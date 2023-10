Esta mulher impediu o Hamas de entrar na sala de segurança com um aspirador e um rolo da massa

Esta história foi apenas uma das histórias notáveis de sobrevivência contra as probabilidades que surgiram após o ataque surpresa do grupo militante baseado em Gaza a Israel no fim de semana. Também outros contaram à CNN como escaparam escondendo-se em arbustos ou debaixo de corpos.

Irit Lahav, residente do kibutz de Nir Oz, disse esta terça-feira a Erin Burnett, da CNN, que quando soube que os combatentes do Hamas tinham entrado na sua comunidade no sábado, ela e a filha refugiaram-se numa sala segura como se fosse "um bombardeamento normal", a que "estamos habituados há anos e anos".

Mas depressa se apercebeu que a sala, anteriormente utilizada como abrigo anti-bombas, estava mal equipada para impedir o avanço dos militantes - porque nem sequer tinha fechadura.

Todos os edifícios israelitas construídos depois de 1993 são obrigados a ter abrigos anti-bombas - salas reforçadas com paredes de betão e pesadas portas de aço.

Mas estas salas seguras foram concebidas para resistir a um ataque de rockets, não a uma incursão armada. As portas são pesadas, mas não têm fechaduras - não é suposto poderem ser trancadas, por razões de segurança.

Enquanto os combates irrompiam à sua volta, Lahav contactou febrilmente a sua família e outros residentes do kibutz para pedir conselhos.

"Por todo o lado, tiros e granadas sem fim, sem fim, sem fim. Por isso, estou a tentar perceber o que fazer. Será que vão arrombar a nossa porta? Como é que posso ter a certeza de que está trancada? Comecei a enviar mensagens de texto e a telefonar a pessoas do kibbutz para saber como trancar a porta, e ninguém sabia", conta Lahav.

A salvação veio de um sítio improvável - quando o irmão lhe enviou uma fotografia de como tinha trancado a porta "com dois cabos de vassoura".

Pensei: "Não tenho vassouras. Como é que eu ia fazer isso? Mas depois lembrei-me que tinha um pau de enrolar e peguei nele e depois peguei no meu aspirador Dyson", disse Lahav.

"É difícil imaginar como, sabemos que vamos morrer se eles entrarem. E eu estava apenas a amarrar estas coisas à porta", disse Lahav. "É só medo, medo, medo."

Irit Lahav disse que ela e o irmão usaram objectos domésticos para se barricarem. CNN

Enquanto montava a barricada improvisada, Irit Lahav disse que conseguia ouvir vozes de homens a gritar e a "bater em tudo".

"Não havia nada que pudéssemos fazer, exceto abraçarmo-nos, a minha filha e eu, debaixo da mesa, escondidas no escuro", contou Lahav.

"Começámos a dizer uma à outra: 'Amo-te'. A minha filha disse: 'Mãe, adoro-te, agradeço muito tudo o que fizeste por mim'. E eu disse-lhe o quanto a amava. Pensámos que íamos morrer e eles continuavam a bater à porta para tentar abrir. E eu tinha a certeza de que, fizesse o que fizesse, o aspirador e o rolo não aguentariam, mas aguentaram".

Lahav disse que ela e a filha se sentiram com sorte quando, após "oito ou dez minutos de tentativas, gritos e tiros para todo o lado", os atacantes abandonaram a casa. Mas o alívio foi de curta duração, pois mais combatentes voltaram cerca de uma hora depois, "tentando arrombar a porta" mais uma vez, disse ela.

"Foi muito assustador", disse Lahav à CNN. "Depois, à terceira vez, eles voltaram. Foi como um pesadelo sem fim".

Lahav calcula que 30% das pessoas que vivem no kibutz morreram ou foram raptadas durante os ataques surpresa de sábado.

O kibutz de Nir Oz foi um dos vários kibutzim, ou pequenos enclaves agrícolas, que sofreram o impacto do ataque terrestre do Hamas.

Os kibutzim são anteriores à fundação de Israel, quando pequenos grupos de pessoas criaram comunidades baseadas na ideia de vida em comum. Cerca de 125 mil pessoas vivem em aproximadamente 250 kibutzim em Israel, de acordo com a Agência Judaica para Israel.

'Cobri-me de pessoas mortas'

Os combatentes do Hamas também mataram a tiro e fizeram reféns os participantes do festival de música Nova, numa zona rural perto da fronteira entre Gaza e Israel.

Entre o público desse dia estava Rafael Zimerman, que sobreviveu escondendo-se num bunker e cobrindo-se de cadáveres para evitar ser detectado.

Zimerman contou a Anderson Cooper, da CNN, que ele e os amigos tinham inicialmente fugido de uma saraivada de rockets, depois entraram num carro que os levou para um bunker próximo, onde outras pessoas estavam escondidas.

Ele estava perto da parte de trás do bunker, pois foi uma das primeiras das cerca de 50 pessoas a chegar lá, mas conseguia ouvir a polícia a lutar contra os atacantes à entrada.

Zimerman disse que, a certa altura, foi lançado gás para dentro do bunker.

"Com o gás, não se consegue respirar", disse. "É impossível respirar ao fim de 30 segundos".

Depois do gás, os atacantes entraram no bunker e começaram a disparar e a lançar granadas flash-bang.

"Cobri-me de pessoas mortas, muitas pessoas mortas", disse ele. "Fiquei lá dentro durante horas, à espera de morrer, sabe? Só queria morrer em paz porque sofri muito com o gás".

Zimerman, que tem ferimentos de estilhaços do ataque, disse que foi uma das poucas pessoas a sair do bunker com vida.

"Sou um milagre. Sou um sobrevivente e tenho de estar contente", acrescentou Zimerman.

Lee Sasi, 25 anos, que também estava amontoada no bunker, disse que viu o seu tio e outra mulher no abrigo serem atingidos por granadas.

"Vi tantas coisas que nem consigo explicar. Vi tripas, tinha carne por todo o corpo. Tivemos de nos enterrar debaixo dos cadáveres para nos protegermos das granadas que nos atingiam, das espingardas e das granadas", disse ela a Jake Tapper, da CNN.

Várias pessoas podem ser vistas amontoadas num vídeo que Sasi captou do interior do abrigo. O que parecem ser buracos de bala podem ser vistos numa das paredes do abrigo. Segundo Sasi, metade das pessoas perto dessa parede estavam a morrer.

"Eu estava em choque. Nem sequer conseguia chorar. Estava em modo de sobrevivência", contou ela à CNN.

De acordo com Sasi, alguns dos seus companheiros sobreviventes "nem sequer conseguem falar" após a provação. "Não estão a comer. Não estão a dormir", acrescentou.

Refugiar-se nos arbustos

Amir Ben Natan, outro frequentador do festival, sobreviveu escondendo-se num arbusto.

Natan disse que decidiu não correr para o campo vizinho, para onde muitos outros estavam a fugir. Essa decisão pode ter ajudado a salvar-lhe a vida, uma vez que um vídeo obtido pela CNN mostra que vários dos que correram para o campo foram mais tarde baleados.

"Vi um arbusto do meu lado esquerdo e pensei que talvez me pudesse esconder ali, e decidi que era a melhor opção, por isso entrei nesse arbusto", disse Natan.

"Cerca de uma hora depois, chegaram dois polícias e eu estava lá com mais algumas pessoas e os polícias disseram-nos para sair dali", acrescentou.

"Não me senti seguro e, pouco depois, decidi esconder-me de novo noutro arbusto. Enquanto estava no segundo arbusto, ouvi uma guerra lá fora. Sabia que, a qualquer momento, uma bala, uma granada ou qualquer outra coisa podia cair em cima de mim. Passado algum tempo, fez-se silêncio e ouvi os terroristas a falar ali perto e rezei para que não nos descobrissem".

Após o massacre, os socorristas israelitas contaram cerca de 260 corpos perto do local do festival Nova.