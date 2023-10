Quer mesmo compreender o Hamas? Então leia esta entrevista

Nota do editor: Peter Bergen é analista de segurança nacional da CNN, vice-presidente da New America, professor de prática na Universidade Estadual do Arizona e apresentador do podcast “In the Room With Peter Bergen”. As opiniões expressas neste artigo são da sua inteira responsabilidade.

"Israel não compreende os verdadeiros objetivos do Hamas"

Kobi Michael, um dos principais especialistas israelitas em questões palestinianas, afirma que os responsáveis políticos do seu país não compreenderam os objectivos do Hamas durante os últimos anos. Michael prevê também que as operações militares de Israel em Gaza poderão demorar meses e que o Hezbollah, no Líbano, evitará provavelmente uma guerra em grande escala com Israel.

Investigador sénior do Instituto de Estudos de Segurança Nacional, sediado em Telavive, Michael trabalhou como agente dos serviços secretos israelitas, foi funcionário governamental e académico dedicado às questões palestinianas durante cerca de três décadas.

Michael era um oficial dos serviços secretos de língua árabe quando foi nomeado, em 1994, o primeiro comandante do Aparelho de Coordenação da Segurança Israelo-Palestiniana na Faixa de Gaza. Michael desempenhou depois funções no Conselho de Segurança Nacional de Israel como chefe da Divisão Palestiniana e numa posição semelhante como diretor-geral adjunto do Ministério dos Assuntos Estratégicos no gabinete do primeiro-ministro entre 2009 e 2013.

Kobi Michael. Foto cortesia Kobi Michael

Em conversa com Peter Bergen, na sexta-feira, Michael explicou o objetivo provável do ataque do Hamas e falou sobre a forma como a paz poderá ser estabelecida entre israelitas e palestinianos. A conversa foi editada por motivos de clareza e extensão.

Peter Bergen: Quem supervisiona as operações militares do Hamas e qual é o papel de Mohammed Deif?

Kobi Michael: Mohammed Deif é o comandante das Brigadas Qassam.

Bergen: Foi ele o responsável por esta operação em Israel no passado fim de semana?

Michael: Não há dúvida de que ele está profundamente envolvido. É um dos planeadores, juntamente com Marwan Issa. Não há dúvida de que ambos são comandantes de alto nível do establishment militar do Hamas.

Bergen: Pode dizer-nos quem é Mohammed Deif? Qual é o seu passado?

Michael: Mohammed Deif é um gato, não com sete mas com nove vidas. É um terrorista dos primeiros dias das Brigadas al Qassam na Faixa de Gaza. Israel tentou atingi-lo várias vezes e ele ficou ferido. Perdeu uma mão, um olho e outros órgãos, mas continua vivo.

É muito sábio, muito determinado e muito carismático. E é totalmente dedicado e determinado quanto à sua missão na Terra. Está disposto a morrer.

Deif quase não tem ligações com o mundo exterior. É a figura mais influente do Hamas do ponto de vista militar, e é também influente na liderança política do Hamas na Faixa de Gaza.

Mas temos de compreender que uma tal operação não pode ser realizada sem duas capacidades cruciais que o Hamas não é capaz de produzir. A primeira é o fator inteligência, e a segunda capacidade é o fator tecnológico. Só Estados específicos podem fornecer essas capacidades, e o único Estado que é capaz e está disposto a fornecer essas capacidades ao Hamas é o Irão. E esta é a razão pela qual acredito que o Irão está profundamente envolvido nesta operação. (O governo do Irão elogiou o ataque do Hamas mas negou que estivesse envolvido nele).

A estratégia geral do Hamas - que é muito semelhante à estratégia geral do Irão - é lançar uma guerra em várias frentes contra Israel. E o Hamas tem trabalhado nos últimos anos para concretizar esta estratégia - por um lado, manteve a calma na Faixa de Gaza, obtendo benefícios económicos de Israel, do Qatar e do Egipto para permitir a prosperidade e a reconstrução da Faixa de Gaza - mas tudo isto foi uma cobertura para reconstruir as suas capacidades militares e preparar-se para o grande dia, que infelizmente foi o último sábado (7 de outubro).

Bergen: Por que é que o Hamas lançou este ataque agora?

Michael: Qual era o objetivo estratégico de uma operação deste tipo, tendo em conta que sabiam com certeza que o preço a pagar seria muito elevado e que estavam a pôr em risco a sua própria existência? Tenho a certeza de que o Hamas tinha a certeza de que o choque e o horror desta operação e as baixas que causariam seriam interpretados por todos os palestinianos como um sinal de Deus de que este era o momento de abrir todas as frentes de batalha e de lutar contra Israel e que este seria o fim do Estado de Israel. Eles tinham a certeza disso.

Creio que foi esta a lógica subjacente a esta operação, porque temos de compreender que esta operação foi conduzida por mais de dois mil terroristas da unidade especial do Hamas, a Nukhba.

Sabem quanto tempo é preciso para treinar e preparar uma força destas? Ora, a totalidade dos efectivos da Nukhba é de cerca de três mil a quatro mil pessoas. (Em comparação, os militares israelitas, incluindo os reservistas, são mais de 600 mil).

Este ataque do fim de semana passado não se destinava a libertar prisioneiros do Hamas detidos em prisões israelitas. O objetivo era muito maior, e penso que se destinava a encorajar os palestinianos na Cisjordânia e em todo o território de Israel a abrir outras frentes de batalha contra alvos israelitas.

O Hamas foi muito mais bem sucedido do que pensava, porque se tratou de uma enorme catástrofe. Perdemos muitas pessoas. O Hamas, com a sua brutalidade, tornou-se naquilo que vimos como um ISIS melhorado.

Bergen: É um antigo oficial dos serviços secretos. Muitas pessoas estão a dizer que isto é um fracasso dos serviços secretos. Muitas vezes, os decisores políticos dizem que é um fracasso dos serviços secretos quando se trata de um fracasso político, porque é difícil para as agências de informação defenderem-se publicamente. Eles trabalham para os decisores políticos e lidam no domínio confidencial. Isto foi um fracasso dos serviços secretos, um fracasso político, ou ambos?

Michael: Trata-se de um fracasso do escalão político e dos decisores porque os decisores aceitaram as avaliações dos serviços de informação sobre o Hamas. Eles são responsáveis. Não fizeram as perguntas correctas.

Mas o problema não são apenas os serviços secretos. O problema é também político. Fui muito crítico em relação à política israelita nos últimos três anos porque pensei que estávamos a proporcionar ao Hamas uma zona confortável e demasiados graus de liberdade de ação que lhes permitia fortificarem-se, reforçarem-se militarmente e, ao mesmo tempo, alimentarem a campanha de terror do Hamas na Cisjordânia.

E permitimos que continuassem a fazê-lo, proporcionando a Gaza benefícios económicos que, supostamente, tornariam o Hamas mais moderado ou mais pragmático, e perderiam a sua motivação para atacar Israel; isto foi um erro. Nos últimos anos, alertei publicamente para este facto nos meus escritos.

Temos de compreender que o Hamas é um povo muito religioso. São muito determinados, radicais e extremistas e, por isso, é muito difícil para os ocidentais compreenderem que acreditam que vão conseguir destruir o Estado de Israel. Mas é nisso que eles acreditam.

Bergen: Como é que a sua visão religiosa afecta a forma como vêem o mundo?

Michael: O Hamas foi criado como um movimento religioso e social e é o ramo palestiniano da Irmandade Muçulmana, que teve origem no Egipto. Esta é a essência básica do Hamas. A ideologia religiosa é o componente mais importante de sua ideologia, crença e existência.

Bergen: Qual o impacto do Hamas na Autoridade Palestiniana, mais secular, que controlou Gaza até 2007, antes de o Hamas a afastar violentamente?

Michael: Temos de recuar até 2007 para compreender que o Hamas se tornou o desafio essencial para a Autoridade Palestiniana porque o objetivo do Hamas é controlar todo o sistema palestiniano, o que significa a Autoridade Palestiniana e a OLP. O Hamas vê a Autoridade Palestiniana como um colaborador de Israel e quer miná-la. Quer destruir a Autoridade Palestiniana e, por isso, o Hamas é a ameaça mais grave à sobrevivência da Autoridade Palestiniana.

Bergen: A Jihad Islâmica Palestiniana terá participado neste ataque a Israel, mas não ouvimos falar muito dela. Eles participaram do ataque e quem são eles?

Michael: A Jihad Islâmica Palestina foi criada em 1982, enquanto o Hamas foi criado em 1987. Mas a Jihad Islâmica Palestiniana é uma organização puramente terrorista. Toda a razão de ser da Jihad Islâmica Palestiniana é massacrar o maior número possível de judeus e não tem quaisquer aspirações políticas.

São muito mais pequenos do que o Hamas. A Jihad Islâmica Palestiniana participou nesta operação e continua a ter um arsenal de rockets, alguns milhares de rockets, e continua a ter alguns milhares de terroristas activos na Faixa de Gaza. Mas esta é uma organização muito mais pequena e menos sofisticada. Não tem outros objectivos como o Hamas, porque o Hamas é um movimento religioso, social, político e uma organização terrorista ao mesmo tempo. E são eles que governam a Faixa de Gaza.

Bergen: Mencionou os serviços sociais que o Hamas presta. Quais são eles?

Michael: Tudo. São uma entidade semi-estatal, desde a educação ao lixo, energia, infraestruturas, saúde, cobrança de impostos, indústria, agricultura, tudo. Dirigem a Faixa de Gaza desde 2007 e passaram por um processo de institucionalização porque sabiam que, se quisessem governar efetivamente a população, tinham de utilizar algumas práticas de um Estado. Tinham de cobrar impostos. Tinham de fornecer às pessoas educação e serviços de saúde.

Bergen: Atualmente, o Hamas está em Gaza. Estão bem armados. Estão a esconder-se em túneis. Têm reféns. Têm escudos humanos. Tiveram anos para planear. A guerra urbana é muito difícil. Acha que os serviços secretos israelitas compreendem Gaza suficientemente bem para conduzir uma operação bem sucedida?

Michael: Sim. Isto é uma enorme frustração. Temos um controlo tão grande dos serviços secretos sobre toda a Faixa de Gaza, e como é que não conseguimos receber um aviso prévio do ataque do fim de semana passado? Temos informações muito precisas. Sabemos exatamente onde estão os túneis e onde estão localizadas as instalações do Hamas. Num edifício de 15 andares, sabemos em cada andar onde se encontra o Hamas; não há qualquer problema de informação a este respeito.

O problema é que, para cumprir a missão de aniquilar o Hamas e negar todas as suas capacidades militares, precisaremos não só de uma guerra da força aérea, mas também de uma operação da força terrestre, e temos de a preparar muito bem, porque o Hamas está à nossa espera, e preparou armadilhas, e tem mais do que uma ideia geral da forma como as (Forças de Defesa de Israel) vão operar no terreno. Não temos a ilusão de que o custo não vai ser elevado. E vamos ter baixas, mas este é o preço que temos de pagar se quisermos continuar a viver aqui neste bairro.

Israel segue as leis da guerra e o direito internacional e está a tentar evacuar toda a parte norte da Faixa de Gaza e principalmente a área da Cidade de Gaza, porque este é o centro de gravidade mais crucial do Hamas. A maior parte dos seus bens estão aí localizados, e Israel não tenciona ferir pessoas inocentes, e nós não queremos ter danos colaterais. Por isso, estamos a tentar convencer a população a sair, porque a área está saturada de bens do Hamas.

A razão pela qual Israel tem de bombardear e demolir tantos edifícios é porque o Hamas está em todo o lado e a sua lógica básica de organização é utilizar o seu povo como escudos humanos. Fazem-no da forma mais cínica e brutal, e desejam ter muitas vítimas para utilizar os meios de comunicação social internacionais e os tribunais internacionais a fim de demonizar Israel e ganhar empatia e apoio. É o cúmulo do absurdo quando estes bárbaros, que não respeitam qualquer lei ou norma internacional, utilizam estas plataformas para defender os seus interesses. Temos de desimpedir a área e preparar as melhores condições para que as forças terrestres entrem para cumprir a missão de lidar com todas as infraestruturas subterrâneas e terminar o trabalho.

Bergen: Quanto tempo é que isso vai demorar?

Michael: Levará meses.

Bergen: Acha que o Hezbollah, no Líbano, vai manter-se à margem durante esta guerra?

Michael: Parece que agora eles têm interesse em ficar fora de uma guerra em grande escala, porque Israel está em alerta máximo no norte. E agora Israel é um leão ferido. Eles sabem que a retaliação israelita será muito agressiva se chegarmos a uma guerra em grande escala. Não creio que estejam agora interessados numa guerra em grande escala.

Bergen: Então, no dia seguinte ao fim da guerra em Gaza, o que é que isso significa para Israel? No passado, Israel optou por se retirar de Gaza. Prevê uma ocupação permanente de Gaza?

Michael: Não. Israel não tenciona permanecer em Gaza e governar a população local. Poderá começar com uma força de missão internacional ou uma força de missão árabe e terminará com o regresso da Autoridade Palestiniana à Faixa de Gaza. Penso que a Autoridade Palestiniana não pode regressar imediatamente à Faixa de Gaza. Caso contrário, será vista pelo eleitorado palestiniano como uma traidora, como alguém que colaborou com Israel para derrubar o Hamas. Mas penso que, ao fim de algum tempo e com os preparativos adequados, poderá ser um modelo razoável que a Autoridade Palestiniana volte a governar a Faixa de Gaza.

Mas penso que temos de ser muito sóbrios e compreender que, mesmo que a Autoridade Palestiniana regresse à Faixa de Gaza, isso não significa que chegaremos a um acordo sobre o estatuto final com os palestinianos. Não é essa a situação. A menos que eles compreendam e interiorizem que a única opção para eles é reconhecer o direito do Estado de Israel a ser o Estado nacional do povo judeu. A liderança deles até hoje não reconheceu esse direito.

Bergen: Por que razão haveriam os palestinianos de reconhecer o direito de Israel a existir sem receberem algo em troca, quando os colonatos estão a expandir-se na Cisjordânia?

Michael: Os assentamentos nunca foram a questão. Israel desmantelou todos os colonatos na Faixa de Gaza e na Samaria do Norte (em 2005).

A resposta de Yasser Arafat à oferta de Camp David [mediada pelo Presidente dos EUA, Bill Clinton, em 2000] foi a Segunda Intifada.

Israel demonstrou por duas vezes que é capaz e está disposto a evacuar os colonatos em nome da paz. Os palestinianos têm de atravessar o Rubicão e compreender que a única forma de viver pacificamente nesta região é encontrar uma maneira de o fazer em conjunto com Israel e como parte da nova arquitetura regional que se baseará no processo de normalização entre Israel e os países árabes com o apoio americano. E esta nova arquitetura será capaz de derrotar quaisquer esforços dos iranianos para serem mais influentes ou para alcançarem a hegemonia no Médio Oriente alargado.

Existe um choque entre o eixo de resistência radical iraniano, que é liderado pelo Irão e é composto pelo Hamas, pela Jihad Islâmica Palestiniana, pelo Hezbollah e por todos os outros representantes iranianos em todo o Médio Oriente, e o eixo pragmático árabe sunita, que é liderado pela Arábia Saudita e pelo Egipto. A Autoridade Palestiniana em Israel deveria fazer parte deste campo, que é apoiado pelos Estados Unidos da América. Se os palestinianos fizerem parte deste campo, então poderemos falar de paz entre Israel e os palestinianos.