A campanha de sanções liderada pelos EUA enfraqueceu a economia russa no primeiro ano da guerra da Ucrânia. O ano 2 é sobre a tapar as falhas

Um ano de sanções sem precedentes, lideradas pelos EUA e destinadas a isolar uma das maiores economias do mundo, deixou a Rússia enfraquecida, mas não incapacitada.

Em vez da queda prevista de dois dígitos no PIB, a economia russa contraiu-se em cerca de 3% no ano passado. Após um “crash” inicial anunciado pelo Presidente Joe Biden, a moeda do país estabilizou. E embora os controlos de exportações dos EUA tenham restringido a capacidade da Rússia em obter os componentes necessários para fabricar algum equipamento militar sofisticado, a Rússia encontrou países dispostos a ajudar a manter a sua máquina de guerra a funcionar.

Se o primeiro ano da campanha de sanções foi todo sobre cortar a Rússia da economia global e degradar o seu complexo industrial militar, o segundo ano será centrado em tapar as falhas.

Os funcionários das autoridades da administração Biden dizem que aplicarão um foco semelhante ao de um laser para reprimir os esforços de evasão de sanções pela Rússia, o que abrange adversários como a China, bem como aliados e parceiros como a Turquia, a Índia e os Emirados Árabes Unidos.

Esse enfoque incluirá uma mudança importante: depois de um ano centrado na tentativa de levar países a comprometerem-se com as sanções dos EUA através de uma combinação de assistência técnica e diplomacia delicada, a Administração Biden planeia agora levar os seus esforços diretamente às empresas individuais.

A Administração apresentará “uma escolha clara” a essas empresas, disse o Secretário Adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo, em entrevista à CNN.

“Se continuarem a vender à Rússia materiais usados nos seus esforços de guerra, então não terão acesso às economias da nossa coligação, que representam para elas francamente um cliente muito maior”, disse Adeyemo.

Esse esforço começou na sexta-feira, quando a administração anunciou sanções para “mais de 200 indivíduos e entidades, incluindo atores russos e de países terceiros em toda a Europa, Ásia e Médio Oriente que apoiam o esforço de guerra da Rússia”. Essas sanções foram impostas juntamente com os parceiros dos EUA no G7 e outros aliados.

Ainda assim, os efeitos macroeconómicos de um ano são menores do que os funcionários da administração Biden previram publicamente no início. Mas, embora a Rússia tenha mitigado com sucesso algumas das dores a curto prazo, os funcionários da administração Biden e os peritos em sanções preveem consequências devastadoras a longo prazo para uma economia russa cada vez mais isolada.

“A contração este ano é menor do que o que previ publicamente, mas na minha opinião o que Putin fez foi apoiar o crescimento deste ano, num sentido contabilístico, sacrificando o potencial de crescimento a longo prazo”, disse Daleep Singh, antigo conselheiro adjunto de segurança nacional de Biden e um dos principais arquitetos das sanções russas.

“A consequência duradoura desta guerra será que a Rússia perdeu a Europa e o G7 como consumidores de energia e isso vai secar a principal fonte de receitas de exportação que resta. E vai deixar a Rússia como uma economia mais pequena, mais fraca e mais isolada”, disse Singh.

Estes novos esforços surgem num momento crítico da guerra - tanto a Ucrânia como a Rússia parecem estar a preparar-se para uma ofensiva de Primavera e as despesas elevadas de uma guerra baseada na artilharia estão a chamar a atenção para a diminuição dos arsenais de munições ocidentais. Isso aumentou o risco de o Ocidente dar um forte golpe na base industrial de defesa da Rússia e na sua capacidade de financiar o seu esforço de guerra.

A Rússia encontra nações dispostas a fazer acordos

Um limite recentemente decretado sobre os preços do petróleo russo está a dar uma dentada significativa nas receitas da Rússia. Mas, no meio do aperto das sanções ocidentais, a Rússia encontrou fontes alternativas de receitas, aumentando as suas exportações para a China, Brasil, Índia e Turquia. Alguns desses países estão também a satisfazer a procura russa de produtos e tecnologias-chave que os EUA e a sua coligação cortaram.

Os representantes políticos [norte-americanos] de ambos os lados do corredor estão cada vez mais a instar a Administração Biden a tornar-se mais agressiva com os países que estão a ajudar a Rússia a contornar as sanções.

“Penso que precisamos de aplicar mais pressão sobre estes países e não permitir que se tornem uma válvula de escape para Vladimir Putin e os seus esforços para financiar a máquina de guerra”, afirmou o senador Chris Van Hollen, um democrata de Maryland que defendeu que os EUA deveriam reter os F-16 avançados na Turquia.

Múltiplos funcionários da administração recusaram-se a dizer se estão a considerar medidas mais coercivas para conseguir a adesão de países amigos, como a Turquia e a Índia, ao esforço das sanções. Em vez disso, enfatizaram uma combinação de diplomacia rigorosa e uma maior aplicação de sanções para tapar os buracos existentes.

“Eu não diria que isto somos nós a ficar de pé e a ranger os dentes em frustração. Em vez disso, trata-se apenas fazer o trabalho duro de garantir que as nossas sanções são eficazes”, disse um funcionário superior da administração.

Esperava-se que a última ronda de sanções, prevista para esta semana à volta do primeiro aniversário da guerra, fizesse essa afirmação, concentrando-se nas redes de evasão de sanções e na produção militar russa.

Funcionários do Departamento do Tesouro e Comércio dos EUA viajaram nos últimos meses para países-chave para os esforços de evasão e apoio da Rússia, a fim de assegurar uma maior cooperação. Ainda no mês passado, o subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, viajou aos Emirados Árabes Unidos e à Turquia - dois parceiros de segurança próximos dos EUA que também têm sido centros de evasão às sanções russas - e alertou para novas medidas que os EUA poderão tomar para reprimir esses esforços.

“Os países de todo o mundo que procuram apoiar a máquina de guerra russa devem tentar fugir aos nossos controlos por sua conta e risco”, disse o secretário de Comércio Adjunto, Don Graves.

“Desglobalização de uma grande economia”

Os especialistas dizem que a escala das sanções dos EUA sobre uma economia tão grande e conectada como a da Rússia é sem precedentes.

“Este é um exemplo importante de desglobalização de uma grande economia, como nunca vimos antes”, disse Vladimir Milov, economista russo e político da oposição que serviu como vice-ministro da energia em 2002.

Nos primeiros dias após a invasão russa da Ucrânia, os EUA e os seus aliados trabalharam rapidamente para impor sanções devastadoras ao banco central russo e aos seus principais bancos privados, congelando cerca de 300 mil milhões de dólares das reservas russas e desligando esses bancos do sistema global de mensagens financeiras, conhecido como SWIFT. Desde então, os EUA já sancionaram mais de duas mil empresas e indivíduos russos.

A produção industrial russa tem sofrido, os militares do país lutam para obter componentes chave para produzir algum armamento e centenas de empresas internacionais abandonaram o mercado russo, amplificando o efeito das sanções dos EUA.

Anastassia Fedyk, professora assistente de finanças na Universidade da Califórnia-Berkeley e membro do Grupo de Trabalho Internacional sobre Sanções Russas, apontou os impactos a longo prazo que a guerra e o regime de sanções terão na economia russa.

“Estes serão efeitos cumulativos”, disse ela. “Penso que, olhando para o futuro, as perspetivas não são de todo positivas para a economia russa”.

Enquanto um alto funcionário admitiu que a administração não antecipou a medida em que os preços da energia subiram na sequência da invasão da Rússia - por sua vez aumentando as receitas das exportações da Rússia -, as autoridades estão convencidas de que o limite máximo dos preços do petróleo russo irá dar um golpe na capacidade da Rússia de financiar o seu esforço de guerra.

As sanções petrolíferas ocidentais já começam a atingir os seus objetivos, fazendo baixar as receitas russas de petróleo e gás em 46% no mês passado em comparação com o ano anterior e deixando a Rússia com um défice orçamental de 25 mil milhões de dólares.

Em resposta a um pedido para refletirem sobre momentos-chave deste ano quanto às sanções dos EUA contra a Rússia, tanto Adeyemo como Singh apontaram para a ronda inicial das sanções financeiras esmagadoras poucos dias após a invasão como o momento em que o destino económico da Rússia ficou selado.

“Lembro-me vividamente de acordar às 3 da manhã, de falar com o meu homólogo na UE, Bjoern Seibert, e dizer: 'Está na hora de agir'", disse Singh. “Às 5 da tarde, o pacote foi tornado público e foi um momento em que as grandes democracias do mundo se movimentaram mais depressa e de forma mais forte do que tínhamos feito em décadas”.

“Quando olharmos para trás daqui a uma década, esse será o momento em que a economia da Rússia passará de uma que se estava a abrir, e que estava a crescer e a tornar-se mais europeia, para começar a deteriorar-se e iniciar o lento declínio que a fará parecer mais com a economia do Irão daqui a uma década”, disse Adeyemo.

26 de junho de 2022, Garmisch-Partenkirchen, Alemanha: Mario Draghi, Ursula von der Leyen, Joe Biden, Olaf Scholz, Boris Johnson, Justin Trudeau, Fumio Kishida, Emmanuel Macron e Charles Michel numa foto de grupo na cimeira do G7 Foto Thomas Lohnes / Getty Images