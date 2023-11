Rebeldes Houthis disparam mísseis balísticos contra contratorpedeiro da Marinha americana após perseguição no Golfo de Áden

Dois mísseis balísticos foram disparados do Iémen pelos rebeldes Houthi contra um navio de guerra norte-americano no Golfo de Áden, depois de a Marinha dos Estados Unidos ter respondido a um pedido de socorro de um petroleiro comercial que tinha sido tomado por indivíduos armados, informaram os militares norte-americanos no domingo.

O navio-tanque, identificado como Central Park, transportava uma carga de ácido fosfórico quando a sua tripulação pediu ajuda dizendo que "estava a ser atacada por uma entidade desconhecida", informou o Comando Central dos EUA em comunicado.

O USS Mason, um contratorpedeiro de mísseis guiados, e navios aliados de uma task force antipirataria que opera no Golfo de Áden e ao largo da costa da Somália responderam ao pedido de ajuda e "exigiram a libertação do navio" à chegada, disse o Comando Central.

"Subsequentemente, cinco indivíduos armados desembarcaram do navio e tentaram fugir através da sua pequena embarcação", refere o comunicado publicado na plataforma de media social X.

"O Mason perseguiu os atacantes, o que resultou na sua rendição", acrescentou o comunicado, sem identificar os atacantes.

Horas mais tarde, à 01:41 da madrugada de segunda-feira, dois mísseis balísticos foram disparados de áreas controladas pelos rebeldes Houthi no Iémen "em direção à localização geral" do USS Mason e do Central Park, segundo o comunicado.

"Os mísseis aterraram no Golfo de Áden, a cerca de dez milhas náuticas dos navios", refere o comunicado.

O Mason estava a terminar a sua resposta ao pedido de socorro do Central Park no momento do lançamento dos mísseis. Não se registaram danos ou feridos no Central Park ou no Mason, acrescentou.

Uma declaração da Zodiac Maritime, que gere o Central Park, disse no domingo que o navio-tanque químico de bandeira liberiana estava seguro "e toda a tripulação, o navio e a carga estão ilesos".

O petroleiro parece ter ligações a uma empresa de propriedade israelita; a Zodiac Maritime está listada como uma empresa pertencente à Ofer Global, do bilionário israelita Eyal Ofer, embora um porta-voz que fala em nome da Zodiac Maritime, Janni Jarvinen, tenha dito no domingo que a Zodiac "não é propriedade da Ofer Global".

O general Erik Kurilla, comandante do Comando Central dos EUA, disse na declaração de domingo que a segurança do domínio marítimo "é essencial para a estabilidade regional".

"Continuaremos a trabalhar com aliados e parceiros para garantir a segurança e a proteção das rotas marítimas internacionais", disse Kurilla.