"Vou a funeral atrás de funeral". A história do sobrevivente do festival de música que se escondeu num laranjal durante 6 horas

A decisão de correr e esconder-se num laranjal, tomada numa fração de segundo, pode ter sido a única coisa que salvou a vida de Gal Katz, de 22 anos, depois de os militantes do Hamas terem desencadeado um terrível ataque a um festival de música israelita na madrugada de sábado.

Quando os atiradores se aproximaram, Katz e um amigo fugiram para uma mata próxima, onde se esconderam durante cerca de seis horas. Deitados e sem se atreverem a falar, esperaram que os militantes se fossem embora, enquanto sentiam "a terra tremer debaixo de nós".

A dupla foi mais tarde resgatada por soldados israelitas. Os outros amigos de Katz que estavam no festival, no entanto, não sobreviveram - foram mortos por terroristas que os encontraram dentro de um abrigo de segurança.

"Viemos juntos para a festa. E eles não sobreviveram. Não regressaram a casa", disse à CNN, acrescentando que, desde o massacre no Festival Nova, onde morreram pelo menos 260 pessoas, tem ido "a funeral atrás de funeral".

Gal falou com a CNN sobre a sua experiência e o profundo choque no seio da comunidade de música trance psicadélica de Israel, que descreveu como "pessoas que só querem liberdade e amor".

Gal Katz: Estávamos a dançar, o sol estava a nascer. Estávamos a divertir-nos e, claro, algumas pessoas estavam a tomar drogas, por isso tudo era muito mais amplificado.

Depois vi muita gente a olhar para trás e virei-me também. Vi a Cúpula de Ferro - é possível vê-la visivelmente quando estamos a ser bombardeados a partir de Gaza - e os rockets no céu.

Ao princípio pensei: 'Oh, são rockets'. Em Israel, isto não é nada de especial. Pensei que se fosse algo sério, [a segurança do festival de música] acabaria com a festa e dir-nos-ia o que fazer.

Passados talvez 10 segundos, a música parou e deram-nos instruções para evacuar o local. Mais uma vez, naquela altura não estávamos muito preocupados.

Muitas pessoas meteram-se nos seus carros e saíram dali o mais depressa possível. Mas na minha cabeça, eu não queria estar num carro quando há rockets lá fora porque - *estala os dedos* - pode pegar fogo assim. Um carro com gasolina? Achei que não era seguro. Além disso, eu não era capaz de conduzir em segurança, depois de ter estado na festa.

Por isso esperámos, esperámos, esperámos. E depois, cerca de três ou quatro tipos [israelitas] entraram a correr e aos gritos, dizendo que havia informações sobre terroristas que vinham a pé.

E depois, mesmo assim - eu estive no exército, era um soldado de combate - mesmo quando alguém diz que estão a chegar terroristas, não quer dizer que seja preciso ficar chocado. Se for uma, duas ou três pessoas, elas são detidas muito rapidamente e não há nada de especial.

CNN: Em que altura é que a gravidade da situação se tornou evidente?

Gal Katz: Entrámos no carro e começámos a conduzir. As pessoas começaram a gritar, o pânico estava a começar.

Claro que não conseguíamos conduzir por causa do trânsito, havia muita gente a tentar fugir.

De repente, vejo no meu grupo de WhatsApp com os meus amigos - um amigo a publicar um vídeo. É um camião cheio de terroristas em Israel, no meio de uma cidade próxima.

Katz partilhou com a CNN o vídeo de uma carrinha branca cheia de pelo menos seis homens armados, todos vestidos de preto.

Quando vi o vídeo, percebi que estávamos perante algo que nunca tinha acontecido antes. Dei uma olhadela ao vídeo e parecia o [jogo de consola] 'Call of Duty'.

"O meu coração falhou uma batida. Porque percebi que não só isto está a acontecer - como eu estou no meio disto". Gal Katz

O meu coração falhou uma batida. Porque percebi que não só isto está a acontecer - como eu estou no meio disto.

Vejo o vídeo e simultaneamente ouço tiros - e não dos militares israelitas, porque esses eu reconheceria. Estes terroristas estão a disparar com armas automáticas. Estão a disparar com AKs.

CNN: E nessa altura ainda estava no carro?

Gal Katz: Sim, continuámos no carro e, de repente, vejo todos os carros à minha frente a começarem a dar meia volta. E um monte de carros a virem em minha direção do outro lado. E do terceiro lado, um monte de pessoas a correr como loucas para salvar as suas vidas.

Eu não sei o que fazer. Ouço os tiros cada vez mais perto de mim.

CNN: O que é que lhe passou pela cabeça nesse momento?

Gal Katz: Estou a tentar manter a calma porque é a melhor coisa que posso fazer naquele momento. E de repente vejo um laranjal.

Eu e o meu amigo começámos a correr como loucos. Saímos do carro e deixámos o motor ligado. E naquele segundo eu entendi: Que se fodam os carros, que se foda o dinheiro, que se fodam os pertences. Tenta apenas viver.

CNN: Tinham algum tipo de estratégia para sobreviver?

Gal Katz: Vejo pessoas a correr num fluxo constante para lá do laranjal. E acho que os terroristas vão vê-las - é isto que eles procuram, causar o máximo de danos no menor tempo possível. Porque sabem que provavelmente não sairão vivos desta situação.

Por isso, agarrei no meu amigo e disse-lhe: "Eu e tu, o que temos de fazer, é desaparecer. Simplesmente desaparecer por umas horas e as coisas vão ficar mais calmas".

Fomos para o laranjal e ficámos lá deitados durante umas cinco ou seis horas.

Os terroristas não estão interessados em laranjais - estão à procura de casas, de cidades, de povoações. Querem fazer grandes estragos.

Por isso, ficámos ali deitados. Nem sequer falámos uns com os outros. E à nossa volta ouvíamos tiros e bombardeamentos. Sentíamos a terra a tremer debaixo de nós.

Quando soubemos que tudo estava mais calmo, encontrámos alguns soldados que nos salvaram.

CNN: Mas teve outros amigos que não sobreviveram.

Gal Katz: Estou a ir a funeral atrás de funeral. É surreal.

Antes de sabermos que se tratava de uma invasão terrorista, quando só havia rockets, telefonei aos meus amigos - um casal.

Disseram-me: 'Não te preocupes connosco, entrámos no carro e estamos num abrigo'. Estes abrigos estão por todo o Sul. Podemos entrar em caso de alarme - uma espécie de caixa de metal, muito resistente, contra mísseis.

Eu pensei, 'Oh, isso é tão bom'. Na minha cabeça, eu queria estar lá dentro também.

Os que se esconderam lá não conseguiram. Os terroristas viram-nos, abriram a porta e simplesmente... talvez tenham atirado uma granada, talvez os tenham pulverizado com a AK.

Incluindo os meus amigos. Hoje foi o funeral da rapariga. Ontem foi o funeral do namorado dela.

Viemos juntos para a festa. E eles não conseguiram. Não regressaram a casa.

Gal Katz, frequentador de um festival de música israelita, fotografado a desfrutar das festividades antes de os atiradores do Hamas terem atacado a festa. Cortesia de Gal Gatz

CNN: Que tipo de pessoas participaram no festival? Como descreveria a cultura deste género musical?

Gal Katz: Esta cultura em Israel, chamada psy-trance [psychaedelic trance music], é constituída por pessoas muito especiais - pessoas que só querem mesmo liberdade e amor.

Eu próprio sou produtor musical e, em Israel, esta cena psy-trance não existe em mais lado nenhum do mundo. Todos os melhores DJs vêm daqui.

E as pessoas que estiveram neste festival eram muito coloridas, muito felizes - pessoas que estão a adorar a vida. E depois vemo-las e estão num campo de batalha.

A minha história é muito suave, para ser honesto, e dou graças a Deus por isso. Ouvimos falar de pessoas que perderam as suas namoradas nas mãos, os seus irmãos.

CNN: Como é que os israelitas estão a compreender o que aconteceu?

Gal Katz: Até este acontecimento, o maior número de israelitas mortos por terroristas foi a "Marcha Negra" em 2002 (mais de 130 civis israelitas e soldados das FDI). Esse foi o mês mais negro da história de Israel, até há poucos dias.

Tiraram 1.200 vidas e talvez 200 raptados, e ainda há pessoas desaparecidas e feridas.

É o maior número de judeus mortos desde o Holocausto. Como é que se pode aceitar isso?