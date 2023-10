"Ouvi os terroristas falar com os meus filhos. O mais pequeno dizia-lhes 'sou demasiado novo para ir'. Depois, a chamada caiu. "Foi a última vez que soube deles"

Jerusalém e Gaza - O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país está "a embarcar numa longa e difícil guerra", enquanto lida com uma crise de reféns sem precedentes, depois de militantes palestinianos terem lançado um ataque surpresa por terra, mar e ar a partir de Gaza, matando centenas de pessoas e infiltrando-se em território israelita.

Os ataques de sábado do Hamas, que provocaram o dia mais mortífero das últimas décadas em Israel, surgem após meses de violência crescente entre palestinianos e israelitas, com o conflito de décadas a entrar agora em território desconhecido e perigoso. Também se questiona a forma como todo o aparelho militar e de informação israelita parece ter sido apanhado desprevenido numa das piores falhas de segurança do país.

O gabinete de segurança política de Israel reuniu-se no final do dia de sábado e tomou uma "série de decisões operacionais com o objetivo de destruir as capacidades militares e governamentais do Hamas e da Jihad Islâmica, de forma a anular a sua capacidade e desejo de ameaçar e prejudicar os cidadãos de Israel durante muitos anos", segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro de Israel.

Netanyahu prometeu "vingança poderosa" contra o grupo militante palestiniano Hamas na sequência do seu ataque sem precedentes a Israel.

Durante todo o sábado e domingo, o Hamas lançou milhares de foguetes da Faixa de Gaza contra Israel - atingindo diretamente vários locais do país, incluindo Telavive - enquanto grupos terroristas armados entravam em Israel e se infiltravam em bases militares, cidades e quintas, disparando contra civis e fazendo reféns.

Pelo menos 350 israelitas foram mortos, segundo disse à CNN um funcionário israelita, e mais de 1.500 ficaram feridos, segundo os meios de comunicação social israelitas.

Israel respondeu lançando ataques aéreos contra alvos do Hamas em Gaza, enquanto as suas forças se defrontavam no terreno com combatentes do Hamas em aldeias, bases militares e postos fronteiriços.

Os aviões de guerra israelitas continuaram a bombardear Gaza na manhã de domingo, tendo as Forças de Defesa de Israel afirmado que tinham atingido 426 alvos em Gaza, incluindo 10 torres utilizadas pelo Hamas.

Em Gaza, pelo menos 313 palestinianos morreram e cerca de 1.990 ficaram feridos nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde palestiniano. O número de mortos inclui 20 crianças e 121 feridos, acrescentou o ministério.

O líder israelita afirmou que a "primeira fase" da operação tinha terminado com a "destruição da maioria das forças inimigas que penetraram no nosso território".

Netanyahu anunciou que as forças israelitas iniciaram uma "formação ofensiva" que "continuará sem reservas e sem descanso até que os objectivos sejam alcançados". Entre as decisões tomadas pelo governo está a de interromper o fornecimento de eletricidade, combustível e bens a Gaza.

A complicar a resposta de Israel está o facto de um "número significativo" de cidadãos israelitas ter sido feito refém pelo Hamas e estar detido em locais em Gaza.

"Israel está a acordar para uma manhã terrível. Há muitas pessoas mortas. Foram raptadas pessoas em Gaza, não apenas soldados, mas civis, crianças, avós", disse o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, tenente-coronel Richard Hecht, no domingo.

"Perdemos soldados, perdemos comandantes, perdemos muitos civis", acrescentou, sem dar um número exato.

Há mais de 17 anos que um soldado israelita não era feito prisioneiro de guerra num ataque em território israelita. E Israel não assistia a este tipo de infiltração em bases militares, cidades e kibbutzim desde os combates cidade a cidade na guerra da independência de 1948.

O grupo militante palestiniano Hamas afirmou que os reféns israelitas capturados estão a ser mantidos em Gaza e advertiu contra os ataques na zona.

"Ameaçar Gaza e o seu povo é um jogo perdido e um disco riscado", disse Abu Obaida, porta-voz das Brigadas Al Qassam, o braço armado do Hamas, numa mensagem áudio gravada no sábado. "O que acontecer com o povo da Faixa de Gaza vai acontecer com eles e cuidado com os erros de cálculo".

Anteriormente, o grupo afirmou ter capturado "dezenas" de israelitas, incluindo soldados, e que os mantinha em "locais seguros e túneis da resistência".

No domingo, Hecht disse que as FDI tinham neutralizado a maior parte dos combates significativos que tiveram lugar na colónia de Otef, mas ainda há operações em curso em várias outras partes do país. O objetivo das IDF para as próximas 12 horas é "acabar com o enclave de Gaza... e matar todos os terroristas no nosso território", disse.

"É provável que tentemos desalojar certas comunidades em zonas de Gaza", acrescentou.

As FDI estão agora a evacuar lentamente as comunidades de Gaza e a procurar na zona os militantes do Hamas que ainda existem. Procura também controlar as brechas na vedação que divide Gaza e Israel.

"Vamos responder severamente contra o Hamas. Vai levar algum tempo", disse Hecht.

Questionado por um jornalista sobre a falha dos serviços secretos que permitiu a ocorrência de um ataque em tão grande escala, Hecht disse: "Não é uma questão para já... Estou certo de que será uma grande discussão no futuro".

Militantes do Hamas lançam ataque aéreo e terrestre surpresa a partir de Gaza

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que o país estava "em guerra" no sábado, depois de os militantes de Gaza terem disparado uma rajada mortífera de rockets e enviado homens armados para o sul do território israelita, numa escalada importante do longo conflito entre as duas partes.

Imagem mostra (em inglês) de onde foram disparados os foguetes e alguns locais onde despontaram combates no sábado.



Dados de 7 de outubro de 2023. Fonte: Forças de Defesa de Israel. Grafismo: Renée Rigdon e Lou Robinson, CNN

'Nenhum tipo de aviso'

O ataque de sábado provocou fortes reacções em todo o mundo. O Presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que o apoio da sua administração à segurança de Israel é "sólido e inabalável como uma rocha" e muitos líderes europeus denunciaram a violência, enquanto o Brasil afirmou que irá convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O ataque altamente coordenado, que teve início na manhã de sábado, não teve precedentes na sua escala e alcance e ocorreu no 50º aniversário da Guerra de 1973, em que os Estados árabes bombardearam Israel no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico.

"Não recebemos qualquer tipo de aviso e foi uma surpresa total que a guerra tenha rebentado esta manhã", disse Efraim Halevy, antigo chefe da Mossad, os serviços secretos israelitas, à CNN.

O número de rockets disparados pelos militantes palestinianos atingiu uma escala "nunca antes vista", disse Halevy, e esta foi "a primeira vez" que Gaza foi capaz de "penetrar profundamente em Israel e tomar o controlo de aldeias".

Mísseis disparados da Cidade de Gaza enquanto o sistema de defesa aérea "Iron Dome" (cúpula de ferro) de Israel tenta interceptá-los a 7 de outubro de 2023 Foto Mohammed Abed / AFP / Getty Images

Durante toda a noite e até às primeiras horas da manhã de domingo, ouviram-se em Israel sirenes de ataque aéreo e foguetes.

"Esta Cúpula de Ferro está a ser disparada à nossa volta neste momento, está a iluminar o céu aqui", disse o editor diplomático internacional da CNN Nic Robertson, em Zikim, Israel, referindo-se ao sistema israelita de defesa contra mísseis.

Os mísseis interceptores podiam ser vistos a voar pelo ar para destruir os foguetes que se aproximam em flashes brilhantes, com estrondos ouvidos ao fundo.

É raro que os militantes palestinianos consigam entrar em Israel a partir de Gaza, que está isolada e é fortemente vigiada pelas forças armadas israelitas. Gaza é um dos lugares mais densamente povoados do mundo, um enclave costeiro isolado de quase dois milhões de pessoas amontoadas em 365 quilómetros quadrados.

Governado pelo Hamas, o território está em grande parte isolado do resto do mundo devido a um bloqueio israelita à terra, ar e mar de Gaza que remonta a 2007. O Egipto controla a passagem da fronteira sul de Gaza, Rafah. Israel impôs fortes restrições à liberdade de circulação dos civis e controla a importação de produtos básicos para a estreita faixa costeira.

Os combates entre as duas partes intensificaram-se nos últimos dois anos.

A violência tem sido motivada pelos frequentes ataques militares israelitas às vilas e cidades palestinianas, que Israel afirma serem uma resposta necessária a um número crescente de ataques de militantes palestinianos contra israelitas.

Os ataques ocorrem também num momento de profunda divisão em Israel, meses depois de o governo de direita ter feito aprovar um plano polémico para reduzir o poder dos tribunais do país, provocando uma crise social e política.

Apelos à libertação de reféns

Os israelitas estão a partilhar fotografias de amigos e familiares que dizem ter sido raptados por militantes do Hamas, muitos deles mulheres e crianças.

Uma mãe israelita disse à CNN que estava ao telefone com os seus filhos, de 16 e 12 anos, que estavam sozinhos em casa, quando ouviram tiros no exterior e pessoas a tentar entrar.

"Eles estavam a morrer de medo. Não consigo sequer imaginar o que sentiram. E eu não estava lá para ajudar", disse a mãe, que não estava em casa na altura. A CNN não está a identificar a mãe e os seus filhos por razões de segurança.

Depois, pelo telefone, ouviu a porta a arrombar.

"Ouvi os terroristas a falar em árabe com os meus filhos adolescentes. E o mais novo dizia-lhes 'sou demasiado novo para ir'", contou a mãe. "E o telefone desligou-se, a linha foi-se abaixo. Foi a última vez que tive notícias deles".

Várias pessoas foram feitas reféns durante um ataque de militantes do Hamas a um festival de música israelita perto da fronteira entre Israel e Gaza.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma mulher israelita, Noa Argamani, e o seu namorado a serem raptados; Noa pode ser vista na parte de trás de uma mota a ser levada enquanto pede ajuda. O seu namorado, Avinatan Or, é detido por vários homens e caminha com as mãos atrás das costas.

A CNN não pode verificar o vídeo de forma independente. O companheiro de quarto de Argamani disse à CNN que a família lhe pediu que partilhasse o vídeo com a CNN, e o irmão de Avinatan também disse ao Channel 12, afiliado da CNN em Israel, que aprova que os meios de comunicação social mostrem o vídeo - ambos na esperança de que ajude a garantir a libertação do casal em segurança.

Outro vídeo autenticado e geolocalizado pela CNN mostra Shani Louk, um cidadão alemão-israelita com dupla nacionalidade que participou no festival, feito refém. O vídeo mostra Louk inconsciente e imóvel, a desfilar por Gaza.

A CNN contactou a família de Louk para obter comentários, mas ainda não obteve resposta. A mãe de Louk, Ricarda, pediu ajuda num vídeo obtido pela agência noticiosa alemã Bild, dizendo "Foi-nos enviado um vídeo em que se vê claramente a nossa filha inconsciente no carro com os palestinianos e eles a conduzir pela Faixa de Gaza".

A CNN desconhece o paradeiro ou o estado de saúde de Louk nesta altura. A CNN não está a transmitir o vídeo por ser gráfico e perturbador.

Outro residente israelita, Yoni Asher, disse à CNN que a sua mulher, que estava de visita à fronteira de Gaza com as filhas pequenas, estava entre os raptados. No sábado, localizou o telefone dela e viu que estava em Gaza; mais tarde, nesse mesmo dia, reconheceu-a num vídeo viral de pessoas carregadas para a parte de trás de um camião ladeado por militantes do Hamas.

O vídeo mostra um militante a pôr um lenço à volta da cabeça de uma mulher no camião, que Asher diz ser a sua mulher. A CNN não conseguiu verificar o vídeo de forma independente.

Um porta-voz da polícia israelita disse à CNN que os familiares que desejem participar o desaparecimento dos seus entes queridos devem dirigir-se à esquadra de polícia mais próxima quando for seguro sair de casa. A polícia sugeriu que os familiares levem fotografias e objectos pessoais dos quais possam ser extraídas amostras de ADN para ajudar na identificação.

Mohammad Tawfeeq, Jonny Hallam, Kareem Khadder, Paul P. Murphy, Lauren Iszo, Ibrahim Dahman, Amir Tal, Abeer Salman, Richard Allen Greene e Hande Atay Alam contribuíram para a reportagem.