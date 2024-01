Ocidente prepara resposta ao maior ataque dos Houthis no Mar Vermelho

"Durante a noite, o navio britânico HMS Diamond e os navios de guerra americanos repeliram com sucesso o maior ataque até à data dos Houthis apoiados pelo Irão no Mar Vermelho”. A garantia foi dada logo ao início da manhã pelo ministro da Defesa do Reino Unido, que dava conta de um “ataque complexo” levado a cabo pelos rebeldes do Iémen.

Um total de 18 drones e três mísseis foram abatidos pelas forças britânica e norte-americana, depois de terem sido detetados disparos contra o HMS Diamond, um contratorpedeiro destacado pelo Reino Unido para ajudar a proteger os navios mercantes que têm sido alvos constantes de ataques nas últimas semanas.

Ao lado do navio britânico estiveram vários caças norte-americanos, lançados a partir de um porta-aviões estrategicamente colocado, bem como outros navios da marinha dos Estados Unidos.

Além dos 18 drones foram ainda destruídos dois mísseis de cruzeiro destinados a destruir navios, além de um míssil balístico que tinha o mesmo efeito.

Ao todo, e segundo a contabilização dos Estados Unidos, este foi o 26.º ataque dos Houthis no Mar Vermelho desde 19 de novembro, altura em que o grupo começou a intensificar manobras contra navios mercantes.

“Ao destacar mísseis Sea Viper e outras armas, o Diamond evitou múltiplos ataques de drones que se destinavam ao navio e a outro navio comercial na zona, não havendo feridos ou danos nos navios”, acrescentou o ministro da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps.

Nesta fotografia fornecida pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, tirada da sala de operações do HMS Diamond, os mísseis Sea Viper são preparados para serem disparados no Mar Vermelho (Ministério da Defesa do Reino Unido via AP)

O responsável acrescentou que já tinha “deixado claro que estes ataques ilegais são completamente inaceitáveis”, avisando mesmo que “se os Houthis continuarem vão sofrer consequências”. “Vamos tomar as medidas necessárias para proteger a vida de inocentes e a economia global”, acrescentou o responsável.

E parece que é isso mesmo que vai acontecer em breve. Em conferência de imprensa para atualização do que aconteceu durante a manhã, Grant Shapps sugeriu aos jornalistas que a resposta da coligação recentemente formada para combater os Houthis pode estar para breve.

O ministro britânico da Defesa deixou um “fiquem atentos”, deixando no ar uma retaliação para breve. Recorde-se que o Reino Unido, como os Estados Unidos, encabeça uma coligação internacional formada para combater os Houthis e assegurar que o comércio continua a fluir no Mar Vermelho.