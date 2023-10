Porque é que a ofensiva terrestre de Israel em Gaza ainda não aconteceu?

Imagens de satélite do antes e do depois mostram a destruição em Gaza

Ashkelon, Israel (CNN) - As linhas de tanques, artilharia de propulsão, veículos blindados e bulldozers do exército estendem-se pelo horizonte perto da fronteira de Israel com Gaza. Apontando na direção do enclave, estão prontos para partir.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) reuniram um grande número de tropas e equipamento militar ao longo da fronteira quase imediatamente após o Hamas ter lançado o mais mortífero ataque terrorista de sempre em solo israelita, a 7 de outubro. Além da sua força regular, as FDI convocaram também 300 mil reservistas que se apresentaram nas suas bases em poucas horas.

Mas, apesar da preparação e das expectativas generalizadas de que uma incursão terrestre estava iminente, as FDI têm-se concentrado, até agora, nos bombardeamentos aéreos.

Israel efectuou uma incursão limitada em Gaza durante a noite que, segundo afirmaram representantes oficiais, tinha como objetivo "criar melhores condições para as operações terrestres". Mas a ausência de uma ofensiva de maior envergadura suscitou questões sobre a estratégia de Israel - e sobre o objetivo final planeado para Gaza.

No topo das atenções de todos está o destino dos mais de 200 reféns que ainda estão detidos pelo Hamas em Gaza e que podem ficar em perigo se Israel invadir o território.

Entre os reféns encontram-se civis e soldados israelitas, bem como cidadãos estrangeiros e crianças de apenas nove meses. Entre eles há dezenas de reféns com passaportes estrangeiros de 25 países diferentes, incluindo o México, o Brasil, os Estados Unidos, a Alemanha e a Tailândia, segundo o governo israelita.

Isto torna a situação ainda mais complicada para Israel, porque tem de ter em conta os interesses dos seus aliados.

Israel continua a colocar soldados e veículos blindados ao longo da fronteira de Gaza. Foto Mostafa Alkharouf/Anadolu/Getty Images

Quatro das pessoas mantidas em cativeiro - duas mulheres israelitas e duas mulheres americanas - foram libertadas nos últimos dias, dando esperanças de que outras possam vir a ser libertadas.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, visitaram Israel nos últimos dias. Todos sublinharam que Israel tem o direito de se defender e ofereceram o seu apoio. Mas todos apelaram também à prudência e pediram mais tempo para negociar.

O plano de Israel para o que virá depois da invasão continua pouco claro, o que é outra razão pela qual muitos estão a pedir tempo. Os Estados Unidos e os seus aliados têm instado Israel a ser estratégico e claro quanto aos seus objectivos, alertando contra uma ocupação prolongada, disseram à CNN funcionários norte-americanos e ocidentais.

E sublinharam ainda a necessidade de evitar mais vítimas civis.

As FDI afirmam que os seus ataques têm como alvo o Hamas e as suas infraestruturas, mas o número de mortos entre os civis tem sido enorme. De acordo com as autoridades sanitárias do enclave controlado pelo Hamas, mais de 6.850 palestinianos foram mortos até agora.

Segundo as Nações Unidas, pelo menos 35 membros do pessoal da ONU também foram mortos em Gaza, a maioria devido aos ataques aéreos israelitas.

O derramamento de sangue provocou uma enorme raiva e condenação em todo o mundo árabe, provocando o receio de que, se a campanha continuar, a guerra entre Israel e o Hamas possa transformar-se num conflito regional.

Este receio é provavelmente um dos factores considerados pelo governo israelita ao ponderar os prós e os contras de uma grande ofensiva terrestre após a sua atual campanha aérea.

Apesar de as FDI terem investido a maior parte dos seus recursos nas áreas em redor da Faixa de Gaza, também entraram em confronto com o Hezbollah na sua fronteira com o Líbano. Se Israel se lançar numa operação terrestre em Gaza, o poderoso movimento islâmico apoiado pelo Irão poderá ver uma oportunidade para intervir e atacar a partir do norte.

Israel e os seus aliados avisaram o Hezbollah para não se envolver. No entanto, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, encontrou-se com altos funcionários do Hamas e da Jihad Islâmica Palestiniana na quarta-feira, de acordo com um comunicado emitido pelo Hezbollah.

Muitas nações e organizações internacionais de ajuda, incluindo as Nações Unidas, também têm pressionado Israel a fazer uma pausa e permitir a entrada de mais ajuda no enclave.

Gaza está sob bloqueio de Israel e do Egipto há anos, mas após o ataque do Hamas, Israel também cortou o fornecimento de eletricidade, alimentos, água e combustível. Israel declarou ter restabelecido o abastecimento de água em 15 de outubro, mas as autoridades responsáveis pelo abastecimento de água em Gaza afirmam que não podem verificar esse facto porque não há eletricidade para fazer funcionar uma estação de bombagem. As Nações Unidas afirmam que os civis continuam a não ter acesso a água potável e recorreram a água de poços que é "extremamente salgada e apresenta riscos imediatos para a saúde", segundo o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, tem apelado repetidamente a um cessar-fogo humanitário e disse ao Conselho de Segurança da ONU, na terça-feira, que "violações claras do direito internacional humanitário" estão a ser testemunhadas em Gaza. As suas declarações, que também afirmaram que os ataques do Hamas não aconteceram no vazio, suscitaram apelos à demissão de Guterres por parte de diplomatas israelitas.

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, nesta foto de terça-feira, afirmou que a incursão mortal do Hamas em Israel ocorreu no momento em que os civis palestinianos sofrem "anos de ocupação sufocante" às mãos das forças israelitas. Seth Wenig/AP

A Austrália, um aliado de Israel, também apelou a uma pausa nas hostilidades e um diplomata sénior da União Europeia disse à CNN, na quarta-feira, que a UE poderá inclinar-se para uma "breve pausa humanitária" em Gaza no Conselho Europeu extraordinário desta semana.

Embora as FDI tenham afirmado que estão prontas, a decisão de lançar qualquer ação cabe ao governo israelita, chefiado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Netanyahu tem estado a enfrentar a pior crise de toda a sua carreira política, mesmo antes do ataque do Hamas. Os seus planos para uma revisão do sistema judicial provocaram meses de protestos em grande escala e pedidos de demissão.

O facto de o ataque do Hamas de 7 de outubro ter sido uma surpresa para o seu governo, para as FDI e para a comunidade dos serviços secretos israelitas enfureceu a nação. As sondagens publicadas nos meios de comunicação israelitas sugerem que os índices de aprovação de Netanyahu baixaram após o ataque.

Netanyahu tentou atenuar parte desta cólera nomeando um gabinete de guerra de emergência com líderes da oposição, mas já se especulou nos meios de comunicação israelitas sobre o existência de fissuras.

Netanyahu sempre foi mais avesso ao risco quando se trata de decisões importantes e uma invasão em grande escala de Gaza acarreta enormes riscos políticos a nível interno e internacional. A brutalidade do ataque do Hamas provocou uma enorme onda de solidariedade entre os aliados de Israel.

Mas este apoio pode começar a diminuir se o já terrível número de civis em Gaza continuar a aumentar.

Entretanto, outros membros do governo de unidade e as FDI insistem que o Hamas tem de ser "totalmente eliminado".

Talvez para afastar as especulações de desacordo, Netanyahu emitiu uma declaração na segunda-feira dizendo que estava totalmente de acordo com o seu ministro da defesa e o exército.

"Apoiamo-nos um ao outro e apoiamos as FDI - os nossos soldados e os nossos comandantes", disse, acrescentando: "Tomamos as decisões aqui e no Gabinete de Guerra por unanimidade."

Mas, pelo menos por enquanto, parece não haver decisão. Netanyahu dirigiu-se à nação na quarta-feira à noite, repetindo mais uma vez que o governo está "a preparar-se para uma incursão terrestre".

"Não vou detalhar quando, como ou quantos, ou as considerações gerais que estamos a ter em conta", disse.

Entretanto, na fronteira de Gaza, as tropas continuam a postos. É uma espera tensa, com drones a zumbir por cima e o som constante de explosões a ecoar pelo espaço aberto.

Alex Marquardt, Helen Regan, Rob Picheta, James Frater, Alex Hardie, Chris Liakos e Akanksha Sharma da CNN contribuíram para este artigo.