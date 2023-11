Nova CEO da Web Summit diz que Paddy Cosgrave “estava a tornar-se uma distração”

A presidente executiva (CEO) da Web Summit considerou esta quarta-feira que "a única coisa respeitosa a dizer num momento de tanto pesar e sofrimento" como no conflito Israel-Hamas é reconhecer que estes existem "em muitas comunidades".

Katherine Maher respondia sobre qual é a sua posição relativamente ao conflito entre Israel e o Hamas, durante uma conferência de imprensa na Web Summit, depois do confundador e antigo CEO, Paddy Cosgrave, ter apresentado demissão do cargo devido às suas declarações sobre o tema.

"A única coisa respeitosa a dizer num momento de tanto pesar e sofrimento é reconhecer que pesar, sofrimento e dor existem em muitas comunidades pelo mundo", afirmou a CEO, no terceiro dia do evento que termina na quinta-feira.

Na noite de abertura, na segunda-feira, Katherine Maher tinha afirmado que todos têm direito a expressar as suas opiniões sobre qualquer assunto.

"Acho importante dizer que acredito que todos, em qualquer lugar, têm o direito de expressar as suas opiniões sobre qualquer assunto, incluindo o que está a acontecer no mundo", afirmou a CEO "há apenas duas semanas", quando decidiu falar, no arranque do evento, sobre a saída do cofundador da Web Summit Paddy Cosgrave da presidência executiva da Web Summit.

Na conferência de imprensa desta quarta-feira, quando questionada sobre o facto de ter falado sobre a liberdade de expressão, a gestora foi perentória: "Falei sobre a liberdade de expressão que é mais um direito universal".

Durante a conferência, Katherine Maher referiu que Paddy Cosgrav demitiu-se do cargo porque "estava a tornar-se uma distração" para o sucesso do evento, acrescentando que este deixou qualquer função na administração e que "não está envolvido nas operações" da Web Summit ou das suas linhas orientadoras.