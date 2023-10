75 anos de apoio dos EUA a Israel brevemente explicados

A promessa do Presidente Joe Biden de que os EUA "apoiarão Israel" dá continuidade a uma relação especial que remonta a 1948, quando o Presidente Harry Truman se tornou o primeiro líder mundial a reconhecer o Estado judaico, momentos após a sua criação.

Atualmente, existe um kibutz com o nome de Truman em Israel e os EUA fornecem anualmente milhares de milhões em apoio militar a Israel.

Israel tem desempenhado um papel de grande importância na política dos EUA, e não apenas porque os presidentes mais recentes têm tentado desempenhar o papel de construtores da paz entre Israel e os palestinianos e avançar para uma solução de dois Estados.

Falei com três historiadores presidenciais sobre os EUA e a sua relação com Israel: Douglas Brinkley é o historiador presidencial da CNN e professor na Universidade de Rice; Julian Zelizer é colaborador da CNN e professor na Universidade de Princeton; e Mark Updegrove é presidente e diretor executivo da Fundação LBJ. Cada um deles deu-me uma perspetiva sobre a relação dos EUA com Israel.

O Presidente Dwight Eisenhower ficou furioso com Israel

Eisenhower apareceu na Casa Branca em 1960 com o primeiro-ministro israelita David Ben-Gurion de Israel. Bob Schutz/AP

Juntamente com França e Reino Unido, Israel atacou o Egipto em 1956, numa tentativa de tomar o Canal do Suez e derrubar o Presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. Eisenhower pressionou os países a retirarem as suas tropas - o que acabaram por fazer.

O Presidente John F. Kennedy estava preocupado com as ambições nucleares de Israel

Kennedy empenhou-se numa campanha de pressão discreta para permitir a entrada de inspectores norte-americanos nas suas instalações nucleares e travar o programa nuclear israelita. Pensa-se que Israel terá desenvolvido armas nucleares na década de 1960, embora nunca as tenha reconhecido formalmente.

O Presidente Lyndon Johnson utilizou a linha direta para acalmar os soviéticos durante a Guerra dos Seis Dias

Johnson reúne-se na Casa Branca com o embaixador de Israel nos EUA, Abba Eban, antes da Guerra dos Seis Dias. Corbis via Getty Images

Johnson ajudou a abastecer Israel nos anos que antecederam a Guerra dos Seis Dias, na qual Israel tomou terras dos seus vizinhos. O Egipto, em consequência, fechou o Canal do Suez durante anos. Johnson concordou em vender algum equipamento militar aos israelitas, o que representou uma mudança na política dos EUA na altura.

"Isto foi muito fruto da tensão da Guerra Fria", disse-me Updegrove. "Penso que existia uma grande preocupação de que a escalada se fizesse para além de Israel, do Egipto e da Síria, tornando-se numa batalha muito mais vasta."

A Guerra dos Seis Dias marcou a primeira utilização oficial de uma linha direta especial entre Washington e Moscovo. As máquinas de teletipo foram instaladas para aliviar as tensões entre as superpotências nucleares após a Crise dos Mísseis de Cuba. Os soviéticos iniciaram o contacto e Johnson disse-lhes para não se alarmarem com a atividade militar dos EUA no Mediterrâneo.

O Presidente Richard Nixon transportou provisões por via aérea para Israel e iniciou uma "diplomacia de vaivém"

Kissinger regressa apressadamente ao Departamento de Estado depois de se ter reunido com Nixon (à direita com o chefe de gabinete Al Haig) após ter discutido a Guerra do Yom Kippur, que estava a decorrer em Israel em 1973. David Hume Kennerly/Getty Images

Nixon acabou por apoiar Israel durante a Guerra do Yom Kippur de 1973, um momento chave que pode ter salvado o país.

"A maioria dos historiadores da região considera que o apoio dos EUA em termos de munições foi essencial para a sobrevivência de Israel naquela altura", disse Zelizer.

O secretário de Estado de Nixon, Henry Kissinger, também se envolveu na chamada "diplomacia de vaivém", planeando o fim da guerra e, em última análise, reabrindo o Canal de Suez sob o comando do Presidente Gerald Ford.

Biden teve o seu primeiro encontro em primeira mão com Israel e o Médio Oriente nesta altura, enquanto jovem senador, quando visitou o Egipto e Israel antes da guerra de 1973. Contou muitas vezes versões da história, referindo-a sempre como um momento crucial para ele.

O apoio de Nixon a Israel também custou caro

"Ele prejudicou a sua própria presidência", disse-me Brinkley. "Porque as nações árabes criaram o famoso boicote ao petróleo árabe e os preços do gás americano subiram em flecha. Devido ao apoio de Nixon a Israel, criou-se uma crise energética na América".

O Presidente Jimmy Carter mediou a paz entre o Egipto e Israel

Carter assiste ao aperto de mão entre o Presidente egípcio Anwar al-Sadat e o Presidente israelita Menachem Begin em Camp David, em 1978. Consolidated News/AFP/Getty Images

Carter reuniu o primeiro-ministro israelita Menachem Begin e o presidente egípcio Anwar Sadat para os Acordos de Camp David, que criaram uma paz duradoura entre Israel e o Egipto, o seu vizinho árabe a sul.

Atualmente, Israel impõe as suas fronteiras na Faixa de Gaza, mas o Egipto também o faz. O facto de mais de dois milhões de palestinianos viverem na faixa de 365 quilómetros quadrados sem poderem sair facilmente é a razão pela qual é hoje frequentemente referida como a maior prisão a céu aberto do mundo.

Carter não conseguiu libertar os reféns detidos pelo Irão

Se garantir a paz entre Israel e o Egipto foi o triunfo de Carter, o seu fracasso foi não ter conseguido a libertação dos reféns americanos detidos no Irão. Assim, pode haver alguma ironia no facto de Biden estar a ser apontado pelos candidatos presidenciais republicanos como responsável pela atual guerra em Israel, porque comprou a libertação de cinco prisioneiros americanos detidos no Irão ao concordar em descongelar seis mil milhões de dólares em fundos iranianos detidos pela Coreia do Sul. A saga dos reféns no Irão durante a presidência de Carter cativou o público americano durante mais de um ano.

A criação de um Estado palestiniano foi uma das missões pós-presidenciais de Carter

No momento em que Sadat foi assassinado em 1981, Carter sabia que o seu trabalho estava incompleto.

“Ele apercebeu-se de que Sadat tinha realmente pago, dado a sua vida por Camp David", disse Brinkley, acrescentando que Carter guardava uma fotografia de Sadat na sua carteira. "E assim, Carter, como ex-presidente, empenhou-se a fundo na tentativa de criar uma pátria palestiniana.”

Esse tipo de ativismo em prol dos palestinianos seria bem-vindo na ala esquerda do atual Partido Democrata.

Os fuzileiros foram bombardeados em 1983 numa missão de paz relacionada com Israel

O Secretário de Estado George Shultz e o Conselheiro de Segurança Nacional designado Robert McFarlane ouvem Reagan falar sobre os problemas em curso em Beirute no Air Force One em 23 de outubro de 1983. Bill Fitz-Patrick/Casa Branca/Getty Images

Ronald Reagan deu ênfase ao estreitamento dos laços com Israel, um caminho que contribuiu para a tensão do pessoal dos EUA na região. Os fuzileiros americanos foram enviados para o Líbano como parte de uma força de manutenção da paz, depois de Israel ter invadido o país para perseguir membros da Organização de Libertação da Palestina. A Embaixada dos EUA e o Quartel dos Fuzileiros Navais dos EUA foram bombardeados em Beirute, no Líbano, em 1983.

O Hezbollah, o grupo terrorista com ligações ao Irão, então em fase inicial, foi considerado responsável pelo ataque ao quartel, que matou 241 militares americanos. Os tribunais americanos decidiram que as famílias das vítimas do atentado deveriam receber 1,75 mil milhões de dólares em fundos iranianos que estavam depositados numa conta do Citibank de Nova Iorque.

O caso Irão-Contras envolveu também Israel

O esquema dos anos 80 de venda de mísseis ao Irão em troca da libertação de reféns americanos no Líbano é um momento importante porque quase fez cair a presidência de Reagan.

O que muitas pessoas poderão ter esquecido sobre este caso é que Israel actuou como intermediário. O escândalo maior foi o facto de os funcionários da administração Reagan terem utilizado as receitas da venda de armas para financiar os rebeldes anti-comunistas na Nicarágua. Nas suas memórias de 1990, Reagan afirmou que Israel instigou a operação de comércio de reféns.

"Não se trata de uma história linear", disse Zelizer. "Mas penso que tudo isto tem consequências em diferentes elementos da política na região."

Houve vários esforços de paz

H.W. Bush ajudou a convocar a Conferência de Paz para o Médio Oriente no Palácio Real de Madrid em 1991. Mike Sargent/AFP/Getty Images

O Presidente George H.W. Bush tentou assegurar que os fundos dos EUA não seriam utilizados para a construção de colonatos na Cisjordânia, o que causou alguma tensão com Israel. Também tentou reunir os israelitas com outras nações para iniciar um Processo de Paz no Médio Oriente em Madrid, que incluía os palestinianos, reconhecidos como membros da comitiva jordana. Foram conversações separadas, não facilitadas pelos EUA, que conduziram à normalização das relações entre Israel e a vizinha Jordânia e aos Acordos de Oslo, entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina.

Presidente Bill Clinton convocou várias cimeiras

Clinton de pé entre o líder palestiniano Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelita Yitzahk Rabin enquanto se cumprimentam pela primeira vez, a 13 de setembro de 1993, na Casa Branca. J. David Ake/AFP/Getty Images

Clinton foi quem mais se aproximou de conseguir a paz entre Israel e os palestinianos. Ao redigir os Acordos de Oslo em 1993, Clinton esteve por trás de um aperto de mão histórico entre o então líder palestiniano Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelita Yitzahk Rabin. Os líderes do Médio Oriente, juntamente com o primeiro-ministro israelita Shimon Peres, receberam o Prémio Nobel da Paz. Mas o seu acordo, que criou a Autoridade Palestiniana como um governo nominal para os palestinianos, deixou a questão de Jerusalém por decidir e não conduziu a uma paz duradoura. Rabin foi mais tarde assassinado por um extremista israelita de extrema-direita. Um esforço de acompanhamento entre Clinton, Arafat e o Primeiro-Ministro israelita Ehud Barak, reunido em Camp David, não conseguiu produzir um acordo.

Presidente George W. Bush estava concentrado noutros assuntos após os ataques terroristas

"Depois do 11 de setembro, há uma grande mudança", disse Zelizer. "Penso que é nessa altura que se começa a ver uma diminuição da prioridade de um acordo de paz israelo-palestiniano. Para George W. Bush, o foco é o contraterrorismo".

No início da administração Bush, os palestinianos insurgiram-se contra Israel naquilo a que hoje se chama a Segunda Intifada. Nessa altura, Israel abraçava o primeiro-ministro de direita Ariel Sharon, que encorajava a criação de mais colonatos israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. A comunidade internacional, incluindo os EUA, há muito que considera que os colonatos violam a Convenção de Genebra, que proíbe uma potência ocupante de transferir os seus próprios cidadãos para território ocupado.

Bush promoveu um Roteiro para a Paz

W. Bush, o primeiro-ministro israelita Ariel Sharon e o líder palestiniano Mahmoud Abbas reuniram-se em 2003, na estância balnear jordana de Aqaba, no Mar Vermelho. Avi Ohayon/Pool/AFP/Getty Images

Bush, Sharon e o líder palestiniano Mahmoud Abbas concordaram em prosseguir com o Roteiro para a Paz, outra tentativa de avançar para uma solução de dois Estados que acabou por fracassar, mas que fez com que Israel retirasse as suas tropas de Gaza. Foi algo que Bush discutiu com Sharon durante uma reunião amigável no seu rancho em Crawford, Texas, embora os dois homens discordassem sobre a construção de colonatos na Cisjordânia.

Presidente Barack Obama referiu-se a uma "ocupação" israelita

Obama levou o Presidente egípcio Hosni Mubarak, o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu, o Presidente da Autoridade Palestiniana Mahmoud Abbas e o Rei Abdullah II à Casa Branca para conversações de paz em 2010. Alex Wong/Getty Images

Obama tentou fazer um reset no Médio Oriente após os anos Bush. Continuou a apoiar Israel, mas descreveu a presença de Israel na Cisjordânia como uma "ocupação". Opôs-se de forma mais enérgica à construção de novos colonatos na Cisjordânia. Organizou uma cimeira entre o então primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e Abbas na Casa Branca, mas o esforço acabou por fracassar. Após a eleição de Trump, o representante dos EUA no Conselho de Segurança da ONU recusou-se a vetar uma resolução que condenava a construção de colonatos.

Netanyahu tentou anular o acordo de Obama com o Irão

Obama e Biden negociaram com outros líderes mundiais o levantamento de determinadas sanções em troca do abandono do Irão da busca de armas nucleares. Netanyahu opôs-se tão veementemente ao acordo que os republicanos lhe pediram, em 2015, que se dirigisse ao Congresso dos EUA numa tentativa de o impedir.

Presidente Donald Trump ficou do lado de Israel

Foi Trump, um aliado de Netanyahu, que acabou por pôr fim ao acordo nuclear com o Irão. Trump também tomou efetivamente o partido de Israel nas negociações com os palestinianos, transferindo a embaixada dos EUA para Jerusalém, uma decisão controversa, e apoiando a anexação dos colonatos da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental a Israel.

"Trump realmente acelera uma mudança e cimenta o abandono de uma solução de dois Estados", disse Zelizer, acrescentando que Trump, agora concorrendo novamente à Casa Branca, tornou o apoio a Israel mais político dentro dos EUA. "Ele está a elevar esta questão como uma questão partidária, quando os presidentes tentaram realmente evitar isso".

Acordos de Abraão de Trump foram um grande avanço, mas evitaram a questão palestiniana

Trump compareceu na Casa Branca para a cerimónia de assinatura dos Acordos de Abraão com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Alex Wong/Getty Images

As nações árabes, incluindo o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos e, mais tarde, Marrocos e Sudão, reconheceram Israel. Foi um desenvolvimento importante, mas que não resolveu os problemas dos palestinianos, que perderam influência.

Biden, apesar das suas diferenças em relação a Trump, não alterou substancialmente a sua política e, de facto, fez pressão para que Israel e a Arábia Saudita normalizassem as suas relações.

O futuro de mais esforços de paz com as nações árabes pode agora estar em dúvida, uma vez que Israel continua a bombardear a Faixa de Gaza no seu esforço para punir o Hamas.