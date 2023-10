Opinião: o 11 de setembro não foi uma falha dos serviços secretos. O ataque do Hamas pode ser

Nota do Editor: Peter Bergen é analista de segurança nacional da CNN, vice-presidente da New America, professor de prática na Arizona State University e apresentador do podcast Audible "In the Room With Peter Bergen". É o autor de "The Rise and Fall of Osama bin Laden". As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade.

Estão a ser feitas comparações entre o 11 de setembro e os ataques do Hamas em Israel, e há certamente paralelos. Em ambos os casos, organizações terroristas mataram um grande número de civis em ataques que pareceram surgir do nada, chocando as duas nações.

Os ataques do Hamas também estão a ser atribuídos a uma falha dos serviços secretos, tal como aconteceu com o 11 de setembro.

Mas isto é um mal-entendido fundamental sobre os ataques de 11 de setembro, que foram muito mais uma falha política do que uma falha dos serviços secretos.

Primeiro, vamos estipular que as agências de informação não fazem política; elas fornecem informação - muitas vezes imperfeita e incompleta - para que os decisores políticos possam tomar decisões mais bem informadas sobre o que fazer.

Na primavera e no verão de 2001, a CIA forneceu uma série de avisos nos EUA de que a Al-Qaeda estava a planear algo em grande. As informações distribuídas aos funcionários da administração de George W. Bush incluíam avisos intitulados “Bin Ladin planeia ataques de alto perfil”, “Os ataques de Bin Ladin podem estar iminentes” e “O planeamento dos ataques de Bin Ladin continua, apesar do atraso”. (“Bin Ladin” era a grafia utilizada pelo governo dos EUA na altura).

O mais conhecido destes avisos foi comunicado a Bush no seu rancho no Texas, a 6 de agosto de 2001, e intitulava-se “Bin Ladin determinado a atacar os Estados Unidos”. A administração Bush não fez grande coisa no verão de 2001 em resposta a esses avisos.

A razão pela qual agora sabemos isso é o excelente trabalho da Comissão do 11 de setembro; a administração Bush só relutantemente acedeu a uma comissão de investigação mais de um ano após os ataques, após intensa pressão pública das famílias das vítimas do 11 de setembro.

É certo que os atentados do Hamas em Israel foram uma surpresa, tal como o 11 de setembro, mas é prematuro rotulá-los de falhas dos serviços secretos. Ainda não sabemos o que as agências de informação de Israel, como o Shin Bet, estavam a dizer sobre o Hamas aos responsáveis políticos israelitas, tal como os americanos não faziam ideia do que a CIA estava a dizer à administração Bush sobre as intenções da Al Qaeda até, pelo menos, um ano após os ataques de 11 de setembro.

Culpar a falta de informações pelos fracassos políticos é uma manobra fácil para os funcionários governamentais porque, normalmente, as agências de espionagem não podem defender-se publicamente dos factos, que são frequentemente confidenciais, e, de qualquer modo, trabalham para os decisores políticos.

Depois do 11 de setembro, Bush, que tinha números anémicos nas sondagens antes do 11 de setembro, passou subitamente a ter os números mais elevados de qualquer presidente em muitas décadas, com uma classificação favorável de 90%, beneficiando de um efeito de "união à volta da bandeira" na sequência de uma tragédia de tão grande dimensão. É provável que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu também beneficie deste efeito, pelo menos a curto prazo.

Mas, à medida que o choque inicial dos ataques do Hamas se for dissipando, o público israelita exigirá, presumivelmente, que se explique o que correu mal. Neste momento, não fazemos ideia se, no meio do “ruído” que chega aos serviços secretos israelitas, havia sinais de um provável ataque do Hamas. Em retrospetiva, esses sinais parecem muitas vezes muito mais claros do que no presente.

No seu estudo de 1962, “Pearl Harbor: Warning and Decision” [tradução à letra, “Pearl Harbor: Aviso e Decisão”], Roberta Wohlstetter mostrou como, quando se tratou do ataque surpresa japonês à base naval dos EUA em 7 de dezembro de 1941, separar os “sinais” do “ruído” foi muito mais fácil depois do facto, escrevendo que “depois do acontecimento, é claro, um sinal é sempre muito claro; podemos agora ver que desastre estava a assinalar, uma vez que o desastre já ocorreu. Mas antes do acontecimento, é obscuro e carregado de significados contraditórios. Chega ao observador envolto numa atmosfera de 'ruído', ou seja, em todo o tipo de informações inúteis e irrelevantes para prever a catástrofe.”

De facto, um bom exemplo disso é a Guerra do Yom Kippur, que teve lugar há quase precisamente meio século. Foi também um ataque surpresa contra Israel, neste caso pelos exércitos do Egipto e da Síria, e foi também descrito na altura como um fracasso dos serviços secretos porque os movimentos das tropas egípcias e sírias foram interpretados pelos responsáveis políticos israelitas como exercícios e não como preparativos para a guerra.

Além disso, como escreveu o veterano ex-funcionário da CIA Bruce Riedel, os funcionários israelitas não podiam acreditar que o Egipto e a Síria iniciariam uma guerra que provavelmente perderiam.

Essa presunção estava, evidentemente, errada, e uma autópsia desclassificada do governo dos EUA sobre a Guerra do Yom Kippur concluiu que as informações de que os egípcios e os sírios estavam provavelmente a planear um ataque tinham sido, de facto, “abundantes, ameaçadoras e muitas vezes precisas”.

O erro que os israelitas cometeram há 50 anos e que a administração Bush cometeu antes do 11 de setembro, apesar dos avisos dos serviços secretos, foi subestimar as capacidades dos inimigos das suas nações. Ainda não sabemos o que foi dito ao governo de Netanyahu, se é que foi dito alguma coisa, sobre um possível ataque a partir de Gaza, mas dada a natureza em grande escala dos ataques, parece concebível que houvesse algumas indicações de que um ataque estava a chegar.

É provável que os israelitas só venham a saber se existe uma verdadeira exigência de responsabilização atempada e se o governo de Netanyahu concordar em prestá-la.

Por agora, como é compreensível, os israelitas estão concentrados no conflito em curso. "Fomos surpreendidos esta manhã", disse o tenente-coronel Richard Hecht, porta-voz internacional das Forças de Defesa de Israel, à CNN no sábado. "Sobre os fracassos, prefiro não falar neste momento. Estamos em guerra. Estamos a lutar. Tenho a certeza de que esta será uma grande questão quando o evento terminar".

"Presumo que a questão dos serviços secretos será discutida mais tarde e saberemos o que aconteceu”.

Em muitos ataques “surpresa”, de Pearl Harbor à Guerra do Yom Kippur, passando pelo 11 de setembro, verifica-se que as informações relevantes geradas pelas agências de espionagem foram divulgadas aos decisores políticos, mas não foram tidas em conta porque não se enquadravam nas suposições que tinham sobre a verdadeira natureza e dimensão da ameaça.