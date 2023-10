Wadea Al Fayoume, 6 anos, muçulmano: esfaqueado até à morte pelo senhorio da família (este é o crime que o alegado atirador de Bruxelas citou)

Menor palestino-americano de 6 anos esfaqueado mortalmente pelo senhorio por ser muçulmano

Departamento de Justiça dos EUA abre investigação federal de crime de ódio sobre o esfaqueamento fatal de um rapaz palestino-americano de 6 anos em Illinois (e leia aqui o que se passou em Bruxelas)

por Chris Boyette, Keith Allen, Lauren Mascarenhas e Virginia Langmaid, CNN

Realizar-se esta segunda-feira o funeral e o enterro do menor de 6 anos que foi mortalmente esfaqueado quando o senhorio da zona de Chicago, nos EUA, alegadamente o atacou a ele e à sua mãe por a família ser muçulmana.

Os membros da família juntar-se-ão a líderes inter-religiosos, membros da comunidade e funcionários para recordar Wadea Al Fayoume, de 6 anos, de acordo com um comunicado de imprensa da delegação de Chicago do Conselho das Relações Americano-Islâmicas.

O ataque, que também deixou a mãe de Wadea gravemente ferida, está a ser investigado pelo Departamento de Justiça como um crime de ódio.

O senhorio da família, Joseph M. Czuba, de 71 anos, é acusado de homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio em primeiro grau, duas acusações de crime de ódio e agressão agravada com arma mortal, informou o Gabinete do Xerife do Condado de Will num comunicado de imprensa.

Czuba não prestou declarações aos detectives, mas os investigadores determinaram que as vítimas foram "visadas pelo suspeito devido ao facto de serem muçulmanas e ao conflito em curso no Médio Oriente que envolve o Hamas e os israelitas", afirmou o gabinete do xerife. O juiz Donald DeWilkins ordenou a sua detenção sem caução numa primeira comparência no tribunal de Joliet, Illinois, na segunda-feira.

Czuba falou apenas brevemente para dizer ao juiz que pretendia que o seu defensor público o representasse no caso. A sua advogada, Kylie Blatti, disse ao tribunal que Czuba é casado e não tem antecedentes criminais.

A audiência preliminar do caso está marcada para 30 de outubro.

O Departamento de Justiça "utilizará todos os meios legais ao seu dispor para levar à justiça aqueles que cometem actos ilegais de ódio", declarou o Procurador-Geral Merrick Garland num comunicado. "Este incidente não pode deixar de aumentar ainda mais os receios das comunidades muçulmana, árabe e palestiniana no nosso país em relação à violência motivada pelo ódio."

As autoridades foram à residência em Plainfield Township, a cerca de 70 quilómetros a sudoeste de Chicago, pouco antes do meio-dia de sábado, depois de uma mulher ter ligado para o 112 [nos EUA, o 911] a dizer que o seu senhorio a tinha atacado, segundo o gabinete do xerife.

Quando os delegados chegaram, encontraram Czuba sentado no chão, perto da entrada da casa, segundo o comunicado. As duas vítimas foram encontradas num quarto, cada uma com "múltiplas facadas", e foram levadas para um hospital, segundo o comunicado.

Joseph M. Czuba. Gabinete do Xerife do Condado de Will/AP

Wadea foi esfaqueado 26 vezes e morreu devido aos ferimentos. A sua mãe, Hanaan Shahin, de 32 anos, que sofreu mais de uma dúzia de facadas, está a recuperar no hospital e espera-se que sobreviva, informou o gabinete.

"O meu coração e os meus pensamentos estão hoje especialmente com a mãe, Hanaan Shahin, que está a lutar contra ferimentos corporais graves no hospital, já para não falar do trauma mental da carnificina que presenciou e testemunhou", afirmou o diretor executivo do CAIR-Chicago, Ahmed Rehab, num comunicado. "Ela sentirá a perda de Wadea mais do que qualquer outra pessoa, mas neste momento é forçada a chorar sozinha, em vez de no caloroso abraço da família e da comunidade."

A família viveu no rés do chão da casa durante dois anos sem "problemas anteriores visíveis" com Czuba, disse o Conselho das Relações Americano-Islâmicas. Mas em textos enviados ao pai do menino do hospital após o ataque, Shahin disse que o proprietário "bateu à porta e, quando ela abriu, ele tentou sufocá-la e começou a atacá-la com uma faca, gritando: 'vocês muçulmanos devem morrer'", de acordo com a declaração.

"Este desprezível crime de ódio é uma lembrança vergonhosa do papel destrutivo que a islamofobia desempenha na nossa sociedade", afirmou o Presidente da Câmara de Chicago, Brandon Johnson, num comunicado.

"Tirar a vida de uma criança de seis anos em nome do fanatismo é nada menos que o mal", disse o governador de Illinois, JB Pritzker, em comunicado.

"Todos os habitantes do Illinois - incluindo os nossos vizinhos muçulmanos, judeus e palestinianos - merecem viver livres da ameaça de tal mal", afirmou o governador. "Que a memória de Wadea Al-Fayoume seja uma bênção".

O Presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden expressaram o seu choque pelo ataque numa declaração da Casa Branca.

"A família muçulmana palestiniana da criança veio para a América à procura do que todos nós procuramos - um refúgio para viver, aprender e rezar em paz", afirma a declaração.

O "horrível ato de ódio não tem lugar na América e vai contra os nossos valores fundamentais: liberdade sem medo de como rezamos, em que acreditamos e quem somos".

"Como americanos, temos de nos unir e rejeitar a islamofobia e todas as formas de fanatismo e ódio", lê-se na declaração da Casa Branca.

Criança que tinha acabado de festejar o seu aniversário

Wadea tinha celebrado o seu aniversário pouco antes da sua morte, disse Ahmed Rehab, diretor executivo do CAIR-Chicago, numa conferência de imprensa no domingo.

"Ele era um menino de 6 anos, adorava tudo", disse Rehab sobre a criança, lembrando como o pai de Wadea havia descrito seu filho.

"Adorava toda a gente, adorava os seus brinquedos, adorava tudo o que tivesse uma bola, basquetebol, futebol, adorava colorir, adorava baloiçar, adorava os seus pais, adorava a sua família e os seus amigos, adorava a vida e esperava ter uma vida longa, saudável e próspera", acrescentou durante a conferência de imprensa.

A mãe e o pai de Wadea mudaram-se para os Estados Unidos há 12 e nove anos, respetivamente, e o seu filho nasceu aqui, disse Rehab. Eles eram de uma aldeia na Cisjordânia, disse ele.

"Ele não faz a mínima ideia das grandes questões que estão a acontecer no mundo, mas foi obrigado a pagar por isso", disse Rehab.

Numa declaração no X, antigo Twitter, o CAIR National escreveu que estava "chocado e perturbado" com a notícia da morte do rapaz.

"A retórica islamofóbica e o racismo anti-palestiniano difundidos por políticos, meios de comunicação social e plataformas de redes sociais têm de acabar".

Atos de ódio nos EUA

No sábado, o exército israelita afirmou que as suas forças estão a preparar-se para a próxima fase da guerra, em resposta aos ataques sem precedentes de 7 de outubro do grupo militante islâmico Hamas, que controla Gaza. Pelo menos 1.400 pessoas foram mortas durante os ataques do Hamas, informaram as Forças de Defesa de Israel à CNN no domingo.

Palestinianos recolhem água de uma torneira, no meio da escassez de água potável, em Khan Younis, Faixa de Gaza, domingo, 15 de outubro de 2023. Israel cortou o fornecimento de água a Gaza depois de um ataque do Hamas na semana passada ter matado 1 300 pessoas e de os ataques de retaliação de Israel terem matado mais de 2 300 palestinianos. (AP Photo/Fatima Shbair)

A guerra entre Israel e o Hamas agrava-se com o agravamento da crise em Gaza

Em resposta, Israel bombardeou Gaza com ataques aéreos que mataram mais de 2750 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde palestiniano. As condições de vida na Faixa de Gaza deterioraram-se, transformando-se numa "catástrofe total", segundo os trabalhadores humanitários, à medida que dezenas de milhares de palestinianos tentam fugir para o sul, com cada vez menos acesso a água e alimentos, o que suscita preocupações quanto a uma crise humanitária.

Com as tensões a aumentar em todo o mundo devido à violência em Israel e em Gaza, as autoridades pedem que se evitem actos de ódio nos EUA.

Um passageiro de autocarro de Nova Iorque, que usava turbante e máscara, foi esmurrado várias vezes no domingo por um indivíduo que tentou retirar-lhe o turbante, naquilo que a polícia considera ter sido um crime de ódio. A polícia também acusou um jovem de 19 anos de agressão e assédio como crime de ódio depois de alegadamente ter atacado um estudante da Universidade de Columbia que estava a pendurar cartazes no campus em apoio a Israel na passada quarta-feira.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros palestiniano afirmou que "condena as campanhas de incitamento, os ataques, as declarações racistas e as posições provocatórias que têm sido dirigidas contra cidadãos palestinianos e várias embaixadas e embaixadores palestinianos em alguns países", afirmou num comunicado, acrescentando que "apela a todas as nações para que confrontem estas acções e responsabilizem os seus promotores e os que estão por detrás delas".