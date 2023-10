Opinião. A guerra não era assim quando as Convenções de Genebra foram escritas

A tarefa impossível de proteger os civis numa cidade como Gaza

Demorei um segundo a aperceber-me de que o barulho era de balas. Demorei mais tempo a ultrapassar o choque de que as letras das Nações Unidas no veículo faziam de mim um alvo.

A esta viagem louca pelo infame "beco dos atiradores furtivos" de Sarajevo seguiu-se um momento ainda mais perigoso. Uma corrida aberta para o hospital onde eu estava a fazer a triagem dos doentes e feridos para evacuação.

Mais uma vez, a enorme bandeira da Cruz Vermelha no telhado do hospital não impediu que as nossas janelas se estilhaçassem em lâminas letais que mataram várias pessoas à minha volta. Não éramos o alvo - mas estávamos no caminho da artilharia que vinha do cimo de uma colina vizinha.

O cerco de Sarajevo, na década de 1990, foi a minha primeira exposição a uma guerra urbanizada. Seguiram-se-lhe outras em cidades tão distantes como Cabul e Kigali, Huambo e Goma.

Todas elas me vêm à mente no momento em que cerca de 2,3 milhões de habitantes de Gaza - que vivem num dos locais mais densamente povoados do Médio Oriente - suportam os bombardeamentos e o cerco israelitas, em resposta aos massacres perpetrados pelo Hamas.

Noutros locais do globo, o derramamento de sangue continua. Os ataques russos às cidades ucranianas são diários, com destaque para a destruição de 90% de Mariupol. A guerra interna do Sudão transformou Cartum num pesadelo vivo e os gangues de Port-au-Prince criaram o seu próprio inferno.

As guerras nas cidades não são novidade. Jerusalém, segundo algumas estimativas, foi atacada 52 vezes, sitiada 23 vezes e destruída duas vezes ao longo da sua longa história. A Grã-Bretanha e a Alemanha pulverizaram as cidades uma da outra na Segunda Guerra Mundial, enquanto a sua batalha mais brutal em Estalinegrado se tornou tema de filmes. Beirute ainda está marcada pela guerra civil do Líbano.

No entanto, a guerra urbana moderna estabelece novos recordes de ruína porque mais de metade de nós vive em zonas urbanizadas. As cidades geram 80% do PIB mundial. Os estilos de vida urbanos dependem totalmente das infraestruturas de energia, água, cuidados de saúde, abastecimento alimentar, transportes e comunicações.

Por conseguinte, perturbar, destruir ou controlar as cidades é fundamental para a guerra.

Tal não é ilegal ao abrigo da Carta das Nações Unidas, mas o conceito de guerra "justa" do direito internacional exige a proteção dos não-combatentes.

Na guerra urbana, combatentes e civis misturam-se

Muitas vezes, as linhas da frente dos conflitos urbanos não podem ser claramente demarcadas quando os combatentes e os civis se misturam. A proteção destes últimos é mais fácil de dizer do que de fazer no meio do pandemónio geral. Além disso, os civis - sejam eles políticos e estrategas, ou líderes de claque à margem - estão implicados nas guerras, direta ou indiretamente.

Além disso, na era digital da ciberguerra conduzida pelos serviços secretos, perdeu-se a distinção entre civis e combatentes. Como as palavras são armas poderosas para provocar ou desinformar o outro lado, os guerreiros das redes sociais proliferam.

Estes beligerantes não estão na linha da frente física, envergando uniformes militares. Dirigem drones armados ou desencadeiam vírus informáticos destrutivos a partir de apartamentos indefinidos em comunidades comuns.

Depois, há os activistas e agitadores que procuram a atenção dos meios de comunicação social para angariar apoio ou embaraçar o inimigo no tribunal da opinião pública.

A guerra mudou desde as Convenções de Genebra

Estes guerreiros de novo estilo eram desconhecidos quando as Convenções de Genebra surgiram, há mais de um século. Nos actuais conflitos que envolvem toda a sociedade, é pouco provável que os combatentes desarmados e não uniformizados beneficiem das tradicionais protecções de Genebra. As fracturas geopolíticas prevalecentes tornam impossível chegar a acordo sobre novas convenções.

Assim, quando, por exemplo, os mísseis russos atingem blocos residenciais na Ucrânia, que podem albergar a montagem de drones, ou quando os jatos israelitas destroem edifícios em Gaza com túneis do Hamas por baixo, a compreensível indignação com a morte colateral de inocentes pode ser igualmente dirigida aos que travam conflitos sob cobertura civil.

Armas explosivas em meio urbano

O problema das regras que proíbem o uso desproporcionado da força reside na titulação da violência. Ao longo das décadas, a tecnologia melhorou a precisão dos alvos, mas não ao ritmo do desenvolvimento de munições mais potentes com efeitos de área alargada.

Estes tipos de armas explosivas foram concebidos para os tradicionais campos de batalha abertos e causam um impacto feroz e indiscriminado quando são lançados em ambientes construídos.

Este facto viola o direito humanitário internacional e é contrário a uma declaração política da ONU sobre armas explosivas em zonas povoadas.

No entanto, com alvos múltiplos que se movem rapidamente numa paisagem urbana caótica, a força esmagadora para alcançar uma vitória mais rápida tem uma lógica convincente, se bem que perversa: evitar as baixas consideravelmente maiores que ocorrem em guerras prolongadas. Especialmente em conflitos assimétricos, em que milícias como o Estado Islâmico e o Hamas preferem as tácticas de atrito violento prolongado com ainda menos respeito pelas regras da guerra.

Os ataques cirúrgicos dirigidos a alvos militares com a intenção de minimizar os danos colaterais nas zonas circundantes são teoricamente viáveis. Mas os erros acontecem frequentemente, como no caso dos hospitais atingidos no Afeganistão e no Iémen.

A acusação de crimes de guerra é uma raridade

Além disso, quem está a fazer as contas por crimes de guerra? É tão raro que, quando a Grã-Bretanha e a Austrália processam os seus soldados pelos excessos cometidos no Iraque e no Afeganistão, isso faz manchetes. A justiça através do Tribunal Penal Internacional é tão lenta que não faz qualquer diferença prática nas guerras em curso. Assim, a impunidade impera.

Entretanto, os humanitários estão cada vez mais no meio do fogo cruzado. Em parte porque a confiança está num nível mais baixo de sempre, com as mesmas nações que financiam a ajuda e que fornecem as armas para ferir. As agências humanitárias debatem-se com a neutralidade e a imparcialidade quando são coagidas por um ou outro lado. A ajuda é frequentemente um instrumento de guerra a ser pilhado ou desviado, como na Etiópia e na Somália.

As agências que se orientam por valores fortes, como o Comité Internacional da Cruz Vermelha e o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, lutam na Ucrânia, no Sudão e em inúmeros outros locais para equilibrar os princípios com o pragmatismo. Quando se comprometem a aceder a pessoas desesperadamente necessitadas, como na Síria ou na Líbia, as críticas são habituais. O mesmo acontecerá em Gaza se forem permitidas pausas e corredores humanitários.

O dilema no coração da guerra urbana

O que é que os habitantes das cidades podem fazer em circunstâncias tão impossíveis? Fala-se muito de resiliência, mas esta tem limites quando os stocks não resistem a bloqueios cada vez mais longos, como sabem os habitantes de Gaza, e as salas seguras e os bunkers não conseguem resistir a ataques directos, como descobriram os israelitas.

Em 2021, depois de tensões anteriores em torno da mesquita Al-Aqsa em Jerusalém, pelo menos 250 pessoas em Gaza e 13 em Israel morreram em 11 dias de ataques aéreos israelitas contra Gaza. Este número foi rapidamente eclipsado por esta última ronda de bombardeamentos menos contidos. O número final de mortos será muito maior. Na verdade, não há boas maneiras de conduzir guerras urbanas - mas é preferível que sejam curtas. Infelizmente, isso leva a uma guerra de alta intensidade e a grandes baixas

Em Gaza, significa desejar sucesso aos pacificadores externos. E coragem aos habitantes de Gaza para resistirem ao fanático Hamas no meio deles. Tanto a justa causa palestiniana como a legítima segurança de Israel sairão beneficiadas.