Porque é que a sofisticada segurança fronteiriça de Israel não impediu os ataques de sábado?

Os homens armados vieram do ar, do mar e da terra. Dispararam contra civis, fizeram reféns e obrigaram famílias a barricarem-se em casa, temendo pelas suas vidas.

Um dia que começou com sirenes de ataque aéreo a soar ao início da manhã transformou-se, à hora do almoço, num dos ataques mais aterradores que Israel conheceu nos seus 75 anos de existência. Ao cair da noite, os atacantes do Hamas, o grupo militante islâmico que controla a empobrecida e densamente povoada Faixa de Gaza, mataram centenas de pessoas e feriram outras centenas.

Embora Israel não seja alheio a ataques terroristas, o ataque de sábado foi sem precedentes - sobretudo devido à falta de aviso. No sábado, as forças armadas israelitas foram apanhadas desprevenidas, apesar das décadas em que o país se tornou uma potência tecnológica, com uma das forças armadas mais impressionantes do mundo e uma agência de informações de primeira linha.

As questões que se colocam às autoridades israelitas são inúmeras. Há mais de 17 anos que um soldado israelita não é feito prisioneiro de guerra num ataque em território israelita. E Israel não assistia a este tipo de infiltração em bases militares, cidades e kibbutzim desde os combates cidade a cidade na guerra da independência de 1948. Como é que um grupo terrorista de um dos enclaves mais pobres do mundo conseguiu lançar um ataque tão devastador?

"Todo o sistema falhou. Não se trata apenas de um componente. É toda a arquitetura de defesa que, evidentemente, falhou em fornecer a defesa necessária aos civis israelitas", disse Jonathan Conricus, antigo porta-voz internacional das Forças de Defesa de Israel.

"Este é um momento do tipo Pearl Harbor para Israel: havia realidade até hoje e haverá realidade depois de hoje".

As FDI têm-se esquivado repetidamente a perguntas sobre se os acontecimentos de sábado constituem uma falha dos serviços secretos. O porta-voz militar, tenente-coronel Richard Hecht disse à CNN que Israel estava concentrado na luta atual e na proteção da vida dos civis.

"Falaremos depois sobre o que aconteceu em termos de informações", disse Hecht.

'Obviamente, não há proteção adequada'

Por coincidência ou intencionalmente, os ataques ocorreram no dia seguinte ao 50º aniversário de outro conflito imprevisto, quando uma coligação de Estados árabes lançou um ataque surpresa contra Israel no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, em 1973.

Desde que Israel se retirou de Gaza em 2005, gastou milhares de milhões de dólares para proteger a fronteira contra ataques. Para o efeito, tem atacado todas as armas disparadas do interior de Gaza contra Israel e impedido os terroristas de tentarem atravessar a fronteira por via aérea ou subterrânea através de túneis. Para impedir os ataques com rockets, Israel utilizou a Cúpula de Ferro, um sistema eficaz de defesa contra rockets desenvolvido com a ajuda dos Estados Unidos.

Israel também gastou centenas de milhões de dólares na construção de um sistema de fronteira inteligente com sensores e muros subterrâneos que, segundo a Reuters, foi concluído no final de 2021.

As autoridades israelitas irão quase de certeza analisar onde é que esses sistemas falharam no sábado. Na manhã de sábado, Israel disse que o Hamas tinha disparado 2.200 foguetes, embora não tenha divulgado números sobre quantos deles foram interceptados. As autoridades não comentaram se a vedação da fronteira fez o seu trabalho.

Aaron David Miller, um antigo negociador do Departamento de Estado para as questões do Médio Oriente, disse a Wolf Blitzer, da CNN, que as comunidades israelitas perto de Gaza "obviamente não estão devidamente protegidas".

"Não creio que os israelitas tenham previsto isto", disse Miller.

A reação de Israel envolverá provavelmente mais do que simples reforços nas fronteiras. As Forças de Defesa de Israel já iniciaram ataques aéreos em Gaza, visando as infraestruturas do Hamas, que causaram centenas de mortos e feridos.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país vai "devolver o fogo de uma magnitude que o inimigo não conhece", enquanto o principal responsável pelas actividades nos territórios palestinianos, o major-general Ghassan Alian, disse que o Hamas tinha "aberto as portas do inferno".

Conricus, o antigo porta-voz das FDI, disse que os acontecimentos de sábado obrigarão Israel a apoiar essa retórica e a responder "de uma forma que nunca respondeu antes".