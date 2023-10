Para surpresa de Odeh, a estrada para a qual foram desviados estava cheia de colonos israelitas, que acabaram por matar dois homens que iam a um funeral

"Apetece-me chorar, mas o que podemos fazer?" Conflito de Gaza alastra à Cisjordânia com ataques de colonos e confrontos que matam dezenas de palestinianos

O pai e o irmão de Aseel Wadi foram mortos por colonos israelitas quando se dirigiam a um funeral de palestinianos mortos na sua comunidade da Cisjordânia. As mulheres, filhas e irmãs garantem que vão continuar a defender as suas terras (nota: a imagem de abertura deste artigo é de confrontos entre palestinianos e israelitas na Cisjordânia a 6 de outubro, durante o funeral de um jovem de 19 anos morto por colonos israelitas)

por Zeena Saifi, Becky Anderson e Kareem Khadder, CNN

Ibrahim Wadi, de 62 anos, e o seu filho Ahmad, de 24, estavam a caminho do funeral de quatro palestinianos mortos a tiro por colonos israelitas na sua comunidade ocupada da Cisjordânia quando o seu carro foi atacado.

O pai e o filho estavam a passar pela pequena aldeia de Qusra, a sul de Nablus, que se tornou um foco de violência nos últimos dias, quando foram atacados por colonos armados na quinta-feira. Os familiares disseram à CNN que os homens foram transferidos para um hospital próximo e morreram pouco depois devido aos ferimentos.

Segundo o Ministério da Saúde palestiniano, estes homens encontram-se entre as 61 pessoas, incluindo crianças, mortas na Cisjordânia ocupada desde 7 de outubro, data em que o Hamas lançou o seu ataque surpresa sem precedentes contra Israel. Mais de 1.250 pessoas ficaram feridas.

Segundo as autoridades israelitas, o ataque do Hamas causou a morte de mais de 1.400 pessoas em Israel, na sua maioria civis, e pelo menos 199 pessoas foram feitas reféns em Gaza.

Em resposta, Israel anunciou um "cerco total" ao enclave, efetuando ataques aéreos generalizados em toda a Faixa de Gaza, que deixaram pelo menos 3.478 mortos, e ameaçando uma invasão terrestre, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlada pelo Hamas. Entretanto, as tensões aumentam na Cisjordânia, onde palestinianos foram mortos em confrontos com as forças israelitas e os colonos.

Hani Odeh, presidente da câmara de Qusra, também foi ao funeral e testemunhou a presença de colonos numa rua onde Ahmad e Ibrahim foram mortos. CNN

Hani Odeh, presidente da câmara de Qusra, disse à CNN que os colonos circulam livremente na aldeia sob a proteção da polícia israelita. Disse ter informado um membro do COGAT, o coordenador israelita das atividades governamentais nos territórios, de que iria assistir ao funeral, juntamente com Ahmad e Ibrahim.

Algumas horas antes, o funcionário israelita disse-lhe para seguir um caminho diferente do habitual, para evitar os colonos da zona. Mas, para surpresa de Odeh, a estrada para a qual foram desviados estava cheia de colonos, que acabaram por disparar e matar Ahmad e Ibrahim no seu carro.

Odeh contou à CNN que assistiu ao ataque a partir do seu próprio veículo, enquanto os soldados israelitas patrulhavam a rua. Dirigiu-se a um oficial, instando-o a dispersar os colonos, mas ninguém fez nada. Disse que parecia uma armadilha.

A CNN contactou o COGAT e as FDI para comentar as alegações de Odeh, mas ainda não obteve resposta.

O Brigadeiro-General Daniel Hagari, porta-voz das forças armadas israelitas, disse na semana passada que as forças armadas estavam em alerta máximo no território ocupado, acrescentando que se estavam a preparar para impedir quaisquer potenciais ataques. "Qualquer pessoa que nos desafie na Judeia e na Samaria será confrontada com uma força enorme", disse Hagari, utilizando os nomes bíblicos judaicos para a Cisjordânia.

Uma vaga de ataques

A CNN falou com residentes da Cisjordânia que dizem recear uma vaga de violência por parte das forças militares e de segurança israelitas, bem como ataques de vingança por parte dos cerca de 700 mil colonos israelitas que vivem na região. Os últimos assassínios têm como pano de fundo um ano em que a Cisjordânia assistiu a um aumento dos ataques de colonos, incluindo um que um comandante militar israelita apelidou de "pogrom".

Mesmo antes da guerra com o Hamas, a Cisjordânia estava a ferver. Na sequência de uma vaga de ataques palestinianos contra israelitas no ano passado, Israel lançou incursões e rusgas regulares na Cisjordânia, visando o que disse serem redutos de militantes. A violência daí resultante provocou um número recorde de mortos, tanto palestinianos como israelitas, números que não se registavam há pelo menos uma década.

Dias depois da violência mortal em Qusra, onde vivem cerca de sete mil pessoas, os residentes ainda estão a sofrer. Fotografias comemorativas das seis pessoas mortas cobrem as paredes de casas e edifícios. Um vazio desolador enche o ar.

Colonos armados atacaram um edifício de apartamentos a 11 de outubro, matando quatro pessoas. CNN

Carros incendiados, bombas de água partidas e linhas elétricas saqueadas rodeiam um edifício de apartamentos nos limites da aldeia onde ocorreram as primeiras quatro mortes. No interior, o chão está cheio de vidro e as paredes apresentam marcas de balas.

Os colonos armados atacaram o edifício a 11 de outubro, provocando pedidos de ajuda dos residentes. Quando vários vizinhos chegaram ao local, os colonos abriram fogo e quatro pessoas foram mortas a tiro: Musa'ab Abu Raidi, 19 anos, Obaida Abu Srour, 18 anos, Hassan Muhannad, 22 anos, e Moath Odesa, 29 anos.

No interior do edifício de apartamentos, Rabeea, 19 anos, e o seu irmão, Abdulrahman, 12 anos, assistiram horrorizados ao desenrolar do ataque. Os irmãos, que pediram à CNN para não utilizar o seu apelido por receio de represálias por parte dos colonos israelitas, contaram como os colonos atiraram pedras e dispararam contra o edifício enquanto eles se escondiam no interior com a mãe.

Abdulrahman, de 12 anos, perdeu o pai há sete anos, quando este foi morto a tiro por colonos israelitas perto de Nablus. CNN

O seu irmão mais velho e a sua filha de 6 anos ficaram feridos e estão a receber tratamento num hospital próximo. Odeh, o presidente da câmara, disse à CNN que eles estavam entre as 12 pessoas hospitalizadas após o ataque.

Rabeea disse que o seu irmão não consegue dormir à noite; tem demasiado medo de ficar sozinho. A CNN encontrou a família quando todos estavam a arrumar as suas coisas e a preparar-se para se mudarem para outra aldeia.

"Sinto-me tão mal. Quero chorar. Apetece-me chorar, mas o que é que podemos fazer?", disse ela. "Quero ficar aqui, mas não podemos fazer nada".

Já cá tinham estado antes. Há sete anos, Rabeea e Abdulrahman disseram que o pai foi morto a tiro por colonos israelitas perto de Nablus. O medo de serem atacados obrigou a família a pegar nas coisas e a mudar-se para Qusra. Agora, demasiado assustados para ficar, estão a ser novamente expulsos da sua casa.

Desde que Israel tomou o controlo e ocupou a Cisjordânia à Jordânia em 1967, na sequência da guerra dos seis dias, o território, que os residentes esperam que venha a fazer parte de um futuro Estado palestiniano, tem sido ocupado por civis israelitas, muitas vezes sob proteção militar.

A maior parte do mundo considera estes colonatos ilegais à luz do direito internacional, mas, apesar disso, sucessivos governos israelitas têm prometido apoiá-los. Israel considera a Cisjordânia como "território disputado" e afirma que a sua política de colonatos é legal.

Este ano, na sequência da eleição do governo de extrema-direita mais extremista da história de Israel, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a violência entre colonos e palestinianos na Cisjordânia aumentou.

Até meados de setembro deste ano, as Nações Unidas registaram 798 incidentes relacionados com colonos no território ocupado, que causaram 216 feridos palestinianos. No mesmo período, as forças israelitas mataram 179 palestinianos na Cisjordânia.

As FDI afirmam que a maioria são suspeitos de terrorismo ou pessoas que se envolveram violentamente com as suas tropas durante as rusgas, mas não apresentam provas em todos os casos para esta afirmação.

Há muito que os colonos são acusados de praticar actos de violência contra os palestinianos. Aém de assassinatos, estes ataques incluem incidentes de agressão física, danos materiais e assédio.

Odeh insistiu que o seu objetivo é expulsar os palestinianos das suas casas e, em última análise, da Cisjordânia ocupada.

Recorde de aprovações de habitações

Este ano, na sequência de críticas internacionais, Netanyahu deu instruções aos colonos judeus para não se apoderarem de terras na Cisjordânia sem a autorização do governo israelita. Mas sob a sua liderança, Israel aprovou um número recorde de unidades habitacionais nos colonatos da Cisjordânia.

Os membros do seu governo de extrema-direita, incluindo o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, que são eles próprios colonos, têm sido acusados de incitar à violência contra os palestinianos desde que assumiram o poder.

Na sequência do ataque do Hamas em 7 de outubro, os palestinianos estão sujeitos a fortes restrições à circulação na Cisjordânia e entre a Cisjordânia e Israel, com as forças militares israelitas a imporem o encerramento total dos postos de controlo e dos bloqueios de estradas, de acordo com vários residentes que falaram com a CNN.

Os palestinianos que vivem na Cisjordânia disseram à CNN que o encerramento teve um impacto significativo na sua vida quotidiana, restringindo a sua capacidade de viajar para o trabalho, escola, tratamento médico e outras actividades essenciais.

Num telefonema com o Presidente dos EUA, Joe Biden, no sábado, o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, exigiu o fim dos ataques dos colonos contra as pessoas nas cidades, aldeias e campos de refugiados palestinianos na Cisjordânia, ao mesmo tempo que sublinhou a necessidade de pôr termo à morte de civis de ambos os lados.

As mulheres, filhas e irmãs de Ahmad e Ibrahim Wadi disseram a Becky Anderson, da CNN, que vão continuar a defender as suas terras. CNN

Na casa de Ibrahim e Ahmad, que viviam a uma curta distância de carro do edifício de apartamentos atacado em Qusra, e à vista de um colonato israelita que se aproximava, a família - mulheres, filhas e irmãs - estava de luto no domingo.

"Graças a Deus, somos fortes. E, se Deus quiser, continuaremos a ter força e paciência", disse Khitam Wadi, mulher de Ibrahim e mãe de Ahmad, à CNN.

"O meu marido amava a sua terra. Ele defendia a sua terra. E nós continuaremos a fazer o mesmo enquanto formos vivas", acrescentou.

Evidentemente abalada, Khitam teve dificuldade em descrever a sua dor. Mas as mulheres mais jovens da família, apesar de estarem a sofrer, não hesitaram em manter a sua posição.

O pai e o irmão de Aseel Wadi foram mortos por colonos israelitas quando se dirigiam para um funeral de palestinianos mortos na sua comunidade da Cisjordânia. CNN

"Estou triste, claro. Tudo isto me afecta, mas não ao ponto de me enfraquecer. Temos vivido a mesma coisa toda a nossa vida, nada mudou", disse Aseel, irmã de Ahmad e filha de Ibrahim.

"Esta é a nossa casa. O meu pai ensinou-me a amar a minha terra. Vou ensinar o mesmo aos meus filhos. E ficarei aqui enquanto viver".

Abeer Salman e Celine Alkhaldi, da CNN, contribuíram para esta reportagem.