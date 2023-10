Os ataques do Hamas têm um alvo oculto?

O ataque surpresa do Hamas durante o fim de semana, que envolveu milhares de mísseis disparados de Gaza e combates no terreno dentro de Israel, tem o potencial de pôr em causa um acordo diplomático emergente que poderá remodelar a região.

O Hamas está a atacar alvos civis e militares israelitas, tendo também feito refém um número desconhecido de soldados e cidadãos israelitas, presumivelmente para os trocar por prisioneiros do Hamas detidos nas prisões israelitas. No passado, Israel trocou um grande número de prisioneiros palestinianos por israelitas detidos pelo Hamas.

Os reféns israelitas capturados pelo Hamas também complicarão qualquer resposta militar israelita em Gaza, uma vez que os reféns serão provavelmente dispersos de forma a dissuadir Israel de efetuar ataques aéreos em Gaza que possam colocar os reféns em perigo.

Mas parece haver aqui também uma jogada mais vasta: uma tentativa de pôr fim à aproximação entre Israel e os Estados árabes que começou a sério durante a Administração Trump nos Acordos de Abraão.

Liderados pelo genro do ex-Presidente Donald Trump, Jared Kushner, os "Acordos de Abraão" resultaram na assinatura de acordos entre os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, que reconheceram o Estado de Israel pela primeira vez. Marrocos e Sudão também normalizaram os laços com Israel.

Estes acordos foram um avanço notável porque, historicamente, as nações árabes citavam o tratamento dado por Israel aos palestinianos para justificar a sua recusa em reconhecer o Estado judaico. Receando que a sua causa fosse ignorada, os palestinianos opuseram-se aos acordos.

De facto, os Acordos de Abraão não fizeram grande coisa pelos palestinianos. Kushner disse que ajudaria a encontrar 50 mil milhões de dólares para projectos palestinianos, mas isso não aconteceu porque os palestinianos boicotaram uma conferência de investimento que organizou no Bahrein em 2019.

A administração Trump também transferiu a embaixada dos EUA de Telavive para Jerusalém, o que as administrações anteriores dos EUA não tinham feito, considerando-o provocador para os palestinianos que reivindicam partes de Jerusalém Oriental.

Mas a administração Biden prosseguiu em grande medida a abordagem da administração Trump: a embaixada dos EUA permanece em Jerusalém e a equipa de Biden está a tentar mediar um acordo entre a Arábia Saudita e Israel, que, a concretizar-se, ajudaria a remodelar o Médio Oriente ainda mais do que os Acordos de Abraão.

Este acordo parece já estar a avançar de formas pequenas mas significativas; os aviões israelitas têm agora direitos de sobrevoo sobre o reino saudita, um ministro israelita visitou o reino no mês passado, a primeira vez que tal aconteceu, e um funcionário israelita conduziu um serviço de oração judaico na Arábia Saudita na semana passada, mais uma vez uma estreia.

Um acordo de normalização israelita com a Arábia Saudita - onde se situam os dois locais mais sagrados do Islão - seria extremamente simbólico e traria benefícios reais em termos de segurança para Israel. Afinal de contas, há quase exatamente meio século, durante a Guerra do Yom Kippur de 1973, dois Estados árabes, o Egipto e a Síria, atacaram Israel. Além disso, tanto Israel como a Arábia Saudita têm hoje um forte interesse comum, pois ambos veem o Irão como o seu inimigo mais perigoso.

Os pormenores do acordo israelo-saudita ainda estão a ser delineados, mas os palestinianos, que foram deixados de fora pelos Acordos de Abraão, podem ter razões para recear que os seus interesses não sejam devidamente tidos em conta em qualquer futuro acordo israelo-saudita.

O atual governo de Israel é o mais à direita da sua história e o que menos simpatiza com os objetivos políticos dos palestinianos. Ao mesmo tempo, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, conhecido como MBS, está muito menos preocupado com a causa palestiniana do que o seu pai, o rei Salman, que continua a ser o chefe titular do reino saudita, mas que, segundo consta, está doente. MBS é o governante de facto.

Numa rara entrevista há duas semanas, MBS disse à Fox News: "Todos os dias estamos mais perto" de normalizar os laços com Israel.

Tudo isto pode ajudar a explicar porque é que os militantes do Hamas lançaram agora o seu ataque surpresa a Israel. Com os combates no interior de Israel e os ataques israelitas em Gaza, um acordo israelo-saudita mediado pelos EUA poderá ser anulado num futuro próximo.

Um beneficiário de tal desenvolvimento seria o Irão, que há muito mantém uma relação conflituosa com Israel e a Arábia Saudita.

De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, o Irão também prestou apoio ao Hamas, segundo um relatório de 2020 sobre terrorismo.

Recentemente, altos funcionários iranianos advertiram publicamente contra qualquer aproximação a Israel. Na semana passada, o líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou: "Os países que apostam na normalização com Israel vão perder. Estão a apostar num cavalo perdedor."

E no sábado, o principal conselheiro militar de Khamenei disse que o Irão apoiava os ataques do Hamas em Israel "até à libertação da Palestina e de Jerusalém".