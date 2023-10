Presidente da Empresa Brasil de Comunicação demite-se depois de ter dito nas redes sociais que quem apoia Israel é idiota

O Governo de Lula da Silva demitiu esta quarta-feira o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Hélio Doyle, por ter partilhado nas suas redes sociais que quem apoia Israel é um idiota.

"Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante", lia-se no texto escrito pelo ilustrador brasileiro Carlos Latuff e partilhado no X (antigo Twitter) por Hélio Doyle.

Minha solidariedade com Hélio Doyle, demitido da EBC por ter retuitado uma postagem minha.

Já é manjada a tática de criminalizar críticas feitas contra o apartheid israelense. Reitero. Quem apoia Israel e sua campanha de destruição em Gaza não só é idiota como também desonesto. pic.twitter.com/ut2pG0UwWv — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) October 18, 2023

Esta partilha, entretanto apagada, gerou críticas ao longo do dia, tendo o então presidente da EBC sido chamado ao Palácio do Planalto em Brasília para discutir o assunto com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

“Disse-me que a referida repostagem e sua repercussão na imprensa criaram constrangimentos ao Governo, que mantém posição de neutralidade no conflito, em busca da paz e da proteção aos cidadãos brasileiros”, escreveu Hélio Doyle no X. “Diante disso, pedi desculpas e comuniquei que deixo a presidência da EBC”, acrescentou o antigo jornalista.

O ministro Paulo Pimenta me manifestou hoje seu descontentamento por eu ter repostado, no X , postagem de terceiro acerca do conflito no Oriente Médio. Disse-me que a referida repostagem e sua repercussão na imprensa criaram constrangimentos ao governo, que mantém posição de + — Hélio Doyle (@heliomdoyle) October 18, 2023

A EBC é responsável pela gestão da TV Brasil, da Agência Brasil e de outras plataformas de comunicação do governo federal.