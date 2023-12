Zara lamenta “mal-entendido” que “ofendeu alguns consumidores”: marca reage à polémica campanha que causou boicote pró-Palestina

Depois de na segunda-feira ter retirado a campanha, esta terça-feira a conhecida marca de roupa Zara reagiu às críticas de que estava a desvalorizar o sofrimento das pessoas em Gaza em prol de benefício económico. A marca espanhola detida pelo gigante de moda Inditex lamenta o “mal-entendido” gerado pela campanha fotográfica que motivou o boicote de ativistas pró-Palestina, noticia a Reuters.

“Alguns consumidores sentiram-se ofendidos por estas imagens que já foram removidas”, explica a Zara.

A Zara retirou na segunda-feira uma campanha publicitária que apresentava manequins com membros em falta e modelos fotografadas em cenários de destruição, depois das reações menos positivas que recebeu nas redes sociais: a marca foi acusada de gozar com o verdadeiro cenário de guerra que é a Faixa de Gaza e de desvalorizar o sofrimento que os palestinianos estão a enfrentar.

As imagens integravam a campanha Zara Atelier Collection 04_The Jacket e foram lançadas nas várias redes sociais da marca e em algumas lojas do grupo. Mostram a modelo norte-americana Kristen McMenamy no que parece ser uma sala destruída ou uma casa em ruínas, com entulho como cenário, manequins partidos e estátuas cobertas de plástico. Entre as fotografias da campanha também se viam estátuas envoltas em branco, semelhantes a cadáveres.

Zara is absolutely disgusting for this campaign & after they already had a lead designer say Anti-Palestinian remarks before. Those images of Palestinians holding their family in white clothe being mocked like this is beyond hateful. They deserve to fail. pic.twitter.com/GBuf3fhUA4