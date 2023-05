O Ministério da Defesa da Rússia substituiu o seu vice-ministro da Defesa para a logística, fazendo uma mudança na liderança militar no momento em que as forças russas se preparam para uma contraofensiva ucraniana.

O Ministério anunciou a mudança numa publicação na rede social Telegram este domingo, afirmando que Aleksey Kuzmenkov - um coronel-general que ocupou uma variedade de funções de liderança nas Forças Armadas da Rússia - foi nomeado para o cargo, que era anteriormente ocupado pelo coronel-general Mikhail Mizintsev.

Moscovo não indicou imediatamente a razão da substituição de Mizintsev. A mudança ocorre numa altura em que os oficiais ucranianos dão a entender que a sua contraofensiva de Primavera poderá ser lançada em breve.

Mais informações sobre Mizintsev, "o carniceiro de Mariupol": o comandante agora de saída da logística russa ganhou uma reputação de brutalidade e uma alcunha sinistra entre os funcionários ocidentais devido ao seu papel no cerco de Mariupol, o local de alguns dos ataques mais notórios da invasão e de alegadas atrocidades.

Porque é que a logística é importante: as cadeias logísticas de Moscovo desempenharão provavelmente um papel fundamental na tentativa de defesa do território ucraniano ocupado, com as forças de Kiev a tentarem interromper as linhas de abastecimento com fogo de longo alcance. Os militares russos têm-se esforçado por manter as forças da linha da frente constantemente abastecidas de armas e de outros equipamentos, sendo que relatórios recentes indicam que os oficiais estão a retirar tanques mais antigos dos armazéns.

Apesar disso, e do grande consumo de bombas e mísseis, os analistas dizem que a Rússia tem conseguido manter o fluxo de munições enviadas para a frente. Mais informações sobre Kuzmenkov: o novo chefe de logística formou-se na Escola Superior Militar de Logística de Volsk em 1992, de acordo com as autoridades russas. Ao longo dos anos, Kuzmenkov serviu nas Forças Armadas da Rússia como chefe do quartel-general de logística, como comandante de logística no Distrito Militar do Sul e como diretor-adjunto da Guarda Nacional Russa.