para conseguirem escapar.

Numa publicação nas redes sociais, o embaixador palestiniano no Reino Unido descreveu as imagens como “imagens selvagens das forças de ocupação israelitas detendo e despojando civis retirados de um abrigo da ONU”. “Isto evoca algumas das passagens mais sombrias da história da humanidade”, disse Husam Zomlot.

Israel media did not show the mass murder of Palestinian children and innocent civilians, or the mass destruction of Gaza. But Israeli media has no qualms about showing these savage images of Israeli occupation forces detaining and stripping civilians taken from a UN shelter in… pic.twitter.com/XCQtullKCU — Husam Zomlot (@hzomlot) December 7, 2023

O Monitor Euro-Mediterrânico dos Direitos Humanos publicou uma imagem da detenção e disse numa declaração na quinta-feira que “o exército israelita deteve e abusou gravemente de dezenas de civis palestinianos”. “O Euro-Med Monitor recebeu relatos de que as forças israelitas lançaram campanhas de detenção aleatórias e arbitrárias contra pessoas deslocadas, incluindo médicos, académicos, jornalistas e homens idosos”, afirmou.