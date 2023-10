ONU aprova cessar-fogo humanitário mas recusa resolução que condena ataques do Hamas

A Assembleia-Geral da Nações Unidas (ONU) aprovou esta sexta-feira uma resolução apresentada pela Jordânia que apela para uma “trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada” na Faixa de Gaza, numa altura em que parece estar iminente uma entrada do exército israelita no território.

Uma resolução que foi, de resto, apresentada depois de as Forças de Defesa de Israel (IDF) terem anunciado uma intensificação das operações, pedindo que os habitantes da Faixa de Gaza se desloquem para sul.

Esta resolução teve 120 votos a favor, 14 contra e 15 abstenções, entre os 193 Estados-membros da ONU. Portugal esteve entre os votantes a favor, enquanto Israel e Estados Unidos votaram contra. Ucrânia ou Canadá, por exemplo, optaram pela abstenção.

NOW: #UNGA has adopted Arab Group resolution presented by @JordanUN_NY which calls for "an immediate, durable & sustained humanitarian truce leading to a cessation of hostilities." #Gaza #Palestine #Israel https://t.co/i18JlOgKRE pic.twitter.com/6FnmY03BGl