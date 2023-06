Estes podem ser os melhores navios de guerra do mundo. E não são americanos

É um problema crescente que deixa os comandantes navais dos Estados Unidos a coçar a cabeça: como acompanhar a frota de navios de guerra em constante expansão da China.

Não só a marinha chinesa já é a maior do mundo, como a sua vantagem numérica sobre a norte-americana está a aumentar, tendo o chefe da Marinha dos EUA avisado recentemente que os estaleiros navais do país simplesmente não conseguem acompanhar o ritmo. Alguns peritos estimam que a China pode construir três navios de guerra no tempo que os EUA levam a construir um.

Esta é apenas uma das preocupações, a par da crescente agressividade de Pequim no Mar do Sul da China e em torno de Taiwan, que provavelmente pesou na mente do secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, quando se juntou a altas individualidades militares de toda a região na cimeira Shangri-La Dialogue, que teve lugar no fim de semana em Singapura.

A possibilidade de um avanço em qualquer uma destas questões foi, desde logo, reduzida, sobretudo porque a China rejeitou claramente uma proposta dos EUA para que Austin se encontrasse com o seu homólogo chinês Li Shangfu.

Mas os especialistas que falaram com a CNN antes da cimeira dizem que uma solução potencial para uma delas - a vantagem numérica da frota chinesa - está ao alcance, se os EUA estiverem preparados para pensar fora da caixa.

Washington, dizem, tem algo que Pequim não tem: aliados na Coreia do Sul e no Japão que estão a construir alguns dos equipamentos navais da mais alta especificação - e acessíveis.

A compra de navios a estes países, ou mesmo a construção de navios concebidos pelos EUA nos seus estaleiros, poderia ser uma forma rentável de colmatar o fosso para a China, dizem.

Os seus navios de guerra estão "certamente à altura dos seus homólogos (chineses)", diz Blake Herzinger, investigador do centro de estudos United States Studies Center in Australia.

Os projetistas de navios de guerra japoneses "estão entre os melhores do mundo", sublinha Carl Schuster, antigo diretor de operações do Centro Conjunto de Informações do Comando do Pacífico dos EUA, no Havai.

Ambos os países têm tratados de defesa mútua com os EUA, por isso, porque é que os EUA não se associam a eles para superar a China?

O problema é que, atualmente, a legislação norte-americana impede a sua Marinha de comprar navios construídos no estrangeiro - mesmo de aliados - ou de construir os seus próprios navios em países estrangeiros, devido a preocupações de segurança e ao desejo de proteger a indústria de construção naval americana.

Schuster, Herzinger e outros fazem parte de um grupo crescente de especialistas que dizem que talvez seja altura de repensar essa lei para dar aos EUA vantagem na batalha pelos mares.

Um desafio para os famosos Type 055 da China

O Pentágono estima que a marinha chinesa tenha atualmente cerca de 340 navios de guerra, enquanto os EUA têm menos de 300. O Pentágono considera que a frota chinesa aumentará para 400 nos próximos dois anos, enquanto a frota americana levará até 2045 para atingir os 350.

Mas não é apenas a crescente grandeza da marinha chinesa que tem suscitado preocupações. Alguns dos navios que a China está a produzir têm, sem dúvida, maior poder de fogo do que alguns dos seus homólogos americanos.

Veja-se o caso do Type 055 da China, para muitos o primeiro contratorpedeiro do mundo.

Com 12.000 a 13.000 toneladas, o Type 055 é maior do que os contratorpedeiros típicos (está mais próximo da classe de cruzadores Ticonderoga da Marinha dos EUA) e tem um poder de fogo formidável.

Tem 112 células do sistema de lançamento vertical (VLS) que disparam mísseis terra-ar e antinavio, o que é mais do que as 96 do mais recente contratorpedeiro da classe Arleigh Burke da Marinha dos EUA. Também possui sofisticados sistemas de armas de rádio e antissubmarinos.

E a China está a produzi-los. Começou a construir os Type 055 em 2014 e encomendou recentemente o seu oitavo navio, o Xianyang. O trabalho dos EUA nos seus contratorpedeiros da classe Zumwalt tem sido muito mais lento; a construção começou cinco anos antes, mas apenas dois entraram em serviço.

Mas alguns analistas ocidentais dizem que o Type 055 está em pé de igualdade com os contratorpedeiros da classe Sejong, da Coreia do Sul.

Com 10.000 a 12.000 toneladas, os Sejong são ligeiramente mais pequenos do que os Type 055 da China, mas têm mais poder de fogo, com 128 células VLS e armas que incluem mísseis terra-ar, antissubmarinos e de cruzeiro.

Os três Sejong, que custaram cerca de 925 milhões de dólares cada (865 milhões de euros), são o orgulho da frota sul-coreana.

"Com este único navio, (a Marinha sul-coreana) pode enfrentar várias situações simultâneas - antiaérea, antinavio, antissubmarino, antissuperfície - e defender-se de mísseis balísticos", garante a Defesa do país.

O almirante sul-coreano reformado Duk-ki Kim, o primeiro a comandar um Sejong, diz que é mais do que um adversário à altura do Type 055 da China.

"A China está a concentrar-se mais na quantidade e na competitividade dos preços do que na qualidade dos seus navios", afirma Kim, agora vice-presidente da associação coreana de estudos militares, à CNN.

Alta especificação, baixo custo

O Japão também tem contratorpedeiros de "classe mundial", assinala Alessio Patalano, professor de guerra e estratégia no King's College, em Londres.

Os mais recentes contratorpedeiros da classe Maya do país estão armados com 96 células VLS que podem disparar mísseis antibalísticos e antissubmarinos, enquanto a "qualidade dos seus sensores e sistemas está no topo do espectro", segundo Patalano.

Em novembro passado, os Maya demonstraram a sua capacidade de destruir mísseis balísticos.

Essas 96 células VLS colocam os Maya em pé de igualdade com os mais novos Arleigh Burke dos EUA, mas há uma diferença crucial entre eles: os Arleigh Burkes custam 2,2 mil milhões de dólares (2 mil milhões de euros); os Maya custam menos mil milhões de dólares.

Por outras palavras, os Maya representam tanto "quantidade como qualidade": são de alta especificação, de custo (relativamente) baixo e podem sair das linhas de produção a grande velocidade.

"Se a construção naval chinesa está a mostrar uma capacidade notável de produção em massa, a japonesa está a liderar o caminho da qualidade acessível numa escala maior do que a maioria das potências navais, sem sacrificar os tempos de entrada em serviço. Este equilíbrio e experiência são uma verdadeira vantagem", argumenta Patalano.

E não se trata apenas dos Maya. Veja-se o caso das fragatas japonesas da classe Mogami; navios de guerra rápidos e furtivos de 5.500 toneladas com 16 células VLS que disparam mísseis terra-ar e antinavio. Tudo isto com uma tripulação de 90 pessoas e um preço de cerca de 372 milhões de dólares cada (348 milhões de euros).

Em contrapartida, a primeira das fragatas da classe Constellation, em desenvolvimento pela Marinha dos EUA, deverá custar três vezes mais e exigir o dobro da tripulação. Esta situação não é a ideal, uma vez que a Marinha norte-americana está a ter dificuldades em recrutar pessoal - o vice-chefe de operações navais dos EUA afirmou que é provável que não atinja o seu objetivo de recrutamento de 6.000 pessoas este ano - embora se espere que as Constellation tenham o dobro das células VLS das Mogami.

As comparações de custos com os Type 055 da China são mais difíceis devido à opacidade do sistema chinês; as estimativas dos seus custos variam entre os 925 milhões (865 milhões) e os 2,6 mil milhões de dólares cada (2,4 mil milhões de euros).

Uma arma secreta asiática

O que está a tornar os estaleiros sul-coreanos e japoneses tão competitivos?

As derrapagens de custos, endémicas nos contratos de defesa dos EUA, não são comuns no Japão, sublinhou Schuster, porque - ao contrário dos EUA - os fabricantes são praticamente obrigados a manterem-se fiéis às suas estimativas.

"A proposta de um construtor naval japonês é um dado adquirido. Se terminarem o projeto abaixo do custo previsto, têm um lucro maior. Se houver atrasos e erros, o construtor tem de os corrigir a expensas próprias", explica Schuster.

Esta abordagem é "muito mais sensata" do que a dos EUA, considerou, apontando os alegados problemas com os contratorpedeiros e navios de combate litorais da classe Zumwalt, que levaram o Pentágono a gastar milhares de milhões em plataformas que, segundo os críticos, a Marinha dos EUA não sabe o que fazer com elas.

Os três contratorpedeiros Zumwalt da Marinha dos EUA foram avaliados em cerca de 8 mil milhões de dólares cada um (7,5 mil milhões de euros), mas não se sabe como se integram no resto da frota.

Entretanto, alguns dos navios de combate litorais dos EUA, que custam mais de 350 milhões de dólares cada (327 milhões de euros), deverão ser desativados antes de terem cumprido um terço da sua vida útil.

É altura de repensar?

Todos estes navios japoneses e sul-coreanos foram concebidos para incorporar a tecnologia, as armas, os radares espiões e o sistema de comando e controlo Aegis dos Estados Unidos.

Em parte, isto é para que as duas marinhas possam operar sem problemas ao lado da congénere americana, como fizeram em exercícios conjuntos no início deste ano.

Mas então, se os navios americanos, japoneses e sul-coreanos utilizam tecnologia semelhante e podem operar em conjunto, porque é que a lei impede os EUA de construírem alguns dos seus navios em estaleiros japoneses e sul-coreanos?

A proibição não tem apenas a ver com preocupações de segurança. Tem também como objetivo manter os postos de trabalho e as competências no setor da construção naval dos EUA.

Em 2019, a atividade económica total associada à indústria de construção naval dos EUA representou quase 400.000 postos de trabalho e contribuiu com 42,4 mil milhões de dólares (40 mil milhões de euros) para o PIB, de acordo com a Administração Marítima, com 154 estaleiros espalhados por 29 Estados classificados como construtores navais ativos e mais de 300 envolvidos em reparações navais ou capazes de construir navios.

Os militares dos EUA são uma importante fonte de procura para estes construtores navais; embora menos de 3% dos navios entregues em 2020 tenham ido para agências governamentais, 14 dos 15 grandes navios de calado profundo foram para uma combinação da Marinha dos EUA e da Guarda Costeira dos EUA.

Uma decisão difícil de tomar

Qualquer medida que possa ser entendida como uma ameaça a uma indústria tão importante seria, por conseguinte, politicamente difícil. Os representantes da construção naval argumentam que é necessário gastar mais na indústria nacional, e não menos, tendo recentemente afirmado ao Congresso que o maior problema que os estaleiros enfrentam é atrair e manter uma força de trabalho de qualidade, de acordo com o USNI News, do Instituto Naval dos Estados Unidos.

"A Marinha tem atualmente um número significativo de navios em construção e sob contrato em vários estaleiros. Também fizemos e continuamos a fazer investimentos significativos nos nossos estaleiros para aumentar e maximizar a capacidade. A Marinha está empenhada em fornecer uma força naval pronta, modernizada e capaz, que continue a ser o principal instrumento de controlo do mar da nação, tanto agora como no futuro", indica o porta-voz da Marinha dos EUA, Travis Callaghan

Os analistas, embora admirem as capacidades de construção naval do Japão e da Coreia do Sul, dizem que levá-los a construir navios para os EUA seria um passo demasiado longo.

Falando à margem da cimeira Shangri-La Dialogue, Nick Childs, membro sénior de estudos navais do IISS [Instituto Internacional de Estudos Estratégicos], disse que a cooperação dos EUA com os seus aliados já está a mudar a trajetória do poder naval na Ásia, afastando-o da China.

Há "uma nova fase de equilíbrio marítimo" na região que está lentamente a voltar a favorecer Washington, apontou Childs. No entanto, ele não acha que a resposta seja construir navios americanos no exterior.

"Penso que a resposta é aprender com a forma como eles o fazem, em vez de os obrigar a fazê-lo por nós", defendeu.

Ainda assim, os defensores da subcontratação dizem que recorrer à ajuda de aliados é uma solução mais imediata - e sublinham que os EUA já subcontratam projetos no estrangeiro; as suas fragatas da classe Constellation têm por base um projeto italiano e o Japão tem sido apontado como uma possível fonte para futuros projetos.

Mas Schuster considera que os projetos não são suficientes - os EUA precisam de mais navios agora.

"Uma vez que a disponibilidade dos estaleiros navais é escassa nos Estados Unidos, a realização de uma parte desse trabalho no Japão resolveria o problema até que os Estados Unidos pudessem renovar e expandir os seus estaleiros navais - um processo de dez anos, na opinião da maioria dos analistas de defesa", diz Schuster.

O almirante sul-coreano aposentado Kim acha que a parceria na construção naval oferece "uma vantagem para todos".

Herzinger também acha que é tempo de repensar a lei.

O Japão e a Coreia do Sul "constroem navios de altíssima qualidade, dentro do prazo e do orçamento, duas coisas que (os EUA) perderam a capacidade de fazer", conclui Herzinger.

*Haley Britzky, Gawon Bae, Jiwon Jeong e Moeri Karasawa contribuíram para este artigo