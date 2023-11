"Tenha vergonha, António Guterres": MNE israelita critica secretário-geral da ONU

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Eli Cohen, disse esta segunda-feira que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, deveria ter vergonha do seu recente discurso sobre a guerra.

Guterres disse que todas as partes estão a cometer violações do direito internacional humanitário e que Gaza se está a transformar num "cemitério de crianças".

“Tenha vergonha, António Guterres! Mais de 30 menores – incluindo um bebé de nove meses, bem como crianças que testemunharam o assassinato, a sangue frio, dos seus pais -, estão detidos contra a sua vontade na Faixa de Gaza”, afirmou Cohen, através de uma publicação na rede social X (antigo Twitter). O governante vincou que o Hamas “é o problema em Gaza” e não as ações de Israel para “eliminar esta organização terrorista”.

Shame on you @antonioguterres! More than 30 minors - among them a 9 month-old baby as well as toddlers and children who witnessed their parents being murdered in cold blood - are being held against their will in the Gaza Strip.

Hamas is the problem in Gaza, not Israel's actions…