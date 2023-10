Portuguesa encontrada morta após desaparecer de festival de música que foi alvo do Hamas

Festivaleiros, crianças, militares e estrangeiros. O que sabemos sobre os reféns do Hamas capturados em Israel

Guerra em Israel: brasileiro que estava no festival de música encontrado morto

“Defendemo-nos com corpos de mortos”. Namorada de brasileiro desaparecido relata pânico no festival em Israel

Guerra em Israel: tudo sobre a rave criada pelos pais de Alok, no Brasil, que foi alvo de ataque do Hamas

Uma jovem com passaporte português foi encontrada morta três dias depois de ter desaparecido em Israel. Rotem Neumann, descendente de sefarditas, era uma das dezenas de desaparecidos na sequência do ataque do Hamas a um dos vários festivais de música que decorreram poucos quilómetros a norte da Faixa de Gaza.

A agência Associated Press confirmou junto de Tomer Neumann, primo da vítima, que Rotem, de 25 anos, foi encontrada sem vida.

A viver e a estudar em Telavive, a jovem estava desaparecida desde as primeiras horas da ofensiva do Hamas em solo israelita. Acabou por ter o destino de dezenas de pessoas que foram mortas às mãos dos rebeldes palestinianos.

Rotem ainda conseguiu ligar aos pais a partir do festival quando ouviu os primeiros sons dos milhares de rockets lançados pelo Hamas. Foi a última vez que falou com a família.

A jovem conseguiu, juntamente com um grupo de amigos, fugir num carro em direção a norte, procurando abrigo, mas a viatura em que seguiam acabou intercetada por militantes do Hamas, que dispararam com armas automáticas contra o veículo.

O grupo entrou em pânico e tentou voltar para trás, mas também nessa direção a estrada estava ocupada pelo Hamas.

Os jovens subiram então para o carro e tentaram fugir na direção oposta à fronteira, subindo por um monte de cimento e procurando abrigo no local, perto do kibutz de Re’im.

Rotem ainda conseguiu enviar uma mensagem a um amigo, com quem partilhou a localização, para que a encontrassem no abrigo. Mas antes da ajuda chegaram os militantes do Hamas, que cobriram o abrigo de balas.

No local foram encontrados vários corpos, não se sabendo ainda se o de Rotem era um deles, uma vez que não foi divulgado o local onde foi encontrada a jovem.