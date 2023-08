Depois da traidora, uma rede feminina de espionagem. Serviços secretos da Ucrânia detêm “agentes russas” em Donetsk

Navio de guerra russo visto a inclinar-se no Mar Negro após ataque ucraniano com drones marítimos a importante base naval

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) descobriu uma “rede de agentes russas” em Pokrovsk, cidade de Donetsk atacada por dois mísseis russos esta segunda-feira.

As três mulheres em causa, cujas identidades não foram reveladas, foram detidas por trabalhar não só para o Serviço Federal de Segurança da Rússia, como também para o Grupo Wagner. Há ainda um quarto elemento do sexo feminino identificado, mas terá conseguido escapar para a Rússia logo no início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Tal como a informante da Rússia detida na segunda-feira em Mykolaiv por conspirar a morte de Volodymyr Zelensky, o SBU revela que estas mulheres também concentravam os seus esforços em recolher informações sobre a Ucrânia, mais concretamente sobre as tropas ucranianas, desde o uso de helicópteros de ataque à movimentação de veículos fortemente blindados na região, que se encontra ainda sob o domínio russo.

O SBU, que atuou com orientação judicial da Procuradoria Regional de Donetsk, adianta ainda que esta rede de espionagem tirava fotografias e enviava-as para Moscovo, usando redes de comunicação próprias de modo a não ser descoberta. Os telemóveis que usavam foram apreendidos.

A investigação continua em andamento, mas as mulheres correm o risco de ser condenadas à prisão perpétua, como diz o SBU no seu site.