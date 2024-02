Reino Unido admite reconhecer o Estado da Palestina mesmo antes de qualquer acordo para a solução de dois Estados

Chefe da agência da ONU para refugiados palestinianos “chocado” com suspensões de fundos

Agência da ONU para palestinianos suspende operações em Khan Yunis com hospitais em colapso

Enfermeiros, mulheres com hijabs e médicos a empurrarem cadeiras de rodas circulam dentro de um hospital na Cisjordânia. Subitamente sacam de armas: eram soldados de Israel

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, diz que que o Reino Unido pode reconhecer oficialmente o Estado da Palestina antes de existir qualquer acordo entre Israel e a Palestina para a solução de dois Estados, noticia o jornal Politico.

Estas declarações de Cameron são uma mudança no posicionamento do governo britânico, mas o ministro deixou a garantia de que tal não vai acontecer enquanto o Hamas estiver no enclave palestiniano.

“Pode ser algo que viremos a considerar à medida que o processo avança e uma solução se torna mais real. Precisamos de dar ao povo palestiniano um horizonte para um futuro melhor, o futuro de ter um Estado próprio e absolutamente vital para a paz e segurança a longo prazo na região”, explica Cameron.

O ministro britânico justifica a nova posição com o facto de não haver quaisquer perspetivas de acordo nas conversações entre Gaza e Telavive, perante a postura irredutível do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e os ataques continuados no enclave.

O Reino Unido está entre o rol de países que defendem que a solução de dois Estados é a única hipótese viável para uma paz a longo prazo no Médio Oriente, ideia a que se opõe o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.