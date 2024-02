EUA lançam ataques contra alvos de milícias no Iraque e na Síria

Os Estados Unidos atingiram 85 alvos na Síria e no Iraque em locais das tropas afiliadas à Guarda Revolucionária Islâmica, do Irão, confirmou o Comando Central dos EUA. Entre os alvos atingidos estão centros de controlo e comando de milícias pró-iranianas, nomeadamente locais de informações secretas, armazenamento de munições ou centros logísticos.

Os ataques aconteceram pelas 21:00 (hora de Lisboa). Vários aviões, incluindo bombardeiros, foram utilizados. Ao todo foram utilizadas mais de 125 munições de precisão, acrescenta o exército.

CENTCOM Statement on U.S. Strikes in Iraq and Syria



At 4:00 p.m. (EST) Feb. 02, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted airstrikes in Iraq and Syria against Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups. U.S. military forces… pic.twitter.com/HeLMFDx9zY